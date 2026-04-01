Guns N' Roses em Belém: venda de vagas no estacionamento do Mangueirão é liberada

A menos de um mês para o show da banda Guns N’ Roses em Belém começou a venda antecipada de vagas para estacionamento no local do evento. Os espaços no Estádio do Mangueirão custam a partir de R$ 20 e podem ser adquiridos pela internet e em ponto físico.

A apresentação está marcada para o dia 25 de abril, com abertura dos portões prevista para 16h e início do show às 21h. Além da atração principal, o evento contará com a participação da banda Raimundos, responsável pela abertura. A passagem pelo Brasil faz parte da turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”, que inclui nove cidades no país.

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Venda antecipada organiza acesso ao Mangueirão

Quem pretende ir de carro, moto ou transporte coletivo particular já pode garantir a vaga com antecedência. A orientação é que o público se antecipe para evitar filas e dificuldades de acesso no dia do evento.

Os valores variam conforme o tipo de veículo:

Moto: R$ 20 + R$ 2 de taxa

R$ 20 + R$ 2 de taxa Carro: R$ 50 + R$ 5 de taxa

R$ 50 + R$ 5 de taxa Van: R$ 70 + R$ 7 de taxa

R$ 70 + R$ 7 de taxa Ônibus: R$ 100 + R$ 10 de taxa

Nas compras presenciais, não há cobrança de taxa adicional.

Onde comprar vagas no estacionamento do Mangueirão

Compra online: plataforma Bilheteria Digital

Compra presencial: Link Store, no Boulevard Shopping

Serviço

Data: 25 de abril de 2026

Local: Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão)

Abertura dos portões: 16h

Início do show: 21h

Classificação: 18 anos; menores de 12 a 17 anos apenas com responsáveis ou autorização