O Liberal chevron right Cultura chevron right Novela Turca chevron right

Conheça a novela turca 'Esaret', estrelada por Cenk Torun

A dizi também é conhecida pelo título em português como 'Cativeiro'

Rafael Lédo
fonte

A novela turca "Esaret" está disponível no YouTube com legendas grátis em português (Divulgação)

A novela turca "Esaret", também conhecida pelo título em português "Cativeiro" está fazendo sucesso entre os fãs das dizis. Com uma história cheia de reviravoltas e descobertas, a produção promete deixar os fãs vidrados em cada episódio. Considerada uma novela longa, tem mais de 500 episódios para uma plano de vingança se desenvolver. Sem se esquecere do amor, é claro.

O enredo da história é sobre uma família rica, que aparente ter tudo, menos amor. Os filhos crescem sem afeto e quando um deles parece estar em perigo, só uma pessoa vai tentar ajudar. Nessa busca por respostas, muita coisa pode acontecer, como decepções, revelações e até mesmo o amor.

image Conheça cinco novelas turcas sobre triângulos amorosos
Alguns personagens das dizis vivem um dilema para escolher um amor

image Ator turco acusado de assédio se manifesta sobre o caso: 'injusta situação de vítima'
Tayanç Ayaydın foi acusado pela ex-colega de gravação, a artista Doğa Lara Akkaya

O elenco principal é formado por Cenk Torun, que dá vida a "Orhun" e Mahassine Merabet, que interpreta "Hira". Eles vão se encontrar enquanto estão em busca de resposta em relação a gangue de uma cidade que pode ser a chave para o fim de muitas angústias.

Confira os detalhes da novela turca "Esaret":

Qual o trailer da novela turca "Esaret"?

Qual a história da novela turca "Esaret"?

Orhun (Cenk Torun) cresceu numa família desfuncional junto com a sua irmã gêmea, Nihan (Ceren Su Gülnaz Özçelik), e a irmã mais nova, Nurşah (Yagmur Çelik), além da fria e distante Afife (Melahat Abbasova), mãe deles três. Acontece que Nihan resolveu sair de casa para trabalhar como médica voluntária na Eritreia, no nordeste da África.

image Orhun (Cenk Torun) vai em busca da irmã que pode estar em perigo (Divulgação)

Depois de ficar muito tempo sem se comunicar com a família, seu irmão gêmeo resolver ir atrás dela. Orhun parte em busca de respostas sobre o paradeiro da irmã para trazê-la de volta para casa. Durante a procura, ele acaba encontrando Hira (Mahassine Merabet), que vivia como prisioneira de um grupo de traficantes. Com as investigações, ele descobre que a sua irmã foi morta envenenada e isso o deixa abalado. Acontece que ele descobre que foi Hira uma das culpadas.

image Orhun (Cenk Torun) acaba encontrando Hira (Melahat Abbasova) no meio do caminho (Divulgação)

Assim começa um plano de vingança. Orhun decide levar Hira para casa dele e quando parecia que ela teria uma vida melhor, o seu sofrimento maior ainda está por vir. Só que os dois se casam para revolta que Afife, que mentiu sobre a morte dos pais deles por anos.

Qual o elenco da novela turca "Esaret"?

O elenco principal da dizi é formado por Cenk Torun e Mahassine Merabet.

image Cenk Torun é um dos protagnoistas da novela turca "Esaret". Ele interpreta "Orhun" (Reprodução / Instagram @cenktorun)
image Mahassine Merabet interpreta "Hira" na novela turca "Esaret" (Reprodução / Instagram @mahassine_merabet)


Quantos episódios tem a novela turca "Esaret"?

A dizi conta com três temporadas. Ao todo a novela turca "Esaret" tem 556 episódios.

Cada episódio tem duração média de 60 minutos.

Onde assistir à novela turca "Esaret"?

A novela turca "Esaret" está disponível no YouTube com legendas grátis em português.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de Oliberal.com)

 

