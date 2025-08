Conheça quatro novelas turcas longas para maratonar no final de semana

As novelas turcas costumam ter muitos episódios, em que algumas dizis passam facilmente de 100 capítulos. Como o final de semana é uma boa oportunidade para os fãs maratonarem as séries e filmes. Por conta disso, selecionamos quatro produções turcas para curtir e tentar acabar.

Dentre as indicações está a novela turca "A Sonhadora" ("Erkenci Kuş"). O elenco principal é formado por Demet Özdemir, Can Yaman, Öznur Serçeler, Berat Yenilmez e Özelem Tokaslan. O enredo da história é sobre uma mulher que está em busca de um emprego para se livras do controle dos pais. Acontece que ela acaba encontrando o amor.

A direção é por conta de Çagri Bayrak e Aytac Cicek. O roteiro é assinado por Meriç Acemi.

Confira quatro novelas turcas longas para maratonar:

1. Novela turca "A Sonhadora" ("Erkenci Kuş")

Sinopse: Sanem (Demet Özdemir) é uma jovem que luta contra as arbitrariedades dos pais, que querem que ela se case com uma pessoa que ela não tem sentimentos ou procure um emprego estável, já que o seu grande sonho é se tornar escritora. Assim, ela busca emprego na empresa em que a sua irmã Leyla (Öznur Serçeler) trabalha. Lá, ela vai conhecer Can (Can Yaman), em que os dois vão se aproximar de forma inesperada.

Elenco: Demet Özdemir, Can Yaman, Öznur Serçeler, Berat Yenilmez e Özelem Tokaslan

Número de episódios: 161

Onde assistir: Globoplay

2. Novela turca "Fatmagül: A Força do Amor"

Sinopse: A história se passa, inicialmente, numa cidade pequena, em que Fatmagül (Beren Saat) é uma jovem que é violentada por alguns homens durante uma noite. Apesar de estar quase se casando com Mustafá (Fırat Çelik), ele resolve acabar com o relacionamento, porque não consegue lidar com o que aconteceu. Depois disso, a jovem é obrigada a se casar com um dos estupradores. Certo dia, eles se mudam para a cidade grande e coincidentemente Mustafá também vai para lá.

Elenco: Beren Saat e Engin Akyürek.

Número de episódios: 80

Onde assistir: YouTube

3. Novela turca "Será Isso Amor?" ("Sen Çal Kapımı")

Sinopse: Uma jovem leva uma vida cheia de batalhas. Eda Yıldız (Hande Erçel) trabalha na floricultura da família, estuda numa faculdade por conta de uma bolsa e procurar ajudar nas despesas da casa da tia, onde mora. Certo dia, o dono de um renomado escritório de arquitetura, Serkan Bolat (Kerem Bürsin), decide cortar o financiamento estudantil. Acontece que ele faz uma proposta para Eda se passar por sua noiva por dois meses, então devolveria a bolsa. Muita coisa pode acontecer durante esse tempo, inclusive um amor verdadeiro.

Elenco: Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Dogan e Anil Ilter.

Número de episódios: 161

Onde assistir: HBO Max

4. Novela turca "Karadayı"

Sinopse: Uma família honesta e batalhadora acaba tendo a vida virada de cabeça para baixo quando Nazif (Çetin Tekindor) é acusado de assassinar um promotor. Mesmo injustamente, ele é condenado e sentenciado à morte. O seu filho, Mahir (Kenan İmirzalıoğlu), acredita na sua inocência e começa a buscar pelo verdadeiro assassino, nem que para isso tenha que criar uma identidade.

Elenco: Kenan İmirzalıoğlu, Bergüzar Korel, Çetin Tekindor, Yurdaer Okur e Erkan Avcı

Número de episódios: 113

Onde assistir: YouTube

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)