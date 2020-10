Cid Moreira galã? Apresentador publica foto malhando sem camisa; veja

Aos 93 anos, Cid Moreira relembrou nesta segunda-feira (19) uma foto de seu passado, publicada em um jornal, de quando tinha por volta dos 28 anos. Na publicação, Cid aparece sem camisa, levantando peso, com uma chamada que faz um trocadilho com uma das vozes mais marcantes do Brasil: “Um locutor de peito”.

“Ele é forte, mas não é de briga. Atlético, moço e simpático, Cid Moreira poderia ser galã de cinema. A esposa não o deixa descuidar-se do regime. Ela é o seu maior incentivo”, diz o texto enxuto.

No Instagram, o apresentador escreveu: “Olha só o que um amigo encontrou e me enviou? Me diverti ao rever esse recorte de jornal! A mesma pessoa em várias fases? Uma pessoa diferente? O mesmo homem de hoje? Somos múltiplos? Como vocês se veem? Como se sentem em relação a mudança física e a percepção sobre como se sentem com a passagem do tempo?”.

Há pouco mais de um mês, Cid publicou outra foto da juventude, mas bem mais novo. No clique, apenas com 17 anos, o jornalista aparece com um microfone na Rádio Difusora de Taubaté.