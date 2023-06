Parada LGBT: Ministro afirma que orgulho não é soberba

O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, durante a 27ª Parada do Orgulho LGBT, neste domingo (11), falou em cima de um carro-som, em São Paulo, e deu um recado sobre o que significa o “orgulho” no nome do evento.

Almeida disse que o “orgulho” não deve ser confundido com soberba. “Soberba é algo negativo, algo que nos leva a ter um excesso de amor próprio e achar que nós somos mais importantes do que os outros. Outra coisa é o orgulho, e é esse que nós devemos ter”, afirmou. “Todas as pessoas que estão aqui devem ter muito orgulho sim […] porque estão vivas e porque existem, apesar de um mundo que as violenta, as massacra e as tira a dignidade”, completou.

A Avenida Paulista, no centro da capital, recebeu grande público desde a manhã deste domingo. Na programação dos trios elétricos, apresentações de artistas como Pabllo Vittar, Daniela Mercury e Mc Soffia.

O foco da parada deste ano é a luta pela inclusão das políticas públicas para a comunidade LGBTQIA+.