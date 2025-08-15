Capa Jornal Amazônia
Conheça as novelas turcas que são temas de TCC no Brasil

Algumas faculdades adotam o Trabalho de Conclusão de Curso como requisito para estudantes se colarem grau

Rafael Lédo
fonte

A novela turca "Vidas Opostas" está disponível no Dailymotion e no YouTube (Divulgação)

O fenômeno das novelas turcas no Brasil é inegável. As dizis já conquistaram o coração de diversos fãs. Acontece que estas produções já ultrapassaram o plano do entretenimento e serviram como tema de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) para duas alunas de cursos de graduação diferentes.

Em entrevista ao portal Entretizei, Juliana Gandard, ex-estudante de jornalismo, contou que se apaixonou pela novela turca "Será Isso Amor?" durante a pandemia da Covid-19. Por conta desse amor, ela decidiu que a dizi deveria ser o tema do TCC. Assim, ela passou a analisar como a mídia brasileira abordava as produções eurasiáticas, sem esquecer de destrinchar sobre o fenômeno "Sen Çal Kapımı".

O trabalho da jornalista cabofriense ganhou as redes sociais e chegou a ser notícias em diversos portais da Turquia.

image A jornalista Juliana Gandard apresentando seu TCC quando era estudante de Jornalismo (Reprodução / Instagram @jugandard_)

Outra novela turca que é tema de TCC talvez seja menos conhecida do público. A dizi "Vidas Opostas", também conhecida pelo título original "Kardeş Çocukları", foi analisada numa faculdade de Belas Artes no Brasil. O nome da autora do trabalho acadêmico e o nome da faculdade não foram divulgados.

Segundo as informações do portal Turkcasts.dizi, a aluna analisou uma cena específica da dizi, protagonizada por Afra Saraçoğlu. A partir do relatório de análise, a cena do porão passou a ser uma referência nas aulas, pois é um exemplo de técnicas de interpretação e uso de expressões faciais.

Confira as novelas turcas que são temas de TCC:

1. Novela turca "Vidas Opostas" ("Kardeş Çocukları")

Sinopse: O destino de duas mães se cruzam, apesar delas levarem vidas completamente opostas. Mesmo com interesses diferentes, após o encontro delas, alguns eventos continuam a acontecer depois de alguns anos. Agora, elas vão ter que  fazer de tudo para que mais problemas não surjam.
Elenco: Mehmet Aslantuğ, Nur Fettahoğlu, Ayça Bingöl, Furkan Andıç, Afra Saraçoğlu, Murat Daltaban e Alara Turan
Número de episódios: 21
Gênero: Drama
Onde assistir: Dailymotion e YouTube

2. Novela turca "Será Isso Amor?" ("Sen Çal Kapımı")

Sinopse: Eda Yildis (Hande Erçel) é uma jovem universitária que perdeu os pais e precisa se virar para conseguir pagar a faculdade de arquitetura. Ela consegue continuar estudando por causa de uma bolsa de estudos oferecida por um escritório famoso da área. Só que o empresário responsável por ele está queredo cortar a verba. Assim, Eda terá que aceitar uma proposta de Serkan Bolat (Kerem Bursin) para continuar trilhando o seu sonho.
Elenco: Hande Erçel, Kerem Bursin, Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Dogan, Anil Ilter,  Melisa Döngel e Cagri Citanak
Número de episódios: 161
Gênero: Comédia Romântica
Onde assistir: HBO Max e Prime Vídeo

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)

