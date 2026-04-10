Vai ao show do Guns N' Roses? Veja onde comprar camisetas da banda em Belém

O show do Guns N’ Roses em Belém está cada vez mais próximo e, para muitos fãs, já surge a dúvida: o que vestir para a apresentação? Marcado para o dia 25 de abril, no Estádio do Mangueirão, o evento deve reunir milhares de pessoas e reforça um costume entre os roqueiros, que é usar camisetas da banda como parte do visual.

🤘 Com a expectativa de grande público para a turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”, lojas e estamparias da capital paraense passaram a investir em peças inspiradas no grupo.

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Em Belém, é possível encontrar desde modelos clássicos até versões que misturam elementos do Guns N’ Roses com referências da cultura local. Pensando nisso, reunimos sete opções de onde comprar camisetas da banda para o show. Confira a seguir.

Kurupira Camisetaria

Marca autoral paraense que une o Guns N’ Roses a elementos da cultura local em estampas exclusivas inspiradas no show em Belém. (Reprodução/Instagram)

A Kurupira Camisetaria aposta em uma proposta autoral com identidade regional. As peças são produzidas em algodão e comercializadas online. Com a confirmação do show em Belém, a marca lançou estampas exclusivas que unem o Guns N’ Roses à cultura paraense.

Uma delas traz a clássica logo da banda com duas pistolas e a frase “são amores pei pei”, em referência a um melody popular. Outra estampa combina o símbolo do grupo com a bandeira do Pará e a expressão “TDOIDÉ”, gíria comum na região.

Distro Rock

Loja especializada em artigos de rock com camisetas do Guns N’ Roses e promoção que inclui pôster da banda na compra de peças. (Reprodução/Instagram)

A Distro Rock reúne diversos itens voltados ao público do rock, como CDs, acessórios, roupas e camisetas de bandas. Desde o anúncio do show em Belém, a loja passou a oferecer promoção especial: na compra de uma camiseta do Guns N’ Roses, o cliente recebe um pôster da banda.

As vendas ocorrem tanto na loja física quanto pela internet, com opções variadas de estampas, incluindo regatas e vestidos. A loja fica localizada na Rua dos 48, Galeria 48, loja 12 (rua na frente do shopping Pátio Belém).

Clique na Camisa

Camisetas personalizadas com estampas que misturam o Guns N’ Roses a referências regionais, como tacacá e símbolos de Belém. (Reprodução/Instagram)

A marca Clique na Camisa trabalha com peças personalizadas e lançou modelos exclusivos inspirados no show em Belém. As camisetas custam R$ 90, com prazo de produção de até cinco dias, caso não estejam disponíveis para pronta entrega.

Entre os destaques, há estampas que misturam elementos da banda com referências regionais, como a caveira clássica do Guns N’ Roses com cocar indígena e tacacá com jambu. Outro modelo traz elementos como boné com a frase “I Love You Ver-O-Peso” e bandeiras de açaí. A entrega em Belém tem taxa de R$ 15.

Lala Bolsas

Marca com peças autorais que combinam a identidade do Guns N’ Roses com elementos do Pará. (Reprodução/Instagram)

A Lala Bolsas comercializa peças autorais com temática regional e também lançou uma camiseta voltada ao show da banda. O modelo apresenta a logo do Guns N’ Roses combinada com a bandeira do Pará e uma garça.

As blusas são produzidas em algodão e vendidas exclusivamente online, com entrega por delivery conforme a localidade. O valor informado é de R$ 89,90.

Dark Side

Loja de camisetas estonadas com modelos do Guns N’ Roses em estilo vintage. (Reprodução/Instagram)

A Dark Side trabalha com camisetas estonadas, que passam por processos de lavagem para adquirir aspecto envelhecido. A loja oferece modelos do Guns N’ Roses com diferentes estampas.

Entre as opções, há peças com o nome da banda e também com a frase “Welcome to the Jungle”, título de uma das músicas mais conhecidas do grupo. As vendas são realizadas online, com preço médio de R$ 79,90.

Heavy Metal Store

Loja tradicional entre fãs de rock em Belém, com variedade de camisetas do Guns N’ Roses e outras bandas. (Reprodução/Instagram)

A Heavy Metal Store é uma das lojas tradicionais entre os fãs de rock em Belém. O espaço oferece variedade de camisetas de bandas, incluindo diferentes estampas do Guns N’ Roses. Entre os modelos disponíveis, há opções tradicionais e também versões em estilo cropped.

As vendas são feitas por encomenda e presencialmente aos domingos, na Praça da República.

Espaço Migles Store

Loja com unidades em shoppings de Belém que oferece camisetas do Guns N’ Roses e outras peças personalizadas. (Reprodução/Instagram)

A Espaço Migles Store possui loja física e virtual, com unidades no Shopping Pátio Belém e no Shopping Bosque Grão-Pará. O espaço disponibiliza diversas estampas do Guns N’ Roses em camisetas.

Além das peças da banda, a loja também trabalha com roupas personalizadas e acessórios. As vendas podem ser feitas presencialmente ou pelas redes sociais.