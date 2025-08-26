Ator turco acusado de assédio se manifesta sobre o caso: 'injusta situação de vítima'

O mundo da novela turca foi abalado com algumas revelações da artista Doğa Lara Akkaya na última sexta-feira (22). Ela acusou o ex-colega de dizi, Tayanç Ayaydın, de a ter assediado por meio de mensagens de texto, em 2022. Por conta das acusações, ele se manifestou na tarde desta terça-feira (26). O ator foi demitido da produtora NTC Medya e saiu da novela "Ben Leman".

Nas suas redes sociais, Tayanç Ayaydın, que é casado, emitiu uma nota para o público e afirmou ter sido colocado num papel de vítima. Doğa Lara Akkaya também se manifestou nas redes sociais e revelou o teor de algumas mensagens recebidas pelo ator.

VEJA MAIS

O que o ator turco Tayanç Ayaydın disse?

Tayanç Ayaydın se defendeu na tarde desta terça-feira (26) nas suas redes sociais (Reprodução / Redes Sociais)

O ator afirma que demorou para se manifestar porque não queria dar uma resposta passional e precisava avaliar a situação de "maneira calma e consciente". Além disso, ele confirma que mandou mensagem para Doğa Lara Akkaya na véspera do Ano Novo e reconhece que o teor era "inadequado", apesar de não ter má intenção: "A resposta que recebi deixou claro que a mensagem não foi bem recebida e, assim, não continuei a comunicação".

"Devo deixar claro: posso ter agido de forma impensada, mas não assediei ninguém. Assédio significa insistir, pressionar ou violar os limites de alguém — e eu não fiz nada disso. Assim que percebi a reação, parei. Qualquer forma de assédio é inaceitável, e a possibilidade de as mulheres levantarem suas vozes e se sentirem seguras deve sempre ser preservada", se defendeu.

"Peço desculpas a todos de quem, sem querer, magoei o coração. Meu único desejo é que a verdade seja compreendida de forma justa e que todos possamos seguir nossos caminhos com confiança e tranquilidade", finalizou.

O que a artista turca Doğa Lara Akkaya disse?

Doğa Lara Akkaya comentou a publicação de Tayanç Ayaydın (Reprodução / Instagram @dogalaraakkayaa)

Após ter conhecimento da manifestação de Tayanç Ayaydın, Doğa Lara Akkaya também utilizou as suas redes sociais para comentar: "Não consigo acreditar que estou fazendo esta declaração, de verdade. Antes disso, não publiquei as mensagens enviadas, achei que meu depoimento já era suficiente, que não precisava expor ninguém e que não queria desencadear nada em ninguém".

Além disso, ela afirma que o diretor da novela em que trabalharam juntos, Semih Bağcı, também viu as mensagens que o ator mandava e eles chegaram a conclusão que se tratava de assédio.

Ela aproveitou para relembrar outro episódio em que Tayanç Ayaydın a teria assediado: "[...] aproveitado os momentos em que eu estava sozinha, como um predador me vigiando, e várias vezes disse coisas nojentas como: 'Queria que você fosse um pouco mais velha, se ficar assim vou te beijar'".

"Pelo menos, obrigado por ter descrito o que é assédio", finalizou Akkaya.

Segundo informações do portal de Birsen Altuntaş, o ator turco foi demitido da produtora NTC Medya por conta das revelações do caso de assédio cometidos por Tayanç Ayaydın. Além disso, ele não faz mais parte do elenco da novela turca "Ben Leman"

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de Oliberal.com)