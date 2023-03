Ex-galã da Globo anuncia perfil no OnlyFans: 'Cacetada'

David Cardoso Jr, ator conhecido por sua participação em filmes e novelas nas décadas de 1990 e 2000, anunciou no último final de semana o lançamento de seu perfil na plataforma OnlyFans, dedicada ao compartilhamento de conteúdo erótico. Com 52 anos de idade e 46 de carreira artística, o ator postou em sua conta no Instagram que a nova iniciativa representa mais uma etapa em sua trajetória profissional.

Em uma publicação, David Cardoso Jr aparece vestindo apenas cueca, deixando em aberto o que estará disponível em seu perfil na plataforma. A notícia rapidamente se espalhou pelas redes sociais, onde alguns seguidores criticaram a exposição do ator. Em resposta, o ex-galã da Globo afirmou que a foto não é apelativa e que sua intenção é mostrar como um homem de 52 anos que não faz uso de álcool, tabaco ou drogas e se exercita regularmente pode estar em boa forma física.

Relembre a carreira de David Cardoso Jr

O ator, também conhecido como o "Rei da Pornochanchada", gênero cinematográfico brasileiro de conteúdo erótico popular nas décadas de 1970 e 1980, teve sua estreia em 1963 no filme "O Lamparina". Ele atuou em mais de 40 filmes, como "A Moreninha" e "Noite Vazia", além da novela "O Homem Proibido", da Rede Globo, em que foi protagonista. David Cardoso Jr também posou duas vezes para a revista G Magazine.

Desde sua estreia no cinema, David Cardoso Jr sempre demonstrou interesse pela sétima arte. Aos 20 anos, ele mudou-se para São Paulo para estudar cinema e trabalhar na Pam Filmes, empresa fundada por Amácio Mazzaropi, renomado ator cômico brasileiro.