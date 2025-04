Atriz de novela turca é suspeita de matar amiga com 53 facadas em Istambul

A atriz de novelas turcas Sevil Akdağ é suspeita de matar a facadas a amiga Elif Kırav, na residência da vítima, na última sexta-feira (18) em Istambul, na Turquia. Depois do crime, ela fugiu do local, mas logo foi encontrada pela polícia e presa. As informações iniciais dão conta que a tia e a mãe da influenciadora chegaram na residência dela e a encontraram morta com 53 facadas.

Elif Kırav tinha 29 anos e foi esfaqueada até a morte no distrito de Fatih, um dos maiores distritos da capital turca. A atriz Akdağ fugiu para o distrito de Esenyurt, mas foi capturada logo no dia seguinte.

A atriz Sevil Akdağ teria supostamente matado a amiga Elif Kırav a facadas (Reprodução / Instagram @sevilasilareal)

Imagens de câmeras de segurança do bairro mostram ela fugindo do local. Antes de fugir, ela ainda teria tentado tirar a própria vida.

Imagens de segurança flagraram Sevil Akdağ fugindo do local (Reprodução)

Depoimento da atriz Sevil Akdağ

Segundo informações da CNN da Turquia, a atriz preferiu permanecer em silêncio na delegacia e só contou a sua versão no tribunal. Akdağ explicou que teve um ataque de pânico, por isso não havia falado nada.

Na versão da atriz, a amiga se transformava em uma pessoa agressiva quando bebia: "Eu não queria ir porque, quando ela estava bêbada, perdia o controle e ficava agressiva. Às vezes, ficávamos com raiva por causa disso", segundo apuração da Türkiye Gazetesi.

Além disso, ela ainda afirmou que Kırav estava usando drogas, falando alto e fazendo movimentos inapropriados. Akdağ disse que uma das drogas utilizadas pela vítima se chama "Lyrica".

Sevil Akdağ conta ainda que Kırav começou a atacá-la e a proferir xingamentos. Então ela disse que as duas começaram a brigar fisicamente: "Ela estava com uma faca na mão. Tentei tirá-la dela, mas ela me bateu, me jogou no chão, puxou meu cabelo, me deu um tapa e mordeu meus dedos. Eu só tentei escapar e me proteger".

"Não me lembro se o esfaqueei. Não consigo me lembrar desses momentos com clareza por causa do álcool", se defendeu a atriz.

Quais novelas turcas Sevil Akdağ fez?

Yasak Elma / O Fruto Proibido / Pecado Original;

Benim Tatli Yalanim / Doce Mentira;

Kardeslerim;

Tutunamayanlar.

As novelas que ela participou não estão disponíveis nos streamings brasileiros.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)