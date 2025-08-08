Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Novela Turca chevron right

Novela turca: conheça seis produções para curtir no 'Dia dos Pais'

No Brasil, o 'Dia dos Pais' é comemorado no próximo domingo (10)

Rafael Lédo
fonte

A novela turca "Minha Menina" tem um história emocionante entre pai e filha (Divulgação)

Mais um "Dia dos Pais" chegando e essa é um boa oportunidade para assistir novelas turcas com a temática de paternidade. É preciso separar os lencinhos para acompanhar algumas das indicações, pois as histórias emocionantes prometem arrancar lágrimas com reflexões sobre a vida e relação de pais e filhos. Mas tem, também, indicações de dizis de ação. Uma lista para vários gostos.

Dentre as indicações está a novela turca "Minha Menina", também conhecida como "Kızım". O elenco principal é formado por Beren Gökyıldız, Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu, Serhat Teoman e Selin Şekerci. O enredo da história é sobre um homem que foi preso e a condição para ser solto é cuidar da filha. Durante a jornada de amadurecimento, eles vão enfrentar estranhamento e alguns outros desafios até estabelecerem uma boa relação.

VEJA MAIS

image Conheça cinco novelas turcas escondidas no Dailymotion dubladas em português (parte 2)
Confira as opções de dizis que estão disponíveis grátis na plataforma

image Conheça quatro novelas turcas longas para maratonar no final de semana
Novela turca longa? Confira a lista com quatro opções para curtir

A direção é por conta de Fatih Aksoy, Merve Girgin, Mustafa Şevki Doğan e Gökçen Ust. O roteiro da novela turca é assinado por Banu Kiremitçi Bozkurt, Emre Erkan e Irmak Bahçeci.

Confira seis novelas turcas para assistir no "Dia dos Pais":

1. Novela turca "Minha Menina" ("Kızım")

Sinopse: Öykü (Beren Gökyıldız) é uma criança que foi abandonada após a descoberta de uma doença rara. Por conta disso, ela é deixada na porta da casa do seu pai, Demir Göktürk (Buğra Gülsoy), com um bilhete. Acontece que Demir é um delinquente e foi preso. Para a sorte dele, no julgamento, ele foi liberado com a condição de assumir realmente a paternidade de Öykü. Este será o início de uma história de crescimento e amadurecimento, em que Demir e Öykü se tornarão uma família.
Elenco: Beren Gökyıldız, Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu, Serhat Teoman e Selin Şekerci
Número de episódios: 92
Onde assistir: HBO Max

2. Novela turca "A Queda das Folhas" ("Yaprak Dökümü")

Sinopse: Um homem sempre se dedicou a família para que os seus cinco filhos tivessem uma boa educação e bons costumes. Certo dia, pedem a ele para ignorar uma injustiça. Como não está disposto a fazer isso, resolve renunciar ao cargo de governador do distrito em que vivem. Mais tarde, quando enfrentam uma crise econômica e os filhos já estão crescidos, ele acaba perdendo sua autoridade. 
Elenco: Necip Memili, Engin Hepileri, Deniz Çakır, Fahriye Evcen e Gökçe Bahadır
Número de episódios: 80
Onde assistir: YouTube

3. Novela turca "Canim Annem"

Sinopse: Um pai decide mentir para sua filha. Imaginando que ela não aguentaria saber da verdade, inventa que a mãe está viajando, enquanto ela morreu. A menina nasceu com uma doença no coração. Certo dia, quando descobre toda a verdade, ela começa a sentir fortes dores no peito. Pelo menos até que uma mulher se aproxima e a dor vai embora. A mulher, é a irmã gêmea da sua mãe.
Elenco: Erol Gedik, Selin Sezgin e Gece Işık Demiral
Número de episódios: 100
Onde assistir: YouTube

4. Novela turca "Uma Salva de Palmas" ("Kuvvetli Bir Alkış")

Sinopse: A história acompanha um homem que é pai e marido, mas que vive preso numa crise existencial. Com as constantes reflexões sobre o passado e as possibilidades do futuro, isso moldará a sua relação com a família, afetando seu filho e sua esposa.
Elenco: Aslıhan Gürbüz, Fatih Artman e Cihat Süvarioğlu
Número de episódios: 6
Onde assistir: Netflix

5. Novela turca "O Último Verão"

Sinopse: O promotor, Selim Kara (Ali Atay), que tem um senso de justiça apurado, faz de tudo para concluir os seus casos com sucesso. Certo dia, ele recebe uma proposta muito boa do líder da máfia. Selçuk Taşkın (Arif Pişkin) pretende contar tudo o que sabe sobre o universo do crime, mas com uma condição: que seu filho, Akgün (Alperen Duymaz), seja protegido pelo promotor. Akgün é um jovem impulsivo e emocional que está iniciando no ramo criminoso. Salim resolve levar o rapaz para a sua casa, junto da família. Segredos e conflitos são revelados com a presença de Akgün, que vão colocar à prova o caráter de Selim. A partir de agora, cada decisão pode ser o fim da sua família ou do ideal de justiça do promotor. Qualquer que seja a escolha dele, as consequências serão devastadoras.
Elenco: Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit e Arif Pişkin.
Número de episódios: 93
Onde assistir: Globoplay

6. Novela turca "Marasli: O Protetor"

Sinopse: Celâl Kün, conhecido como Marasli (Burak Deniz) é um ex-comandante das forças especiais turcas que busca uma vida mais tranquila ao abandonar a vida militar após sua filha, Zelis (Bedriye Roza Çelik), ser gravemente ferida em um ataque terrorista. Tudo muda quando Mahur Türel (Alina Boz) entra na sua vida e ela registra um crime pelo qual será perseguida pelos criminosos. Marsali salva a vida dela e é contratado pelo pai da fotógrafa, Aziz Türel (Kerem Atabeyoglu). Com o tempo, os dois vão se aproximando e tudo pode acontecer.
Elenco: Burak Deniz, Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal e Serhat Kılıç
Número de episódios: 74
Onde assistir: Globoplay

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

novela turca

novelas turcas

novela turca no globoplay

novela turca no youtube

novela turca hbo max

novela turca na netflix
Novela Turca
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

EXPOSIÇÃO

‘Jaguar Parade Amazônia’ escolhe Gaby Amarantos como madrinha da edição especial em Belém

Mostra de arte urbana terá 50 esculturas espalhadas pela cidade para promover preservação da onça-pintada

08.08.25 23h27

MÚSICA

Ferrugem cria playlist ‘Paigodeiro’ para celebrar o Dia dos Pais em plataforma de música; confira

A seleção reúne 38 faixas que transitam entre pagode, MPB, funk e rap, exaltando o amor paterno

08.08.25 21h54

HOMENAGEM

Pedro Veriano é patrono da Academia Paraense de Cinema

A entidade será apresentada oficialmente em novembro de 2025

08.08.25 20h53

CULTURA

Famosos e amigos de Arlindo Cruz fazem homenagens pelas redes sociais 

Apresentadora do programa matinal "Mais Você", da TV Globo, Ana Maria Braga escreveu um texto em seu perfil no Instagram

08.08.25 19h18

MAIS LIDAS EM CULTURA

Internet

Mensagens de Dia dos Pais para WhatsApp: sem criatividade? Só copie e envie

Confira 10 textinhos prontos para homenagear no WhatsApp no Dia dos Pais

09.08.25 21h00

TRISTEZA

João Silva homenageia Faustão no Dia dos Pais: 'Grato de passar essa data ao seu lado'

Durante o vídeo, uma locução de João Silva foi inserida abordando o estado de saúde do pai

10.08.25 16h28

CULTURA

Fernando Gogó de Ouro: o canto do pai que embala os filhos

Ele é pai do radialista Paulo Fernando, o Bad Boy, e neste domingo (10) tem o privilégio de comemorar seu aniversário no Dia dos Pais

10.08.25 9h00

EXPOSIÇÃO ARTÍSTICA

Exposição ‘Vozes Femininas da Amazônia’ celebra a força e a resistência da mulher amazônida

O papel materno, busca por igualdade, independência nas relações e outros tópicos são abordados na exposição

10.08.25 7h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda