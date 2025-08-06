Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right Novela Turca chevron right

Conheça cinco novelas turcas escondidas no Dailymotion dubladas em português (parte 2)

Confira as opções de dizis que estão disponíveis grátis na plataforma

Rafael Lédo
fonte

A novela turca "Colisão" está disponível de graça no Dailymotion com dublagem em português (Divulgação)

A plataforma Dailymotion pode ser uma opção para os "noveleiros" das novelas turcas curtirem alguns títulos grátis e dublados em português. É uma alternativa para continuar acompanhando as dizis que estão fazendo sucesso e que têm um elenco estrelado. Os episódios contam com dublagem feitas pelos próprios fãs.

Dentre as indicações, está a novela turca "Colisão", também conhecida pelo nome original "Çarpışma". Ela é estrelada por Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk e Alperen Duymaz. O enredo da história é sobre quatro pessoas que ficam conectadas por conta de um acidente, apesar de terem personalidades e estilos de vida diferentes.

A direção é por conta de Uluç Bayraktar ("El Turco" e "Eşref Rüya"). O roteiro é assinado por Ali Aydın.

Confira cinco novelas turcas escondidas no Dailymotion:

1. Novela turca "Chamas do Destino" ("Alev Alev")

Sinopse: Cemre (Demet Evgar) tenta escapar de um casamento violento junto com sua filha pequena. Rüya (Dilan Çiçek Deniz) é uma mulher que tem uma vida privilegiada. Çiçek (Hazar Ergüçlü) está em apuros e precisará enfrentar os desafios de frente. Elas serão conectadas por conta de um incêndio.
Elenco: Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Zuhal Olcay e Cem Bender
Número de episódios: 28
Onde assistir: Dailymotion

2. Novela turca "Kuzgun"

Sinopse: Kuzgun (Barış Arduç) é filho de Yusuf (Baran Akbulut), um policial honesto que acaba preso por causa da traição do seu companheiro. Apesar de ter provas da sua inocência, ele não consegue provar a injustiça. Por conta de uma fita escondida, Kuzgun é sequestrado. Depois de 20 anos, ele começa um plano de vingança para honrar o seu pai.
Elenco: Barış Arduç, Burcu Biricik, Onur Saylak, Settar Tanrıöğen e Hatice Aslan
Número de episódios: 21
Onde assistir: Dailymotion

3. Novela turca "Três Centavos" ("Üç Kurus")

Sinopse: Um assassino costuma matar suas vítimas e deixar três centavos como assinatura do crime. O caso é designado para a Unidade de Crime Organizado e o Capitão Efe (Ekin Koç) terá muito trabalho pela frente, inclusive formará alianças que nunca imaginou que pudessem acontecer. Ele chega a formar uma parceria com chefe do crime organizado, Kartal (Uraz Kaygılaroğlu), para encontrar o assassino.
Elenco: Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade e Aslıhan Malbora
Número de episódios: 28
Onde assistir: Dailymotion

4. Novela turca "Alta Sociedade" ("Yüksek Sosyete")

Sinopse: Mert (Ozan Dolunay) e Kerem (Engin Öztürk) são amigos desde a infância, apesar de pertencerem a universos diferentes. Enquanto Mert é um filho mimado de uma família rica, Kerem é o único filho da empregada doméstica da família do amigo. Por conta de suas posições sociais, eles acabam escondendo as suas verdadeiras identidades.
Elenco: Ceyda Tepeliler, Engin Öztürk, Meriç Aral e Ozan Dolunay
Número de episódios: 26
Onde assistir: Dailymotion

5. Novela turca "Colisão" ("Çarpışma")

Sinopse: Quatro pessoas acabam ficando conectadas de certa forma após um acidente. Depois do que aconteceu, elas nunca mais conseguiram sair da vida uma da outra. Kadir (Kıvanç Tatlıtuğ) é um policial que já não vê motivos para continuar vivendo. Zeynep (Elçin Sangu) é uma mulher que está em busca da filha. Cemre (Melisa Aslı Pamuk) é uma herdeira de um famoso escritório de advocacia. Kerem (Alperen Duymaz) estava preso, mas já se meteu num problema ainda maior.
Elenco: Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk e Alperen Duymaz
Número de episódios: 23
Onde assistir: Dailymotion

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)

