Ator se revolta com medidas contra a covid-19 e usa cueca como máscara

Como protesto contra a decisão de prorrogar a quarentena até 16 de dezembro, como medidas de segurança para evitar a contaminação do covid-19, o ator David Cardoso Jr., filho do Rei da pornochanchada David Cardoso, saiu na rua usando uma cueca como máscara de proteção. O ator mora em São Paulo e não gostou da decisão do governo do Estado.

No vídeo postado no perfil do ator no Instagram, ele diz ser contra um novo lockdown na cidade.

"Vou sair na rua com isso [máscara de cueca], porque ninguém está preocupado com a sua saúde, ninguém nunca vestiu a sua máscara. Vou usar uma cueca na cara para provar que não é pela máscara. Quando eles falam que tem que diminuir, eles querem quebrar as empresas", disse.

Em um outro vídeo, ele explicou que não está desrespeitando a prevenção à covid-19. "Estou mostrando que minha cueca é mais eficaz e tem muito mais pano do que a máscara de R$ 0, 50 que querem que eu use", protestou.