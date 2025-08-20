Capa Jornal Amazônia
Conheça três novelas turcas com o ator Barış Arduç, estrela de 'Amor de Aluguel'

Ator ganhou um dos prêmios mais tradicionais da Turquia por conta da sua atuação

Rafael Lédo
fonte

Barış Arduç é um dos protagonistas da novela turca "Amor de Aluguel" (Reprodução / Instagram @arducbrs)

Barış Arduç é um ator turco que já estrelou algumas novelas turcas "queridinhas" dos fãs. Recentemente, ele ganhou o Prêmio de Teatro e Cinema Sadri Alışık pela sua atuação no filme "Rumo ao Vento", em que protagonizou ao lado da atriz Hande Erçel. O longa está disponível na Netflix.

Arduç ganhou o prêmio especial Ayhan Işık no Prêmio Sadri Alışık de Atores de Teatro e Cinema. A premiação é a única e mais antiga da Turquia, como informa o portal Birsen Altuntaş.

image Barış Arduç ganhou o prêmio de Teatro e Cinema Sadri Alışık (Reprodução / Instagram @arducbrs)

Dentre as indicações está a novela turca "Amor de Aluguel", também conhecida pelo título original "Kiralık Aşk". O enredo da história é sobre um amor inesperado, que surgiu a partir de um acordo. Enquanto ela está fazendo isso pela família, ele deseja sair de uma situação embaraçosa.

O elenco principal é formado por Barış Arduç, Elçin Sangu, Salih Bademci, Osman Akça e Onur Büyüktopçu. A direção é por conta de Barış Yöş (Hercai: Amor e Vingança"), Senol Sönmez e Metin Balekoğlu. O roteiro é assinado por Meriç Acemi ("A Sonhadora" / "Asas da Ambição").

Confira três novelas turcas com Barış Arduç:

1. Novela turca "Amor de Aluguel" ("Kiralık Aşk")

Sinopse: Uma jovem chamada Defne (Elçin Sangu) tem um irmão que já causou muitos problemas, mas ele consegue se superar depois que acaba mantido em cativeiro. Ela é uma garçonete destemida que vê sua vida mudar radicalmente depois que precisa aceitar uma oferta para livrar o irmão do perigo. Para isso, ela vai ter que fazer Ömer (Baris Arduç), um empresário rico e dono de uma grande empresa, se apaixonar por ela. Só que, no meio disso tudo, ele a beija para se livrar de uma situação complicada, então a farsa pode nem ser tão mentira assim.
Elenco: Barış Arduç, Elçin Sangu, Salih Bademci, Osman Akça e Onur Büyüktopçu
Número de episódios: 69
Onde assistir: YouTube e Dailymotion

2. Novela turca "Aşkı Hatırla"

Sinopse: Deniz (Barış Arduç) estava prestes a se casar, mas o relacionamento não deu certo. Depois disso, ele conhece Güneş (Hande Erçel), uma editora talentosa. Até então, ele pensava que o encontro seria uma breve história. Por conta de uma mensagem enigmática, eles descobrem que são herdeiros de uma casa misteriosa. Esse pode ser o elo que estava faltando.
Elenco: Hande Erçel e Barış Arduç
Número de episódios: 8
Onde assistir: A novela não está disponível nas plataformas de streaming oficiais

3. Novela turca "O Corvo" ("Kuzgun")

Sinopse: Dois policias conseguem prender um traficante. Ele oferece uma quantia alta para ser liberto, mas apenas um aceita o suborno. O policial honesto é expulso da corporação após ser traído e envolvido num escândalo de drogas. Sua família é destruída por uma tragédia e seu filho passa a morar nas ruas. Remoendo a dor da perda, ele cresce determinado a se vingar do colega que traiu o seu pai, nem que tenha que se infiltrar no grupo criminoso.
Elenco: Barış Arduç, Burcu Biricik, Onur Saylak, Settar Tanrıöğen e Hatice Aslan
Número de episódios: 21
Onde assistir: YouTube

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de Oliberal.com)

