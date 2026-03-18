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Fundação Cultural do Pará inscreve para 468 vagas em oficinas gratuitas de iniciação artística

Serão realizadas gratuitamente, de 6 a 28 de abril, 29 oficinas no Núcleo Curro Velho e na Casa da Linguagem. Inscrições são presenciais.

O Liberal
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No Curro Velho serão oferecidas oficinas de Artes visuais, Dança, Teatro, Fotografia e Produção de artesanato (Divulgação)

A Fundação Cultural do Pará (FCP) abre, nesta quarta-feira (18), o período de inscrições para uma nova temporada de oficinas gratuitas em Belém, com prazo para garantir a vaga até o dia 1º de abril. As atividades formativas serão distribuídas entre a Casa da Linguagem e o Núcleo Curro Velho, ocorrendo no período de 6 a 28 de abril. Para participar, os interessados devem realizar a inscrição de forma presencial diretamente na secretaria da unidade onde o curso de interesse será ministrado.

Ao todo, são ofertadas 468 vagas distribuídas em 29 oficinas diferentes que abrangem desde a iniciação artística até práticas de ofício. No Núcleo Curro Velho, o foco recai sobre linguagens como artes visuais, dança, teatro, fotografia e produção de artesanato. Já a Casa da Linguagem prioriza a formação intelectual e técnica com cursos de produção textual, redação focada no Enem, iniciação em Libras e desenho em quadrinhos. A lista completa com todas as opções de cursos e horários pode ser consultada através do documento oficial disponibilizado pela fundação.

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No que diz respeito aos custos, a inscrição é totalmente gratuita para estudantes do ensino fundamental ou médio matriculados na rede pública, bastando apresentar o comprovante de matrícula ou a carteira estudantil. A isenção de taxa também contempla crianças menores de 12 anos, pessoas com deficiência e idosos com 60 anos ou mais. Para os demais perfis, como universitários e alunos da rede particular, é cobrada uma taxa única no valor de R$ 20,00, que deve ser paga obrigatoriamente em dinheiro em espécie no momento da matrícula.

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