Novela turca: conheça seis produções para curtir no 'Dia dos Pais'

Mais um "Dia dos Pais" chegando e essa é um boa oportunidade para assistir novelas turcas com a temática de paternidade. É preciso separar os lencinhos para acompanhar algumas das indicações, pois as histórias emocionantes prometem arrancar lágrimas com reflexões sobre a vida e relação de pais e filhos. Mas tem, também, indicações de dizis de ação. Uma lista para vários gostos.

Dentre as indicações está a novela turca "Minha Menina", também conhecida como "Kızım". O elenco principal é formado por Beren Gökyıldız, Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu, Serhat Teoman e Selin Şekerci. O enredo da história é sobre um homem que foi preso e a condição para ser solto é cuidar da filha. Durante a jornada de amadurecimento, eles vão enfrentar estranhamento e alguns outros desafios até estabelecerem uma boa relação.

A direção é por conta de Fatih Aksoy, Merve Girgin, Mustafa Şevki Doğan e Gökçen Ust. O roteiro da novela turca é assinado por Banu Kiremitçi Bozkurt, Emre Erkan e Irmak Bahçeci.

Confira seis novelas turcas para assistir no "Dia dos Pais":

1. Novela turca "Minha Menina" ("Kızım")

Sinopse: Öykü (Beren Gökyıldız) é uma criança que foi abandonada após a descoberta de uma doença rara. Por conta disso, ela é deixada na porta da casa do seu pai, Demir Göktürk (Buğra Gülsoy), com um bilhete. Acontece que Demir é um delinquente e foi preso. Para a sorte dele, no julgamento, ele foi liberado com a condição de assumir realmente a paternidade de Öykü. Este será o início de uma história de crescimento e amadurecimento, em que Demir e Öykü se tornarão uma família.

Elenco: Beren Gökyıldız, Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu, Serhat Teoman e Selin Şekerci

Número de episódios: 92

Onde assistir: HBO Max

2. Novela turca "A Queda das Folhas" ("Yaprak Dökümü")

Sinopse: Um homem sempre se dedicou a família para que os seus cinco filhos tivessem uma boa educação e bons costumes. Certo dia, pedem a ele para ignorar uma injustiça. Como não está disposto a fazer isso, resolve renunciar ao cargo de governador do distrito em que vivem. Mais tarde, quando enfrentam uma crise econômica e os filhos já estão crescidos, ele acaba perdendo sua autoridade.

Elenco: Necip Memili, Engin Hepileri, Deniz Çakır, Fahriye Evcen e Gökçe Bahadır

Número de episódios: 80

Onde assistir: YouTube

3. Novela turca "Canim Annem"

Sinopse: Um pai decide mentir para sua filha. Imaginando que ela não aguentaria saber da verdade, inventa que a mãe está viajando, enquanto ela morreu. A menina nasceu com uma doença no coração. Certo dia, quando descobre toda a verdade, ela começa a sentir fortes dores no peito. Pelo menos até que uma mulher se aproxima e a dor vai embora. A mulher, é a irmã gêmea da sua mãe.

Elenco: Erol Gedik, Selin Sezgin e Gece Işık Demiral

Número de episódios: 100

Onde assistir: YouTube

4. Novela turca "Uma Salva de Palmas" ("Kuvvetli Bir Alkış")

Sinopse: A história acompanha um homem que é pai e marido, mas que vive preso numa crise existencial. Com as constantes reflexões sobre o passado e as possibilidades do futuro, isso moldará a sua relação com a família, afetando seu filho e sua esposa.

Elenco: Aslıhan Gürbüz, Fatih Artman e Cihat Süvarioğlu

Número de episódios: 6

Onde assistir: Netflix

5. Novela turca "O Último Verão"

Sinopse: O promotor, Selim Kara (Ali Atay), que tem um senso de justiça apurado, faz de tudo para concluir os seus casos com sucesso. Certo dia, ele recebe uma proposta muito boa do líder da máfia. Selçuk Taşkın (Arif Pişkin) pretende contar tudo o que sabe sobre o universo do crime, mas com uma condição: que seu filho, Akgün (Alperen Duymaz), seja protegido pelo promotor. Akgün é um jovem impulsivo e emocional que está iniciando no ramo criminoso. Salim resolve levar o rapaz para a sua casa, junto da família. Segredos e conflitos são revelados com a presença de Akgün, que vão colocar à prova o caráter de Selim. A partir de agora, cada decisão pode ser o fim da sua família ou do ideal de justiça do promotor. Qualquer que seja a escolha dele, as consequências serão devastadoras.

Elenco: Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit e Arif Pişkin.

Número de episódios: 93

Onde assistir: Globoplay

6. Novela turca "Marasli: O Protetor"

Sinopse: Celâl Kün, conhecido como Marasli (Burak Deniz) é um ex-comandante das forças especiais turcas que busca uma vida mais tranquila ao abandonar a vida militar após sua filha, Zelis (Bedriye Roza Çelik), ser gravemente ferida em um ataque terrorista. Tudo muda quando Mahur Türel (Alina Boz) entra na sua vida e ela registra um crime pelo qual será perseguida pelos criminosos. Marsali salva a vida dela e é contratado pelo pai da fotógrafa, Aziz Türel (Kerem Atabeyoglu). Com o tempo, os dois vão se aproximando e tudo pode acontecer.

Elenco: Burak Deniz, Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal e Serhat Kılıç

Número de episódios: 74

Onde assistir: Globoplay

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de oliberal.com)