Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Novela Turca chevron right

Ator turco acusado de assédio se manifesta sobre o caso: 'injusta situação de vítima'

Tayanç Ayaydın foi acusado pela ex-colega de gravação, a artista Doğa Lara Akkaya

Rafael Lédo
fonte

Tayanç Ayaydın é casado e o caso aconteceu em 2022 (Reprodução / Instagram @1birsenaltuntas)

O mundo da novela turca foi abalado com algumas revelações da artista Doğa Lara Akkaya na última sexta-feira (22). Ela acusou o ex-colega de dizi, Tayanç Ayaydın, de a ter assediado por meio de mensagens de texto, em 2022. Por conta das acusações, ele se manifestou na tarde desta terça-feira (26). O ator foi demitido da produtora NTC Medya e saiu da novela "Ben Leman".

Nas suas redes sociais, Tayanç Ayaydın, que é casado, emitiu uma nota para o público e afirmou ter sido colocado num papel de vítima. Doğa Lara Akkaya também se manifestou nas redes sociais e revelou o teor de algumas mensagens recebidas pelo ator.

VEJA MAIS

image Novela turca: ator casado é acusado de assédio durante as gravações
A dizi foi gravada em 2022; vítima resolveu expor a situação após empresa contratar o ator novamente

image Fábio Assunção revela assédio sofrido na infância
Ator conversou com cerca de 30 jovens autistas sobre episódio

O que o ator turco Tayanç Ayaydın disse?

image Tayanç Ayaydın se defendeu na tarde desta terça-feira (26) nas suas redes sociais (Reprodução / Redes Sociais)

O ator afirma que demorou para se manifestar porque não queria dar uma resposta passional e precisava avaliar a situação de "maneira calma e consciente". Além disso, ele confirma que mandou mensagem para Doğa Lara Akkaya na véspera do Ano Novo e reconhece que o teor era "inadequado", apesar de não ter má intenção: "A resposta que recebi deixou claro que a mensagem não foi bem recebida e, assim, não continuei a comunicação".

"Devo deixar claro: posso ter agido de forma impensada, mas não assediei ninguém. Assédio significa insistir, pressionar ou violar os limites de alguém — e eu não fiz nada disso. Assim que percebi a reação, parei. Qualquer forma de assédio é inaceitável, e a possibilidade de as mulheres levantarem suas vozes e se sentirem seguras deve sempre ser preservada", se defendeu.

"Peço desculpas a todos de quem, sem querer, magoei o coração. Meu único desejo é que a verdade seja compreendida de forma justa e que todos possamos seguir nossos caminhos com confiança e tranquilidade", finalizou.

O que a artista turca Doğa Lara Akkaya disse?

image Doğa Lara Akkaya comentou a publicação de Tayanç Ayaydın (Reprodução / Instagram @dogalaraakkayaa)

Após ter conhecimento da manifestação de Tayanç Ayaydın, Doğa Lara Akkaya também utilizou as suas redes sociais para comentar: "Não consigo acreditar que estou fazendo esta declaração, de verdade. Antes disso, não publiquei as mensagens enviadas, achei que meu depoimento já era suficiente, que não precisava expor ninguém e que não queria desencadear nada em ninguém".

Além disso, ela afirma que o diretor da novela em que trabalharam juntos, Semih Bağcı, também viu as mensagens que o ator mandava e eles chegaram a conclusão que se tratava de assédio.

Ela aproveitou para relembrar outro episódio em que Tayanç Ayaydın a teria assediado: "[...] aproveitado os momentos em que eu estava sozinha, como um predador me vigiando, e várias vezes disse coisas nojentas como: 'Queria que você fosse um pouco mais velha, se ficar assim vou te beijar'".

"Pelo menos, obrigado por ter descrito o que é assédio", finalizou Akkaya.

Segundo informações do portal de Birsen Altuntaş, o ator turco foi demitido da produtora NTC Medya por conta das revelações do caso de assédio cometidos por Tayanç Ayaydın. Além disso, ele não faz mais parte do elenco da novela turca "Ben Leman"

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

assédio

novela turca

acusado

ator turco
Novela Turca
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

Cantora Carol Ferreira apresenta o show ‘Encantos do Círio II’; saiba mais

No Theatro da Paz, artista recebe convidados para homenagear Nossa Senhora de Nazaré

26.08.25 17h06

PROJETO

Carimbó na Orla chega a Salvaterra com o Grupo Folclórico Paracauari

A Orla da Praia Grande vai virar um grande palco para a apresentação do Grupo Folclórico Paracauari

25.08.25 20h47

SAÚDE

Modelo é hospitalizada após posar de biquíni na neve

Karol Rosalin queria participar de uma trend mundial

25.08.25 19h02

REALITY

'Estrela da Casa' estreia com dois paraenses no elenco e disputa por imunidade; entenda

Nirah e Daniel Sobral iniciam jornada dentro do reality

25.08.25 18h01

MAIS LIDAS EM CULTURA

LUTO

Morre Mestre Damasceno, ícone da cultura do Marajó, aos 71 anos

Paciente oncológico, o mestre paraense foi um dos autores do samba-enredo vice-campeão à Marquês de Sapucaí

26.08.25 7h28

CONHEÇA A MOÇA

'Barbie maromba' deixa de ser atleta profissional e faz fortuna com conteúdo adulto

Mari Reis afirma que conquistou sucesso financeiro com as plataformas +18

24.08.25 20h16

Celebridades

Taróloga faz previsão surpreendente sobre Zé Felipe e Ana Castela que pode abalar Virginia

Previsão inclui suposta gravidez da cantora; Virginia e Ana estiveram no mesmo camarote em Barretos

26.08.25 13h50

SAÚDE

Modelo é hospitalizada após posar de biquíni na neve

Karol Rosalin queria participar de uma trend mundial

25.08.25 19h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda