Samira é eliminada do BBB 26 com mais de 51% dos votos

A participante Samira foi a décima terceira eliminada do Big Brother Brasil 26, nesta semana, durante o 14º Paredão da temporada. Ela deixou a casa com 51,24% da média dos votos, superando Jordana e Marciele na disputa pela permanência no reality show.

Jordana recebeu 47,67% da média dos votos, enquanto Marciele ficou com 1,09%. Samira, conhecida também como Sami, havia sido escolhida para entrar no programa pela Casa de Vidro do Sul, obtendo 58,77% dos votos do público.

Conheça mais sobre a trajetória de Samira

A gaúcha de 25 anos tem uma personalidade que ela mesma define como “única, mas confusa de entender, às vezes”. Desde a pandemia, reside na Praia do Rosa, em Imbituba, Santa Catarina. Seu visual e suas atitudes refletem a maneira como ela expressa sua identidade.

Dinâmica do 14º Paredão

A formação do 14º Paredão ocorreu logo após a eliminação de Chaiany, que deixou o reality no domingo (5). Na sequência, a Prova do Líder foi disputada e Juliano Floss saiu vitorioso, garantindo a liderança e indicando Jordana diretamente para a berlinda.

Os demais participantes votaram individualmente no Confessionário. Marciele e Samira foram as mais votadas da casa, cada uma com três votos. O Líder Juliano Floss exerceu o Voto de Minerva e escolheu Marciele para compor o Paredão. Indicada pelo Líder, Jordana teve direito ao Contragolpe e decidiu puxar Samira para a disputa pela permanência.