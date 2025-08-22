Novela turca: ator casado é acusado de assédio durante as gravações

A atriz Doğa Lara Akkaya compartilhou nas suas redes sociais alguns momentos em que passou com o ator Tayanç Ayaydın. Ela revela ter sido assediada pelo artista, que era casado, enquanto tentava se passar por uma espécie de "conselheiro" e "irmão mais velho", já que é 12 anos mais velho. Eles aturam juntos na novela turca "Tozluyaka".

Apesar de mostrar um casamento feliz para o público, Tayanç Ayaydın supostamente mandava mensagens de texto para Doğa Lara Akkaya. "A mulher mais bonita do mundo!!", disse ele quando ela tinha 21 anos. Não aprovando a abordagem, Akkaya respondeu: "Você não aca que a mulher mais bonita do mundo é sua esposa? Por favor, não me escreva assim, me sinto desconfortável".

VEJA MAIS

Foi a primeira novela turca em que a atriz atuou. Depois, ela resolveu seguir carreira na música. Ela aparece no vídeoclipe "Zorba", do Nova Norda. Por causa do seu enfrentamento em relação ao suposto assediador, ela acabou perdendo algumas oportunidades de emprego.

Doğa Lara Akkaya acusa Tayanç Ayaydın de assédio quando ela tinha 21 anos (Reprodução / Redes Sociais)

Akkaya se manifestou, porque Tayanç Ayaydın voltou a ser contratado pela empresa que tinha garantido que não trabalharia mais com o ator. Além disso, ela desabafa: "Não quero fofoca, quero justiça".

A última novela turca em que o ator participou foi a dizi "Yabani", em 2023.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)