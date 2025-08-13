Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right Novela Turca chevron right

Conheça cinco novelas turcas que são inspiradas em doramas de sucesso

Os autores e as autoras das dizis buscam inspiração em várias partes do mundo

Rafael Lédo
A novela turca "Força de Mulher" está disponível na HBO Max e no Prime Vídeo (Divulgação)

As novelas turcas buscam inspiração em diversas produções ao redor do mundo. A dizi "Leyla" é inspirada na novela brasilera "Avenida Brasil", fenômeno da teledramaturgia nacional. Enquanto isso, há produções da turquia que são baseadas em doramas (séries asiáticas).

Dentre as indicações está a novela turca "Força de Mulher". O enredo da história é sobre uma mulher que fica viúva e tem que cuidar dos dois filhos sozinha. Com uma jornada tripla, ela vai fazer de tudo para que não falte nada para as crianças.

O elenco principal é formado por Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yildirimlar, Seray Kaya, Kubra Suzgun, Ali Semi Sefil. A direção é por conta de Nadim Güç ("Mãe"). O roteiro é assinado por Hande Altaylı.

Confira cinco novelas turcas inspiradas em doramas:

1. Novela turca "Bahar"

Sinopse: Bahar (Demet Evgar) é uma médica que se formou a 20 anos atrás, mas teve que abandonar a residência médica para cuidar dos filhos e da casa. Ela é casada com um cirurgião-chefe bem-sucedido, chamado Timur Yavuzoğlu (Mehmet Yılmaz Ak). Acontece que todos ficam abalados quando Bahar é diagnosticada com uma doença fatal e precisa de um transplante. O único fígado compatível é do seu marido. O médico que está cuidando dela, Evren Yalkın (Buğra Gülsoy), não medirá esforços para que a sua paciente fique saudável novamente. Ela não perde tempo e decide terminar a residência médica, ainda que para isso tenha que enfrentar alguns desafios, como estudar com o seu filho. Enquanto isso, ela vai descobrir alguns segredos do marido. 
Elenco: Demet Evgâr, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy, Hatice Aslan e Ecem Özkaya
Número de episódios: 48
Onde assistir: HBO Max e Prime Vídeo
Dorama de inspiração: K-drama "Doctor Cha"

2. Novela turca "Um Milagre" ("Mucize Doktor")

Sinopse: Um médico autista chamado Ali Vefa (Taner Ölmez) sofre com bullying desde a infância, mas consegue superar o preconceito aos poucos e trilhar o próprio caminho para realizar o seu grande sonho de ser médico e cuidar das pessoas. Depois de muito esforço, Ali conquista uma vaga num conceituado hospital de Istambul. Apesar da realização, a vida dele não fica mais fácil, já que teve que se mudar da sua cidade do interior para a capital. Lá, ele terá que se adaptar à vida da cidade grande, além da rotina exaustiva de um grande hospital. Os problemas cotidianos da profissão que Ali escolheu, atrelados ao preconceito dos pacientes e dos colegas médicos estarão presente no dia a dia.
Elenco: Taner Ölmez, Hazal Türesan e Murat Aygen
Número de episódios: 197
Onde assistir: HBO Max e Prime Vídeo
Dorama de inspiração: K-drama "Good Doctor"

3. Novela turca "Esqueça-me Se Puder" ("Aşk Mantık İntikam")

Sinopse: Esra (Burcu Özberk) era uma garçonete que resolveu se casar com o engenheiro Ozan (İlhan Şen) para melhorar seu status. Depois de muito tempo casados, eles resolvem se divorciar e tudo o que sentem é rancor e raiva um do outro. Assim, cada um segue a vida, mas anos depois a vida trata de juntá-los novamente. Eles tinham em mente uma vingança mútua, porém acabam despertando sentimentos escondidos.
Elenco: Burcu Özberk, İlhan Şen, Melisa Döngel, Mehmet Korhan Firat, Günay Karacaoglu, Zeynep Kankonde, Ceren Koç e Mehmet Yilmaz
Número de episódios: 107
Onde assistir: HBO Max e Prime Vídeo
Dorama de inspiração: K-drama "Solteira Astuta" ("Cunning Single Lady")

4. Novela turca "Quarto Duplo" ("Çift Kişilik Oda")

Sinopse: Uma mulher deseja trabalhar no hotel que foi construído pelos seus falecidos pais. Nilüfer (Devrim Özkan) ficou orfã ainda muito cedo, por isso quer se aproximar do passado por meio do Hotel Lutesya. Acontece que lá ela vai trabalhar para Kaan (Ulaş Tuna Astepe), um dos herdeiros do estabelecimento e que está em busca apenas de vingança contra a sua meia-irmã, Sevil (Gözde Seda Altuner).
Elenco: Devrim Özkan e Ulaş Tuna Astepe
Número de episódios: 6
Onde assistir: Não está disponível nas plataformas oficiais do Brasil
Dorama de inspiração: K-drama "Sorriso Real"

5. Novela turca "Força de Mulher" ("Kadın")

Sinopse: Bahar (Özge Özpirinçci) é uma mulher que perdeu o marido num acidente e precisa cuidar dos dois filhos sozinha. Acontece que ela não tem quem a ajude com as tarefas diárias, então terá que se virar sozinha para que não falte nada para as crianças. Assim, ela vai trabalhar em dois turno e cuidar da casa de madrugada. Tudo isso enquanto ainda vive a perda do esposo.
Elenco: Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yildirimlar, Seray Kaya, Kubra Suzgun, Ali Semi Sefil, Feyyaz Duman, Serif Erol, Gökçe Eyüboglu, Elcin Afacan e Gülsah Aydin
Número de episódios: 242
Onde assistir: HBO Max e Prime Vídeo
Dorama de inspiração: J-drama "Woman"

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)

