Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Novela Turca chevron right

Novela turca 'Dolunay' chega ao Brasil pela Globoplay e ganha data de estreia

Mais uma dizi com Can Yaman estará disponível para os noveleiros e noveleiras no Brasil

Rafael Lédo
fonte

A novela turca "Dolunay" estreia em setembro na Globoplay (Divulgação)

A novela turca "Dolunay" chegará ao Brasil de forma oficial. A Globoplay adquiriu os direitos de exibição da dizi com dublagem e legendas em português. Os fãs das produções turcas vão poder acompanhar mais um seriado com amor, drama e algumas reviravoltas, mas sem esquecer do tom de comédia.

A expectativa finalmente acabou, já que a novela turca que conta com Can Yaman e Özge Gürel já tem data de estreia no Brasil. Esta pode ser a oportunidade de assistir novamente e se encantar de novo com o casal ou ficar vidrado num romance de tirar o fôlego.

VEJA MAIS

image Conheça três novelas turcas com o ator Barış Arduç, estrela de 'Amor de Aluguel'
Ator ganhou um dos prêmios mais tradicionais da Turquia por conta da sua atuação

image Conheça as novelas turcas que passaram na 'TV aberta' brasileira
O gosto dos brasileiros pelas novelas turcas não é de hoje e cresce a cada ano

Detalhes da novela turca "Dolunay"

A novela turca também é conhecida pelo nome em português "Lua Cheia" e conta com um elenco estrelado, já que tem Özge Gürel (Nazli) e Can Yaman (Ferit) como protagonistas. 

image Novela turca "Dolunay" conta com um elenco estrelado (Divulgação)

O enredo da história é sobre um amor construído aos poucos e cheio de desafios, em que o casal tem de aprender a lidar um com o outro. Logo no início, ela acreditava que ele era um empresário velho e solitário. Já ele acreditava que ela era uma idosa teimosa. O roteiro é assinado por Ayşen Günsu Teker, Fikret Bekler e Elif Özsüt. A direção é por conta de Çağrı Bayrak.

Atualmente, a novela conta com 26 episódios em outras plataformas, em que cada um tem duração média de duas horas. Mas é possível que a plataforma de streaming faça uma adaptação. Na versão internacional, a dizi conta com 81 episódios com duração média de 43 minutos.

Quando estreia a novela turca "Dolunay" na Globoplay?

A novela turca "Dolunay" estreia na Globoplay no dia primeiro de setembro, segundo informações da Folha de São Paulo. Ela chega para reforçar o catálogo do streaming da TV Globo.

image Novela turca "Dolunay" estreia dia primeiro de setembro na Globoplay (Divulgação)

No primeiro dia, 17 episódios estarão disponíveis para o público. Os episódios restantes serão disponibilizados toda segunda-feira na plataforma.

Quais as novelas turcas da Globoplay?

A mais nova novela turca da Globoplay estreará em breve e se juntará ao catálogo que já conta com sete produções eurasiáticas:

  • Novela turca "Ramo: Entre o Amor e o Poder";
  • Novela turca "Marasli: O Protetor";
  • Novela turca "O Último Verão";
  • Novela turca "Amor e Honra";
  • Novela turca "Mãe";
  • Novela turca "Hercai: Amor e Vingança";
  • Novela turca "A Sonhadora".

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

novela turca

novelas turcas

novela turca no globoplay

novelas turcas dubladas no globoplay

novelas turcas em português
Novela Turca
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

AGRESSÃO

Wanessa Camargo teria sido agredida por Dado Dolabella em bar na Barra da Tijuca

O ator teria reagido com ciúme de Wanessa e empurrado a artista ao vê-la 'dançando' com o cantor Luan Pereira

22.08.25 20h37

É ELA

Revelação do pagode, Gica se apresenta em Belém como convidada do projeto ‘Esse Que É o Papo’

A banda paraense Papo em Off convida a carioca para evento

22.08.25 11h17

PROGRAMAÇÃO

Belém tem sexta-feira cultural com shows, lançamentos e carimbó

Lançamento de livro, apresentações musicais, feira de artesanato, exposições e espetáculo de humor compõem a agenda cultural gratuita espalhada por vários bairros da capital

22.08.25 7h00

GASTRONOMIA

Feira japonesa reúne chefs e programação gastronômica, em Belém, neste final de semana

O evento será realizado nos dias 22 a 24 de agosto na Associação Pan-Amazônica Nipo-Brasileira

21.08.25 23h23

MAIS LIDAS EM CULTURA

CONHEÇA!

Professora universitária que ganhava R$ 20 mil por mês com conteúdo adulto é suspensa

“Ganho mais com conteúdo adulto que como professora”, justificou a docente, que é doutora em Biologia

21.08.25 16h17

reação

Coluna do Estadão: Menções a 'Bolsonaro ladrão' disparam no X após novas revelações da PF

Entre esta quinta-feira, 21, e sexta-feira, 22, foram 241 mil menções ao termo na rede social

22.08.25 15h44

PROGRAMAÇÃO

Belém tem sexta-feira cultural com shows, lançamentos e carimbó

Lançamento de livro, apresentações musicais, feira de artesanato, exposições e espetáculo de humor compõem a agenda cultural gratuita espalhada por vários bairros da capital

22.08.25 7h00

Prazer diferenciado

Bruno Diferente grava vídeo de sexo com Andressa Urach: 'foi uma doçura'; assista!

O paraense foi direto ao afirmar que "antes via pela TV, agora botei ela pra gemer"

14.08.25 14h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda