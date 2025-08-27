Conheça cinco novelas turcas sobre triângulos amorosos
Alguns personagens das dizis vivem um dilema para escolher um amor
As novelas turcas costumam abordar diversas histórias. Algumas tratam sobre amar e se envolver genuinamente com mais de uma pessoa. Com tramas envolventes e elencos estrelados, as dizis parecem ser mais sobre tensão do que romance. Mesmo assim, vale a pena conferir toda a lista e não escolher apenas uma indicação.
Dentre as indicações está a novela turca "Kördügüm", também conhecida como "Intersection". O enredo da história é sobre dois homens que compartilham o amor por carros e por uma mulher. Certo dia, eles são envolvidos num triângulo amoroso.
VEJA MAIS
O elenco é formado por İbrahim Çelikkol, Belçim Bilgin e Alican Yücesoy. A direção é por conta de Gökçen Usta, Ömer Faruk Sorak e Berat Özdogan. O roteiro é assinado por Ayfer Tunç, Yildiz Tunç, Yigit Okan e Isil Karahanoglu Zaimoglu.
Confira cinco novelas turcas sobre triângulos amorosos:
1. Novela turca "Nehir: Presa do Amor"
Sinopse: Nazim (Feyyaz Duman) conhece uma jovem chamada Nehir (Biran Damla Yılmaz) num aplicativo de namoro. O relacionamento dos dois começa a ficar mais íntimo e ela envia uma foto para ele. Acontece que ela também deseja saber quem é ele e pede uma foto. Por conta de uma cicatriz no rosto, ele acaba enviando a foto de uma outra pessoa. Na verdade, ela acredita estar se apaixonando por Tarık (Burak Yörük), sem saber que, na verdade, não é com ele que ela conversa.
Elenco: Biran Damla Yılmaz, Feyyaz Duman, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk e Iman Casablanca
Número de episódios: 102
Onde assistir: HBO Max e Prime Vídeo
2. Novela turca "Intersection" ("Kördügüm")
Sinopse: O empresário Ali Nejat (İbrahim Çelikkol) e o designer de carros, Umut (Alican Yücesoy) dividem dois amores. Ambos são apaixonados por tudo o que envolve carro e velocidade. Só que a outra paixão pode ser um pouco mais perigosa. Eles amam a mesma mulher, Naz (Belçim Bilgin), então se veem atraídos num triângulo amoroso que pode custar caro.
Elenco: İbrahim Çelikkol, Belçim Bilgin e Alican Yücesoy
Número de episódios: 31
Onde assistir: Netflix
3. Novela turca "Amor Proibido"
Sinopse: Uma jovem chamada Bihter (Beren Saat) vive em constante conflito com a sua mãe, Firdevs (Nebahat Çehre), pois acredita que ela é a culpada pela morte do pai. Enquanto a mãe está em busca de um segundo casamento, Bihter presta suas homenagens no cemitério. Durante uma visita, ela acaba conhecendo um viúvo milionário, Adnan (Selçuk Yöntem), que já esteve na mira da mãe. Bihter e Adnan se casam e ela se muda para a casa do marido. Lá, ela conhece o sobrinho dele, Behlül (Kıvanç Tatlıtuğ). O rapaz logo se apaixona por ela, enquanto a jovem afirma que ama o tio dele. A convivência pode ser um problema.
Elenco: Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre e Hazal Kaya
Número de episódios: 79
Onde assistir: A dizi não está disponível nas plataformas oficiais de streaming no Brasil
4. Novela turca "Amor Sem Fim" ("Kara Sevda")
Sinopse: Dois jovens se apaixonam muito cedo na vida. Apesar de todo o amor que sentem um pelo o outro, eles não conseguem superar as diferenças de classe. Nihan (Neslihan Atagül) e Kemal (Burak Özçivit) acabam seguindo caminhos diferentes. Só que anos depois, eles são reaproximados por causa de um acidente. Talvez esta seja a oportunidade que estava faltando.
Elenco: Burak Özçivit, Neslihan Atagül, Kaan Urgancioglu, Melisa Pamuk, Hazal Filiz Küçükköse e Zerrin Tekindor
Número de episódios: 114
Onde assistir: HBO Max e Prime Vídeo
5. Novela turca "Terra Amarga" ("Bir Zamanlar Çukurova")
Sinopse: Um casal sonha em ficar juntos para sempre. Só que por conta de alguns problemas, eles precisam mudar de cidade para recomeçarem a vida. Como estão fugidos, vão precisar mentir sobre a real identidade para conseguir um emprego. Assim, Yilmaz (Ugur Günes) e Züleyha (Hilal Altınbilek) precisam fingir ser irmãos. Acontece que o dono da fazenda em que trabalham acaba se apaixonando por ela. Demir (Murat Ünalmış) tem outros planos para ela.
Elenco: Ugur Günes, Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış e Vahide Perçin
Número de episódios: 113
Onde assistir: Globoplay
(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supevisão de Luciana Carvalho, editora web de Oliberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA