Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Novela Turca chevron right

Novela turca: ator casado é acusado de assédio durante as gravações

A dizi foi gravada em 2022; vítima resolveu expor a situação após empresa contratar o ator novamente

Rafael Lédo
fonte

Tayanç Ayaydın integrou o elenco da novela turca "Tozluyaka" junto com Doğa Lara Akkaya (Reprodução / Instagram @tayancayaydin)

A atriz Doğa Lara Akkaya compartilhou nas suas redes sociais alguns momentos em que passou com o ator Tayanç Ayaydın. Ela revela ter sido assediada pelo artista, que era casado, enquanto tentava se passar por uma espécie de "conselheiro" e "irmão mais velho", já que é 12 anos mais velho. Eles aturam juntos na novela turca "Tozluyaka".

Apesar de mostrar um casamento feliz para o público, Tayanç Ayaydın supostamente mandava mensagens de texto para Doğa Lara Akkaya. "A mulher mais bonita do mundo!!", disse ele quando ela tinha 21 anos. Não aprovando a abordagem, Akkaya respondeu: "Você não aca que a mulher mais bonita do mundo é sua esposa? Por favor, não me escreva assim, me sinto desconfortável".

VEJA MAIS

image Conheça três novelas turcas com o ator Barış Arduç, estrela de 'Amor de Aluguel'
Ator ganhou um dos prêmios mais tradicionais da Turquia por conta da sua atuação

image Atriz de novela turca é suspeita de matar amiga com 53 facadas em Istambul
Em depoimento, a atriz afirmou que foi em legítima defesa; saiba mais

Foi a primeira novela turca em que a atriz atuou. Depois, ela resolveu seguir carreira na música. Ela aparece no vídeoclipe "Zorba", do Nova Norda. Por causa do seu enfrentamento em relação ao suposto assediador, ela acabou perdendo algumas oportunidades de emprego.

image Doğa Lara Akkaya acusa Tayanç Ayaydın de assédio quando ela tinha 21 anos (Reprodução / Redes Sociais)

Akkaya se manifestou, porque Tayanç Ayaydın voltou a ser contratado pela empresa que tinha garantido que não trabalharia mais com o ator. Além disso, ela desabafa: "Não quero fofoca, quero justiça".

A última novela turca em que o ator participou foi a dizi "Yabani", em 2023.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

novela turca

novelas turcas

assédio contra mulher

ator turco
Novela Turca
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

É ELA

Revelação do pagode, Gica se apresenta em Belém como convidada do projeto ‘Esse Que É o Papo’

A banda paraense Papo em Off convida a carioca para evento

22.08.25 11h17

PROGRAMAÇÃO

Belém tem sexta-feira cultural com shows, lançamentos e carimbó

Lançamento de livro, apresentações musicais, feira de artesanato, exposições e espetáculo de humor compõem a agenda cultural gratuita espalhada por vários bairros da capital

22.08.25 7h00

GASTRONOMIA

Feira japonesa reúne chefs e programação gastronômica, em Belém, neste final de semana

O evento será realizado nos dias 22 a 24 de agosto na Associação Pan-Amazônica Nipo-Brasileira

21.08.25 23h23

MOSTRA

Exposição ‘Amazônia Líquida’ é aberta na AP, em Belém, com arte, moda e fotografia

Projeto reúne obras de Rose Maiorana, fotografias de Tarso Sarraf e peças assinadas por Felícia Assmar

21.08.25 22h57

MAIS LIDAS EM CULTURA

CONHEÇA!

Professora universitária que ganhava R$ 20 mil por mês com conteúdo adulto é suspensa

“Ganho mais com conteúdo adulto que como professora”, justificou a docente, que é doutora em Biologia

21.08.25 16h17

reação

Coluna do Estadão: Menções a 'Bolsonaro ladrão' disparam no X após novas revelações da PF

Entre esta quinta-feira, 21, e sexta-feira, 22, foram 241 mil menções ao termo na rede social

22.08.25 15h44

PROGRAMAÇÃO

Belém tem sexta-feira cultural com shows, lançamentos e carimbó

Lançamento de livro, apresentações musicais, feira de artesanato, exposições e espetáculo de humor compõem a agenda cultural gratuita espalhada por vários bairros da capital

22.08.25 7h00

Prazer diferenciado

Bruno Diferente grava vídeo de sexo com Andressa Urach: 'foi uma doçura'; assista!

O paraense foi direto ao afirmar que "antes via pela TV, agora botei ela pra gemer"

14.08.25 14h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda