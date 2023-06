Paraense homenageia o Rainha das Rainhas na parada LGBTQIA+, em São Paulo

A parada LGBTQIA+ de São Paulo, uma das maiores do mundo, ocorreu no último domingo (11). E o paraense Aerlon Bezerra, 30 anos, marcou presença na tradicional Avenida Paulista com homenagem ao Rainha das Rainhas, evento carnavalesco paraense com 75 anos de tradição.

Na fantasia com estrutura de asas nas cores da bandeira do Orgulho, no melhor estilo “angel” do Victoria’s Secret, e uma bandeira do Pará, o educador físico relata como a cultura do Rainha das Rainhas contribuiu para a sua aceitação enquanto LGBTQIA+ e autoestima.

"A cultura que eu aprendi desde criança, assistindo o Rainha das Rainhas, me fez estar aqui nesse momento hoje. A força que eu vi ali, aquela determinação de todas as candidatas, me fizeram querer representar esse concurso tão maravilhoso para o nosso estado. Acho que todo o meu processo de libertação tem muito a ver com a minha cultura, que eu nunca vou deixar, mesmo morando em São Paulo há oito anos”, vibrou ele.

O educador físico, que mora em São Paulo desde 2017, conta como surgiu a ideia de homenagear o RR. "Ano passado eu fiz uma asa, ficou linda e muita gente gostou. E aí acaba ficando aquela cobrança de o que vai ser o ano seguinte. Foi quando eu decidi fazer a homenagem para o Rainha das Rainhas", destaca Aerlon.

Foi com o sentimento de querer superar a fantasia do ano passado, que Aerlon começou a produzir a roupa deste ano. Para isso, teve a ajuda de profissionais que atuam nos bastidores do Rainha das Rainhas.

"O sonoplasta Willian Barros é um amigo que trabalha na confecção das fantasias do Rainha das Rainhas, procurei por ele e me deu algumas dicas. E no mês de maio comecei a montar a estrutura, ficou tão grande que quase não comportou dentro do meu apartamento, que é muito pequeno", descreve o jovem.

Aerlon diz que se arrepia em recordar do dia que a estrutura ficou montada, ele até colocou para tocar "papaya", o hino do Rainha das Rainhas. "Eu me arrepio todinho só de contar, pois quando vi que dei conta de montar a estrutura eu fiquei tão feliz que coloquei papaya para desfilar, foi lindo esse processo", recorda.

Morando em São Paulo, Aerlon diz que tem três coisas principais que ele apresenta aos amigos: Joelma, os pratos típicos do Pará e o Rainha das Rainhas. "Quando vem visita na minha casa, eu faço questão de falar e de mostrar sobre a Joelma, adoro cozinhar as comidas paraenses e de apresentar o Rainha das Rainhas, sempre mostro as últimas edições e as minhas rainhas preferidas", destaca Aerlon.

Parada

A Parada do Orgulho LGBT+ 2023 de São Paulo ocorreu neste domingo (11). O evento chegou à sua 27ª edição. Ao todo, 19 trios elétricos fizeram parte do percurso da Avenida Paulista até a Praça Roosevelt.