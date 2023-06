No Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, confira os galãs da TV que se assumiram gays

Marcos Pitomobo ficou na boca do povo, após revelar através das suas redes sociais que estava namorando o diretor de marketing Iasser Kaddourah. Galã de novelas como "Haja coração" e "Orgulho e paixão", o ator não foi o único na lista de atores desejados que resolveram assumir a homossexualidade recenetemente.

Nos últimos anos, vários galãs revelaram seus romances, como Jesuita Barbosa, de "Pantanal", Johnny Massaro, de "Terra e paixão", Marcos Pigossi, Ícaro Silva, e mais. No Dia do Orgulho LGBTQIA+, celebrado nesta quarta-feira, 28, confira os galãs de TV que se assumiram gay nos últimos anos:

Marcos Pitombo

Marcos Pitombo confirmou que está namorando o diretor de marketing Iasser Kaddourah, de São Paulo. O relacionamento veio à tona quando o namorado do galã de novelas fez uma declaração pública de amor nas redes sociais no aniversário do ator.

Armando Babaioff

Armando Babaioff namora há dez anos com o fotógrafo Victor Novaes. O romance, porém, só se tornou público em 2022, quando o site EXTRA revelou as trocas de mensagens carinhosas dos dois pelo Instagram.

Marcos Pigossi

Marcos Pigossi revelou em novembro de 2021 o seu namoro com o diretor italiano Marco Calvani, de 41 anos. Na ocasião, o galã escreveu "Chocando um total de 0 pessoas". Os dois estão juntos há quase três anos.

Lucas Leto

Lucas Leto, que também integrou o elenco de 'Pantanal", interpretando um dos filhos do coronel Tenório (Murilo Benício), vive um relacionamento com o DJ e diretor Macelo Bahia Sacramento. O romance só foi assumido publicamente pelo ator no último Dia dos Namorados, quando ele postou uma declaração para o namorado.

Alejandro Claveaux

Alejandro Claveaux namora o jornalista e assessor de imprensa Rafael Barcellos. O galã da TV, de 40 anos, compartilhou recentemente registros curtindo férias na Europa com o amado. Eles estão juntos há pelo menos um ano.

