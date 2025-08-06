Conheça cinco novelas turcas escondidas no Dailymotion dubladas em português (parte 2)
Confira as opções de dizis que estão disponíveis grátis na plataforma
A plataforma Dailymotion pode ser uma opção para os "noveleiros" das novelas turcas curtirem alguns títulos grátis e dublados em português. É uma alternativa para continuar acompanhando as dizis que estão fazendo sucesso e que têm um elenco estrelado. Os episódios contam com dublagem feitas pelos próprios fãs.
Dentre as indicações, está a novela turca "Colisão", também conhecida pelo nome original "Çarpışma". Ela é estrelada por Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk e Alperen Duymaz. O enredo da história é sobre quatro pessoas que ficam conectadas por conta de um acidente, apesar de terem personalidades e estilos de vida diferentes.
VEJA MAIS
A direção é por conta de Uluç Bayraktar ("El Turco" e "Eşref Rüya"). O roteiro é assinado por Ali Aydın.
Confira cinco novelas turcas escondidas no Dailymotion:
1. Novela turca "Chamas do Destino" ("Alev Alev")
Sinopse: Cemre (Demet Evgar) tenta escapar de um casamento violento junto com sua filha pequena. Rüya (Dilan Çiçek Deniz) é uma mulher que tem uma vida privilegiada. Çiçek (Hazar Ergüçlü) está em apuros e precisará enfrentar os desafios de frente. Elas serão conectadas por conta de um incêndio.
Elenco: Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Zuhal Olcay e Cem Bender
Número de episódios: 28
Onde assistir: Dailymotion
2. Novela turca "Kuzgun"
Sinopse: Kuzgun (Barış Arduç) é filho de Yusuf (Baran Akbulut), um policial honesto que acaba preso por causa da traição do seu companheiro. Apesar de ter provas da sua inocência, ele não consegue provar a injustiça. Por conta de uma fita escondida, Kuzgun é sequestrado. Depois de 20 anos, ele começa um plano de vingança para honrar o seu pai.
Elenco: Barış Arduç, Burcu Biricik, Onur Saylak, Settar Tanrıöğen e Hatice Aslan
Número de episódios: 21
Onde assistir: Dailymotion
3. Novela turca "Três Centavos" ("Üç Kurus")
Sinopse: Um assassino costuma matar suas vítimas e deixar três centavos como assinatura do crime. O caso é designado para a Unidade de Crime Organizado e o Capitão Efe (Ekin Koç) terá muito trabalho pela frente, inclusive formará alianças que nunca imaginou que pudessem acontecer. Ele chega a formar uma parceria com chefe do crime organizado, Kartal (Uraz Kaygılaroğlu), para encontrar o assassino.
Elenco: Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade e Aslıhan Malbora
Número de episódios: 28
Onde assistir: Dailymotion
4. Novela turca "Alta Sociedade" ("Yüksek Sosyete")
Sinopse: Mert (Ozan Dolunay) e Kerem (Engin Öztürk) são amigos desde a infância, apesar de pertencerem a universos diferentes. Enquanto Mert é um filho mimado de uma família rica, Kerem é o único filho da empregada doméstica da família do amigo. Por conta de suas posições sociais, eles acabam escondendo as suas verdadeiras identidades.
Elenco: Ceyda Tepeliler, Engin Öztürk, Meriç Aral e Ozan Dolunay
Número de episódios: 26
Onde assistir: Dailymotion
5. Novela turca "Colisão" ("Çarpışma")
Sinopse: Quatro pessoas acabam ficando conectadas de certa forma após um acidente. Depois do que aconteceu, elas nunca mais conseguiram sair da vida uma da outra. Kadir (Kıvanç Tatlıtuğ) é um policial que já não vê motivos para continuar vivendo. Zeynep (Elçin Sangu) é uma mulher que está em busca da filha. Cemre (Melisa Aslı Pamuk) é uma herdeira de um famoso escritório de advocacia. Kerem (Alperen Duymaz) estava preso, mas já se meteu num problema ainda maior.
Elenco: Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk e Alperen Duymaz
Número de episódios: 23
Onde assistir: Dailymotion
(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA