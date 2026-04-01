Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Guns N' Roses em Belém: venda de vagas no estacionamento do Mangueirão é liberada

Evento no Mangueirão ocorre em abril e já movimenta público em Belém

Hannah Franco
fonte

Vai ao show do Guns? Veja como comprar vaga no estacionamento do Mangueirão (Divulgação/Clube do Remo)

A menos de um mês para o show da banda Guns N’ Roses em Belém começou a venda antecipada de vagas para estacionamento no local do evento. Os espaços no Estádio do Mangueirão custam a partir de R$ 20 e podem ser adquiridos pela internet e em ponto físico.

A apresentação está marcada para o dia 25 de abril, com abertura dos portões prevista para 16h e início do show às 21h. Além da atração principal, o evento contará com a participação da banda Raimundos, responsável pela abertura. A passagem pelo Brasil faz parte da turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”, que inclui nove cidades no país.

VEJA MAIS

image Guns N' Roses anuncia saída de Melissa Reese antes de show em Belém
Tecladista não participará mais da nova turnê por motivos pessoais; banda se apresenta no Estádio do Mangueirão em abril

image Guns N’ Roses em Belém: confira 5 músicas da banda que viraram melody e brega no Pará 🎶
Hits da banda ganharam versões em brega e tecnomelody e seguem como sucesso nas aparelhagens

Venda antecipada organiza acesso ao Mangueirão

Quem pretende ir de carro, moto ou transporte coletivo particular já pode garantir a vaga com antecedência. A orientação é que o público se antecipe para evitar filas e dificuldades de acesso no dia do evento.

Os valores variam conforme o tipo de veículo:

  • Moto: R$ 20 + R$ 2 de taxa
  • Carro: R$ 50 + R$ 5 de taxa
  • Van: R$ 70 + R$ 7 de taxa
  • Ônibus: R$ 100 + R$ 10 de taxa

Nas compras presenciais, não há cobrança de taxa adicional.

Onde comprar vagas no estacionamento do Mangueirão

  • Compra online: plataforma Bilheteria Digital
  • Compra presencial: Link Store, no Boulevard Shopping

Serviço

Data: 25 de abril de 2026

Local: Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão)

Abertura dos portões: 16h

Início do show: 21h

Classificação: 18 anos; menores de 12 a 17 anos apenas com responsáveis ou autorização

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Guns n' Roses

show em belém

mangueirão

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

DINÂMICA

BBB 26: Jordana e Chaiany atendem o Big Fone e ganham prêmio para usarem durante o ano todo

Sisters ganham passaporte para o Campeonato Brasileiro em dinâmica do reality

04.04.26 17h32

INFORMAÇÃO

Federação Indígena do Pará cobra responsabilidade de aparelhagem sobre termos pejorativos

Organização se coloca à disposição para dialogar com produtores culturais sobre o uso indevido de iconografias e identidades originárias

04.04.26 16h47

DESABAFO

Luciana Gimenez rebate ataques sobre ex-maridos e filhos: 'Ninguém força homem a ser pai'

Apresentadora utilizou as redes sociais para rebater comentários machistas que associam seu sucesso profissional aos seus antigos relacionamentos

04.04.26 15h17

ELEIÇÃO 2026

Termina neste sábado prazo para que partidos registrem seus estatutos

Regras de desincompatibilização e domicílio eleitoral visam garantir paridade e coibir abuso de poder no pleito de outubro.

04.04.26 14h04

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

Samira do BBB 26 conta que sabotou concurso para ganhar título, mas web especula mentira

Sister disse que foi "Garota Butiá", mas internautas não encontraram registros sobre ela no concurso

02.04.26 15h18

será?

Quem sai no Paredão do BBB 26 hoje? Veja resultado da parcial

A previsão é de que o programa comece às 23h10

05.04.26 19h52

Esquentou a web

BBB 26: Web relembra vídeo de Jonas Sulzbach '22cm' após troca de sunga viralizar

Veterano do reality, modelo chama atenção do público logo na estreia do BBB 26 após cena íntima viralizar e gerar enxurrada de comentários nas redes sociais.

13.01.26 15h13

EXCLUSIVIDADE

Ménage e violência: entenda o que ocorreu com ex-marido de Nicole Bahls em Belém

Vítima conversou com exclusividade com o oliberal.com e detalhou tudo o que ocorreu em um hotel de luxo com Marcelo Bimbi.

25.10.22 12h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda