Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Novela Turca chevron right

Conheça as novelas turcas que passaram na 'TV aberta' brasileira

O gosto dos brasileiros pelas novelas turcas não é de hoje e cresce a cada ano

Rafael Lédo
fonte

A novela turca "Mil e Uma Noite" está disponível no YouTube (Divulgação)

As novelas turcas fazem sucesso entre o público brasileiro há um certo tempo. O sucesso começou com algumas dizis sendo exibidas na "TV aberta". Este foi o início de um fenômeno que tem crescido cada vez mais nas plataformas de streaming do Brasil e conquistado mais fãs.

A primeira produção turca exibida nas telinhas brasileiras foi "Mil e Uma Noites", também conhecida como "Binbir Gece". No país de origem, a dizi é considerada um clássico, assim como a novela "Senhora do Destino".

VEJA MAIS

image Conheça as novelas turcas que são temas de TCC no Brasil
Algumas faculdades adotam o Trabalho de Conclusão de Curso como requisito para estudantes se colarem grau

image Conheça cinco novelas turcas que são inspiradas em doramas de sucesso
Os autores e as autoras das dizis buscam inspiração em várias partes do mundo

Dentre as novelas turcas exibidas no Brasil, a dizi "El Turco" foi exibida na TV Globo. O enredo da história se passa no século XVI, em que um soldado e uma mulher misteriosa se envolvem. Além de viverem um romance, eles precisam lutar por alguns direitos do seu povoado.

O elenco é formado por Can Yaman, Greta Ferro, Will Kemp, David Nykl e Slavko Sobin. A direção é por conta de Uluç Bayraktar. O roteiro é assinado por Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim, Orhan Yeniaras.

Confira as novelas turcas que já foram exibidas na TV brasileira:

1. Novela turca "Força de Mulher" ("Kadın")

Sinopse: Bahar (Özge Özpirinçci) é uma mulher que perde o marido num acidente trágico, então terá que criar os dois filhos sozinha, já que não conta com uma rede de apoio. Assim, ela vai precisar batalhar com todas as forças para que não falte nada para os filhos e eles possam ter uma vida confortável. Por conta disso, ela vai trabalhar em dois empregos, além de ter que cuidar da casa. Enquanto tenta sobreviver, ela ainda tem que lidar com o luto, o que a fará revisitar traumas do passado e descobrir segredos escondidos sobre as circunstâncias da morte dele. Talvez alguém próximo a ela esteja envolvido na tragédia.

Elenco: Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yildirimlar, Seray Kaya, Kubra Suzgun, Ali Semi Sefil, Feyyaz Duman, Serif Erol, Gökçe Eyüboglu, Elcin Afacan e Gülsah Aydin

Número de episódios: 242

Onde assistir: HBO Max

2. Novela turca "Mil e Uma Noites" ("Binbir Gece")

Sinopse: Uma mulher chamada Şehrazat (Bergüzar Korel) fica viúva e com um filho de cinco anos para cuidar. Acontece que ele é tem leucemia e precisa realizar um tratamento para cuidar da saúde. Sherazade não tem o dinheiro necessário e o seu sogro ainda diz que não vai pagar nada. Por conta disso, ela precisa pedir ajuda para o chefe, Onur (Halit Ergenç), que aceita, mas com uma condição. Os dois vão ter que passar uma noite juntos. Apesar de tudo aparentar ser contra a vontade, um sentimento surge e os dois vão procurar respostas para isto.

Elenco: Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Ceyda Düvenci e Tardu Flordun

Número de episódios: 68

Onde assistir: YouTube

3. Novela turca "Sila: Prisioneira do Amor"

Sinopse: Sila (Cansu Dere) é uma jovem que foi entregue pelo pai, Celil (Menderes Samancılar), a uma família rica quando ainda era uma criança e lá foi criada com todo os conforto que o dinheiro pode dar. Certo dia, ele retorna para a sua vida e afirma que a mãe dela está doente e o último desejo dela é ver a filha pela última vez. O que ela não sabe é que, na verdade, ela será forçada a se casar com o líder de uma tribo. Tudo isso por causa de uma dívida de sangue.

Elenco: Gökçe Yanardağ, Cansu Dere e Mehmet Akif Alakurt

Número de episódios: 158

Onde assistir: YouTube (Dublado) e YouTube (Legendado)

4. Novela turca "Ezel"

Sinopse: Ömer Uçar (İsmail Filiz) foi traído por todas as pessoas que amava. Quando retornou após servir às forças armadas, descobre que sua namorada Eyşan (Cansu Dere) estava tendo um caso. O seu melhor amigo o acusa de crime que ele não cometeu. Preso, só consegue sair da prisão por causa de um incêndio, em que acreditam que ele morreu. Depois de escapar, ele se torna Ezel e esse será o início do seu plano de vingança.

Elenco: İsmail Filiz, Cansu Dere, Kenan İmirzalıoğlu, Haluk Bilginer e Tuncel Kurtiz

Número de episódios: 59

Onde assistir: Dailymotion e YouTube

5. Novela turca "Amor Proibido" ("Aşk-ı Memnu")

Sinopse: Bihter Yöreoğlu (Beren Saat) é uma jovem que culpa a mãe, Firdevs (Nebahat Çehre), pela morte do pai. Ela costuma visitar o túmulo do falecido pai com frequência. Durante uma dessas visitas, ela conhece um víuvo milionário chamado Adnan Ziyagil (Selçuk Yöntem), em que logo começam um relacionamento. Pouco tempo depois, eles se casam e ela vai morar com ele. Lá, ele vive com os filhos e um sobrinho, Behlül (Kıvanç Tatlıtuğ). Durante a convivência, ela e o sobrinho do marido começam uma paixão intensa e irresistível.

Elenco: Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Hazal Kaya e Selçuk Yöntem

Número de episódios: 79

Onde assistir: YouTube

6. Novela turca "Asas do Amor" ("Kanatsız Kuşlar")

Sinopse: Nefise (Deniz Bolışık) é uma jovem mãe que fica viúva após a morte do marido. Sem apoio, ela terá que encontrar uma forma de sustentar os quatro filhos. A família acaba passando por momento difíceis e delicados até que Nefise e a filha Zeynep (Melis Tüzüngüç) encontrarão o amor numa mesma família. Os destinos delas são ditados por dois irmãos ricos e poderosos.

Elenco: Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı, Deniz Bolışık e Fatih Al

Número de episódios: 46

Onde assistir: YouTube

7. Novela turca "Minha Vida" ("O Hayat Benim")

Sinopse: Bahar (Ezgi Asaroğlu) é filha adotada por uma família por conta do seu avô, que não aceitava o relacionamento dos pais da jovem. Ele entregou a menina logo depois que nasceu para um casal de empregados, Nuran (Yeşim Ceren Bozoğlu) e Ilyas (Süleyman Atanısev). Acontece que, ele disse para todos que a mãe de Bahar, sua própria filha, faleceu durante o parto. Só que ela está escondida por ele. Depois de muitos anos, o avô de Bahar decide contar tudo o que sabe para o verdadeiro pai da jovem, Mehmet (Sinan Albayrak). Contudo, Nuran e Ilyas contam que a irmã adotiva de Bahar, Efsun (Ceren Moray), seria a verdadeira filha de Mehmet, que começa uma vida que não pertence a ela.

Elenco: Ezgi Asaroğlu, Ceren Moray, Keremcem, Yeşim Ceren Bozoğlu, Süleyman Atanısev, Sinan Albayrak e Iclal Aydin

Número de episódios: 170

Onde assistir: YouTube

8. Novela turca "Fatmagül: A Força do Amor" ("Fatmagül'ün Suçu Ne?")

Sinopse: A história se passa, inicialmente, numa cidade pequena, em que Fatmagül (Beren Saat) é uma jovem que é violentada por alguns homens durante uma noite. Apesar de estar quase se casando com Mustafá (Fırat Çelik), ele resolve acabar com o relacionamento, porque não consegue lidar com o que aconteceu. Depois disso, a jovem é obrigada a se casar com um dos estupradores. Certo dia, eles se mudam para a cidade grande e concidentemente Mustafá também vai para lá.

Elenco: Beren Saat e Engin Akyürek.

Número de episódios: 80

Onde assistir: YouTube

9. Novela turca "El Turco"

Sinopse: O soldado chamado Balaban (Can Yaman) e a misteriosa Glória (Greta Ferro) vão se envolver num período cheio de conflitos sociais. No século XVI, o casal terá que superar muitas barreiras para ficarem juntos, inclusive lutar pelos direitos do seu povoado contra os italianos do palácio de Trento.

Elenco: Can Yaman, Greta Ferro, Will Kemp, David Nykl e Slavko Sobin

Número de episódios: 6

Onde assistir: Globoplay

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

novela turca

novelas turcas

novelas turcas em português

novela turca no globoplay

novela turca hbo max

novela turca no dailymotion

novela turca no youtube
Novela Turca
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

AÇÃO

Nos bastidores de Pssica: Grupo Liberal visita com exclusividade o set da série da Netflix em Belém

Literatura paraense, de Edyr Augusto, ganha nova trama com direção de Quico e Fernando Meirelles. Distribuição de produção será para 190 países

17.08.25 9h00

CINEMA

‘O Último Azul’ estreia na 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado e destaca a Amazônia

O filme chega aos cinemas brasileiros no dia 28 de agosto

16.08.25 19h28

CINEMA

Atriz paraense Angela Ribeiro dá vida à 'Mulher da Casa Abandonada' em série documental no streaming

A paraense interpreta Margarida Bonetti em flashes que recriam a história

16.08.25 15h17

FORÇA, MESTRE!

Mestre Damasceno apresenta melhora e família atualiza estado de saúde nas redes sociais

O artista está na UTI desde o último dia 8 de agosto tratando uma pneumonia grave

16.08.25 14h50

MAIS LIDAS EM CULTURA

Prazer diferenciado

Bruno Diferente grava vídeo de sexo com Andressa Urach: 'foi uma doçura'; assista!

O paraense foi direto ao afirmar que "antes via pela TV, agora botei ela pra gemer"

14.08.25 14h14

DE ARREPIAR

Vidente Robério de Ogum, que previu prisão de Hytalo, faz previsões sobre Felca

Segundo o vidente, o episódio marca um ponto de virada no combate à exploração infantil no país.

17.08.25 17h49

TOPO

MC Mirella mantém domínio no top 1 em plataforma de conteúdo adulto; veja a lista com o top 10

Funkeira está no topo da Privacy e registra o quarto mês consecutivo como o perfil mais acessado da rede social

08.05.25 13h05

CONHEÇA!

Novela turca ‘Dolunay’: saiba qual é a história e onde assistir

Parte do sucesso da telenovela se deve ao elenco, que conta com Can Yaman e Özge Gürel como protagonistas

28.01.25 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda