Novela turca 'Dolunay' chega ao Brasil pela Globoplay e ganha data de estreia
Mais uma dizi com Can Yaman estará disponível para os noveleiros e noveleiras no Brasil
A novela turca "Dolunay" chegará ao Brasil de forma oficial. A Globoplay adquiriu os direitos de exibição da dizi com dublagem e legendas em português. Os fãs das produções turcas vão poder acompanhar mais um seriado com amor, drama e algumas reviravoltas, mas sem esquecer do tom de comédia.
A expectativa finalmente acabou, já que a novela turca que conta com Can Yaman e Özge Gürel já tem data de estreia no Brasil. Esta pode ser a oportunidade de assistir novamente e se encantar de novo com o casal ou ficar vidrado num romance de tirar o fôlego.
Detalhes da novela turca "Dolunay"
A novela turca também é conhecida pelo nome em português "Lua Cheia" e conta com um elenco estrelado, já que tem Özge Gürel (Nazli) e Can Yaman (Ferit) como protagonistas.
O enredo da história é sobre um amor construído aos poucos e cheio de desafios, em que o casal tem de aprender a lidar um com o outro. Logo no início, ela acreditava que ele era um empresário velho e solitário. Já ele acreditava que ela era uma idosa teimosa. O roteiro é assinado por Ayşen Günsu Teker, Fikret Bekler e Elif Özsüt. A direção é por conta de Çağrı Bayrak.
Atualmente, a novela conta com 26 episódios em outras plataformas, em que cada um tem duração média de duas horas. Mas é possível que a plataforma de streaming faça uma adaptação. Na versão internacional, a dizi conta com 81 episódios com duração média de 43 minutos.
Quando estreia a novela turca "Dolunay" na Globoplay?
A novela turca "Dolunay" estreia na Globoplay no dia primeiro de setembro, segundo informações da Folha de São Paulo. Ela chega para reforçar o catálogo do streaming da TV Globo.
No primeiro dia, 17 episódios estarão disponíveis para o público. Os episódios restantes serão disponibilizados toda segunda-feira na plataforma.
Quais as novelas turcas da Globoplay?
A mais nova novela turca da Globoplay estreará em breve e se juntará ao catálogo que já conta com sete produções eurasiáticas:
- Novela turca "Ramo: Entre o Amor e o Poder";
- Novela turca "Marasli: O Protetor";
- Novela turca "O Último Verão";
- Novela turca "Amor e Honra";
- Novela turca "Mãe";
- Novela turca "Hercai: Amor e Vingança";
- Novela turca "A Sonhadora".
(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)
