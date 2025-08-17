Conheça as novelas turcas que passaram na 'TV aberta' brasileira
O gosto dos brasileiros pelas novelas turcas não é de hoje e cresce a cada ano
As novelas turcas fazem sucesso entre o público brasileiro há um certo tempo. O sucesso começou com algumas dizis sendo exibidas na "TV aberta". Este foi o início de um fenômeno que tem crescido cada vez mais nas plataformas de streaming do Brasil e conquistado mais fãs.
A primeira produção turca exibida nas telinhas brasileiras foi "Mil e Uma Noites", também conhecida como "Binbir Gece". No país de origem, a dizi é considerada um clássico, assim como a novela "Senhora do Destino".
VEJA MAIS
Dentre as novelas turcas exibidas no Brasil, a dizi "El Turco" foi exibida na TV Globo. O enredo da história se passa no século XVI, em que um soldado e uma mulher misteriosa se envolvem. Além de viverem um romance, eles precisam lutar por alguns direitos do seu povoado.
O elenco é formado por Can Yaman, Greta Ferro, Will Kemp, David Nykl e Slavko Sobin. A direção é por conta de Uluç Bayraktar. O roteiro é assinado por Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim, Orhan Yeniaras.
Confira as novelas turcas que já foram exibidas na TV brasileira:
1. Novela turca "Força de Mulher" ("Kadın")
Sinopse: Bahar (Özge Özpirinçci) é uma mulher que perde o marido num acidente trágico, então terá que criar os dois filhos sozinha, já que não conta com uma rede de apoio. Assim, ela vai precisar batalhar com todas as forças para que não falte nada para os filhos e eles possam ter uma vida confortável. Por conta disso, ela vai trabalhar em dois empregos, além de ter que cuidar da casa. Enquanto tenta sobreviver, ela ainda tem que lidar com o luto, o que a fará revisitar traumas do passado e descobrir segredos escondidos sobre as circunstâncias da morte dele. Talvez alguém próximo a ela esteja envolvido na tragédia.
Elenco: Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yildirimlar, Seray Kaya, Kubra Suzgun, Ali Semi Sefil, Feyyaz Duman, Serif Erol, Gökçe Eyüboglu, Elcin Afacan e Gülsah Aydin
Número de episódios: 242
Onde assistir: HBO Max
2. Novela turca "Mil e Uma Noites" ("Binbir Gece")
Sinopse: Uma mulher chamada Şehrazat (Bergüzar Korel) fica viúva e com um filho de cinco anos para cuidar. Acontece que ele é tem leucemia e precisa realizar um tratamento para cuidar da saúde. Sherazade não tem o dinheiro necessário e o seu sogro ainda diz que não vai pagar nada. Por conta disso, ela precisa pedir ajuda para o chefe, Onur (Halit Ergenç), que aceita, mas com uma condição. Os dois vão ter que passar uma noite juntos. Apesar de tudo aparentar ser contra a vontade, um sentimento surge e os dois vão procurar respostas para isto.
Elenco: Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Ceyda Düvenci e Tardu Flordun
Número de episódios: 68
Onde assistir: YouTube
3. Novela turca "Sila: Prisioneira do Amor"
Sinopse: Sila (Cansu Dere) é uma jovem que foi entregue pelo pai, Celil (Menderes Samancılar), a uma família rica quando ainda era uma criança e lá foi criada com todo os conforto que o dinheiro pode dar. Certo dia, ele retorna para a sua vida e afirma que a mãe dela está doente e o último desejo dela é ver a filha pela última vez. O que ela não sabe é que, na verdade, ela será forçada a se casar com o líder de uma tribo. Tudo isso por causa de uma dívida de sangue.
Elenco: Gökçe Yanardağ, Cansu Dere e Mehmet Akif Alakurt
Número de episódios: 158
Onde assistir: YouTube (Dublado) e YouTube (Legendado)
4. Novela turca "Ezel"
Sinopse: Ömer Uçar (İsmail Filiz) foi traído por todas as pessoas que amava. Quando retornou após servir às forças armadas, descobre que sua namorada Eyşan (Cansu Dere) estava tendo um caso. O seu melhor amigo o acusa de crime que ele não cometeu. Preso, só consegue sair da prisão por causa de um incêndio, em que acreditam que ele morreu. Depois de escapar, ele se torna Ezel e esse será o início do seu plano de vingança.
Elenco: İsmail Filiz, Cansu Dere, Kenan İmirzalıoğlu, Haluk Bilginer e Tuncel Kurtiz
Número de episódios: 59
Onde assistir: Dailymotion e YouTube
5. Novela turca "Amor Proibido" ("Aşk-ı Memnu")
Sinopse: Bihter Yöreoğlu (Beren Saat) é uma jovem que culpa a mãe, Firdevs (Nebahat Çehre), pela morte do pai. Ela costuma visitar o túmulo do falecido pai com frequência. Durante uma dessas visitas, ela conhece um víuvo milionário chamado Adnan Ziyagil (Selçuk Yöntem), em que logo começam um relacionamento. Pouco tempo depois, eles se casam e ela vai morar com ele. Lá, ele vive com os filhos e um sobrinho, Behlül (Kıvanç Tatlıtuğ). Durante a convivência, ela e o sobrinho do marido começam uma paixão intensa e irresistível.
Elenco: Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Hazal Kaya e Selçuk Yöntem
Número de episódios: 79
Onde assistir: YouTube
6. Novela turca "Asas do Amor" ("Kanatsız Kuşlar")
Sinopse: Nefise (Deniz Bolışık) é uma jovem mãe que fica viúva após a morte do marido. Sem apoio, ela terá que encontrar uma forma de sustentar os quatro filhos. A família acaba passando por momento difíceis e delicados até que Nefise e a filha Zeynep (Melis Tüzüngüç) encontrarão o amor numa mesma família. Os destinos delas são ditados por dois irmãos ricos e poderosos.
Elenco: Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı, Deniz Bolışık e Fatih Al
Número de episódios: 46
Onde assistir: YouTube
7. Novela turca "Minha Vida" ("O Hayat Benim")
Sinopse: Bahar (Ezgi Asaroğlu) é filha adotada por uma família por conta do seu avô, que não aceitava o relacionamento dos pais da jovem. Ele entregou a menina logo depois que nasceu para um casal de empregados, Nuran (Yeşim Ceren Bozoğlu) e Ilyas (Süleyman Atanısev). Acontece que, ele disse para todos que a mãe de Bahar, sua própria filha, faleceu durante o parto. Só que ela está escondida por ele. Depois de muitos anos, o avô de Bahar decide contar tudo o que sabe para o verdadeiro pai da jovem, Mehmet (Sinan Albayrak). Contudo, Nuran e Ilyas contam que a irmã adotiva de Bahar, Efsun (Ceren Moray), seria a verdadeira filha de Mehmet, que começa uma vida que não pertence a ela.
Elenco: Ezgi Asaroğlu, Ceren Moray, Keremcem, Yeşim Ceren Bozoğlu, Süleyman Atanısev, Sinan Albayrak e Iclal Aydin
Número de episódios: 170
Onde assistir: YouTube
8. Novela turca "Fatmagül: A Força do Amor" ("Fatmagül'ün Suçu Ne?")
Sinopse: A história se passa, inicialmente, numa cidade pequena, em que Fatmagül (Beren Saat) é uma jovem que é violentada por alguns homens durante uma noite. Apesar de estar quase se casando com Mustafá (Fırat Çelik), ele resolve acabar com o relacionamento, porque não consegue lidar com o que aconteceu. Depois disso, a jovem é obrigada a se casar com um dos estupradores. Certo dia, eles se mudam para a cidade grande e concidentemente Mustafá também vai para lá.
Elenco: Beren Saat e Engin Akyürek.
Número de episódios: 80
Onde assistir: YouTube
9. Novela turca "El Turco"
Sinopse: O soldado chamado Balaban (Can Yaman) e a misteriosa Glória (Greta Ferro) vão se envolver num período cheio de conflitos sociais. No século XVI, o casal terá que superar muitas barreiras para ficarem juntos, inclusive lutar pelos direitos do seu povoado contra os italianos do palácio de Trento.
Elenco: Can Yaman, Greta Ferro, Will Kemp, David Nykl e Slavko Sobin
Número de episódios: 6
Onde assistir: Globoplay
(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA