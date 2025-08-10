Conheça as melhores novelas turcas em exibição em agosto de 2025

As novelas turcas estão cada vez mais em alta e já fazem parte da programação dos noveleiros. No início deste mês, algumas produções caíram no gosto do público e estão entre as mais assistidas. Com histórias emocionantes e cativantes, os espectadores não perdem nenhum episódio.

Dentre as indicações está a novela turca "O Indomável", também conhecida pelo título original "Hudutsuz Sevda". O enredo da história é sobre um planjo de vingança que pode ser modificado por causa do amor.

O elenco principal é formado por Deniz Can Aktas, Miray Daner. Além deles, Asuman Dabak, Cagla Irmak, Burak Sevinç, Hülya Gülsen Irmak, Mehmet Korhan Firat e Esra Dermancioglu. A direção é por conta de Murat Öztürk ("Esqueça-me Se Puder"). O roteiro é assinado por Bahadır Özdener.

Confira as melhores novelas turcas de agosto:

1. Novela turca "Eşref Rüya"

Sinopse: Eşref Tek (Çağatay Ulusoy) e Rüya (Demet Özdemir) são apaixonados um pelo outro desde a infância. Mesmo com um sentimento tão forte, eles nunca se encontraram. Enquanto ele passou boa parte da vida procurando pela amanda, o tempo fez com que eles se distanciassem e seguissem rumos diferentes. Ela se torna Nisan, uma musicista idealista. Ele é um dos líderes da máfia. Certo dia, ela se apresenta num dos hoteis de Eşref. Sem saber quem ela é, ele é tomado por uma paixão avassaladora. Acontece que Rüya passou a se chamar Nisan por ser informante da polícia. Este é apenas o início de uma trama de amor, traição e disputas de poder.

Elenco: Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Büşra Develi, Necip Memili, Tolga Tekin e Ahmet Rifat Şungar

Número de capítulos: 65

Onde assistir: YouTube

2. Novela turca "O Indomável" ("Hudutsuz Sevda")

Sinopse: Halil İbrahim (Deniz Can Aktas) é um jovem que perdeu o pai enquanto ainda era criança por conta de uma rixa de sangue, então foi exilado para Istambul. Lá, ele seguiu e construiu toda a sua vida, mas sem deixar de pensar nas questões do seu passado. Depois de muito tempo, ele retorna para a sua cidade natal para reconstruir a sua vida e recuperar o tempo perdido longe do seu grande amor, Yasemin (Biran Damla Yilmaz). Mas as coisas começam a mudar quando ele conhece outra jovem, da família Leto, que o tira da rota da vingança que ele estava planejando. Agora de frente com o amor e vingança, ele terá que decidir qual caminho irá seguir, já que escolher os dois não é possível.

Elenco: Deniz Can Aktas, Miray Daner. Além deles, Asuman Dabak, Cagla Irmak, Burak Sevinç, Hülya Gülsen Irmak, Mehmet Korhan Firat e Esra Dermancioglu

Número de episódios: 68 / 93

Onde assistir: Dailymotion e Cplay.live

3. Novela turca "Bahar"

Sinopse: Bahar (Demet Evgar) é uma médica que se formou a 20 anos atrás, mas teve que abandonar a residência médica para cuidar dos filhos e da casa. Ela é casada com um cirurgião-chefe bem-sucedido, chamado Timur Yavuzoğlu (Mehmet Yılmaz Ak). Acontece que todos ficam abalados quando Bahar é diagnosticada com uma doença fatal e precisando de um transplante. O único fígado compatível é do seu marido. O médico que está cuidando dela, Evren Yalkın (Buğra Gülsoy), não medirá esforços para que a sua paciente fique saudável novamente. Ela não perde tempo e decide terminar a residência médica, ainda que para isso tenha que enfrentar alguns desafios, como estudar com o seu filho. Enquanto isso, ela vai descobrir alguns segredos do marido.

Elenco: Demet Evgâr, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy, Hatice Aslan e Ecem Özkaya

Número de episódios: 48

Onde assistir: HBO Max

4. Novela turca "Gelin"

Sinopse: Hançer (Talya Çelebi) é uma mulher que aprendeu a ser independente desde cedo, porque ficou órgão quando ainda era criança. Por conta de uma doença do irmão, ela está disposta a aceitar um casamento arranjar com um homem muito rico, mas que não tem nenhum sentimento. Acontece que ela mal sabia o que esperava por ela após o casamento.

Elenco: Cenay Türksever e Talya Çelebi

Número de episódios: 237

Onde assistir: YouTube

5. Novela turca "Gotas de Pérola" ("İnci Taneleri")

Sinopse: Uma família tem seu destino mudado para sempre por causa de um acidente. Azem (Yılmaz Erdoğan), pai e professor de literatura, é amado por todos. Só que ele é preso por assassinar a própria esposa. Acontece, ele leva a culpa para salvar sua filha pequena, quem causou o acidente. Depois de alguns anos preso, tudo o que ele quer é voltar a fazer uma refeição com os filhos. Acontece que não será nada fácil esse reencontro.

Elenco: Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç e Kubilay Aka

Número de episódios: 44

Onde assistir: YouTube

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)