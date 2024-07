Galãs dos anos 90 aparecem sarados e agitam web; veja o antes e depois

A televisão brasileira foi repleta de galãs durante os anos de 1990, que chamavam a atenção do público por, além do talento na frente das câmeras, terem uma beleza única e atraente.

Os atores Márcio Garcia, Marcello Novaes e Leonardo Vieira, por exemplo, são alguns "crushes" dos telespectadores brasileiros. Três décadas depois, esses artistas vêm compartilhando suas vidas nas redes sociais, mostrando o corpo sarado e chamando a atenção da web.

VEJA MAIS

Márcio Garcia

O ator e apresentador Márcio Garcia fez sucesso nas novelas Tropicaliente e Andando nas Nuvens. Atualmente, o artista está com 54 anos e costuma compartilhar nas redes sociais a prática de exercícios físicos e a boa forma do corpo. Confira o antes e depois:

márcio garcia antes e depois Márcio Garcia na novela "Andando nas Nuvens", da TV Globo, em 1999 Márcio Garcia em 2024

"Um dos mais lindos que já vi. O tempo só realça a beleza" escreveu uma internauta. "Que vista! Que vista, Brasil", comentou outra. "Tipo vinho", observou uma, fazendo referência de que quanto mais velho, melhor a qualidade.

Marcello Novaes

Outro nome que sempre chamou atenção foi o galã Marcello Novaes. O ator atuou nas novelas "Quatro Por Quatro" e "Uga Uga", da TV Globo e se consagrou como galã na época. Atualmente, o artista tem 61 anos e exibe a rotina de treinos e o corpo sarado para os seguidores nas redes sociais. Confira o antes e depois:

marcello novaes antes e depois Marcello Novaes na novela "Quatro Por Quatro", da TV Globo, em 1994 Marcello Novaes em 2024

"Afff sou apaixonada desde criança nesse espetáculo e ele só melhora", escreveu uma seguidora. "Entra na minha casa, entra na minha vida", brincou uma segunda internauta. "Meu Deus, que homem", disse um terceiro.

Leonardo Vieira

O ator Leonardo Vieira foi o galã da novela "Sonho Meu", de 1993. Atualmente, o artista tem 55 anos e mora fora do Brasil desde 2018. Nas redes sociais, Vieira costuma compartilhar fotos do corpo e as viagens que costuma fazer. Confira o antes e depois:

leonardo vieira antes e depois Leonardo Vieira da novela "Sonho Meu", da TV Globo, em 1993 Leonardo Vieira em 2024

"Meu crush desde da adolescência", escreveu um internauta. "Maravilhoso", elogiou uma segunda seguidora. "O tempo passa, o tempo voa, e a beleza do 'leozinho' continua numa boa", observou um terceiro.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de oliberal.com)