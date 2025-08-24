Conheça quatro novelas turcas com o ator Kıvanç Tatlıtuğ, estrela de 'Amor Proibido'

O artista turco Kıvanç Tatlıtuğ é o que se pode chamar de polivalente, já que ele exerce com excelência a profissão de modelo e ator. Ele já venceu prêmios de melhor ator, como o Golden Butterfly, assim como de melhor modelo do mundo, em 2022. Nas telinhas, ele é famoso por algumas atuações nas novelas turcas. É o caso da dizi "Aile: Laços da Paixão".

Dentre as indicações, está a novela turca "Amor Proibido". O enredo da história é sobre uma mulher que se casa com um homem mais velho e vai morar na mansão dele junto com os filhos e o sobrinho do marido. Um amor que deve ser mantido em segredos surge da convivência com um dos integrantes da família.

O elenco é formado por Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre e Hazal Kaya. A direção é por conta de Hilal Saral ("Amor Sem Fim"). O roteiro é assinado por Ece Yörenç ("Fatmagül: A Força do Amor") e Melek Gençoglu ("Medcezir").

Confira quatro novelas com Kıvanç Tatlıtuğ:

1. Novela turca "Aile: Laços da Paixão"

Sinopse: Aslan (Kivanç Tatlitug) é o líder da família criminosa Soykan que acaba conhecendo a jovem psicóloga Devin (Serenay Sarikaya) durante um voo para Istambul. Os dois compartilham as feridas e cicatrizes que as famílias deles causaram ao longo de toda a vida. Enquanto Aslan tenta resolver os mistérios e segredos da sua família, Devin está disposta a se curar das dores familiares. Os dois não terão vida tranquila para viver o amor que surgiu logo no primeiro encontro.

Elenco: Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nur Sürer e Nejat İşler

Número de episódios: 95

Onde assistir: HBO Max e Prime Vídeo

2. Novela turca "Amor Proibido" ("Aşk-ı Memnu")

Sinopse: Uma jovem chamada Bihter (Beren Saat) vive em constante conflito com a sua mãe, Firdevs (Nebahat Çehre), pois acredta que ela é a culpada pela morte do pai. Enquanto a mãe está em busca de um segundo casamento, Bihter presta suas homenagens ao no cemitério. Durante uma visita, ela acaba conhecendo um viúvo milionário, Adnan (Selçuk Yöntem), que já esteve na mira da mãe. Bihter e Adnan se casam e ela se muda para a casa do marido. Lá, ela conhece o sobrinho dele, Behlül (Kıvanç Tatlıtuğ). O rapaz logo se apaixona por ela, enquanto a jovem afirma que ama o tio dele. A convivência pode ser um problema.

Elenco: Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre e Hazal Kaya

Número de episódios: 79

Onde assistir: A dizi não está disponível nas plataformas oficiais de streaming no Brasil

3. Novela turca "Kurt Seyit ve Şura"

Sinopse: A novela turca conta uma história baseada em fatos reais, em que duas pessoas precisam sair de suas casas durante a Revolução Russa. A jornada de Kurt Seyit Eminof (Kıvanç Tatlıtuğ), um tenente da Crimeia, e Shura (Farah Zeynep Abdullah), filha de uma família nobre da Rússia, terá como destina a cidade de Istambul. Até eles chegarem lá, os dois terão que viver muitas aventuras e perigos para manter o amor vivo.

Elenco: Kıvanç Tatlıtuğ e Farah Zeynep Abdullah, Burak Hakkı, Hande Soral, Özge Borak e Serkan Altunorak.

Número de episódios: 21

Onde assistir: Dailymotion

4. Novela turca "Kuzey Güney"

A novela turca "Kuzey Güney" está disponível grátis no YouTube com legendas em português (Divulgação)

Sinopse: Dois irmãos com personalidades opostas seguem caminhos diferentes. O que os une é o amor por Cemre (Öykü Karayel), uma jovem que se mudou recentemente para o mesmo bairro que o deles. Ela acaba se apaixonando por um dos irmãos, Guüney (Buğra Gülsoy), considerado uma rapaz tranquilo e que vai bem na escola. Ele causa um acidente fatal e mata um homem, mas seu irmão, Kuzey (Kıvanç Tatlıtuğ) está disposto a

assumir a culpa e vai preso no lugar dele. Após quatro anos na prisão, ele é solto, mas as coisas já não são mais as mesmas.

Elenco: Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gülsoy, Öykü Karayel e Hazar Ergüçlü

Número de episódios: 80

Onde assistir: YouTube

