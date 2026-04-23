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Sem Axl e Slash, fãs recebem Guns N' Roses na porta de hotel em Belém

Mesmo com chuva, admiradores acompanham chegada da banda no bairro da Campina

Hannah Franco
fonte

Fãs enfrentam chuva e recebem Guns N’ Roses em hotel de Belém. (Gerliton Eduardo/O Liberal)

Nem a chuva afastou os fãs do Guns N’ Roses na noite desta quinta-feira (23), em Belém. A chegada da banda movimentou a frente do hotel onde o grupo está hospedado, no bairro da Campina, reunindo admiradores que aguardavam ansiosos por um contato com os artistas.

Antes disso, parte dos fãs já havia acompanhado o desembarque da banda no aeroporto e seguiu em direção ao hotel para tentar fotos, autógrafos e interação com os integrantes. A movimentação começou ainda no início da noite e reuniu dezenas de pessoas.

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Por volta de 19h45, alguns integrantes apareceram para cumprimentar o público. Entre eles, o baterista Isaac Carpenter, o guitarrista Richard Fortus e o tecladista Dizzy Reed. Já Axl Rose, Slash e Duff McKagan não interagiram com os fãs e não foram vistos na entrada do hotel.

Mesmo após entrarem no hotel, Dizzy e Isaac continuaram interagindo com os admiradores do lado de fora, conversando e acenando de dentro do prédio. A recepção foi marcada por gritos, registros em celulares e tentativas de aproximação.

Confira a recepção da banda:

Show do Guns N’ Roses em Belém

O Guns N’ Roses se apresenta neste sábado (25), no Estádio do Mangueirão, em Belém. O show faz parte da turnê Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things, que integra a agenda da banda no Brasil e deve reunir milhares de fãs. A apresentação também marca o encerramento da turnê do grupo no país em 2026.

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