O Rei do Gado: Qual é a história da novela? Confira

Escrita por Benedito Ruy Barbosa e transmitida originalmente entre 1996 e 1997, a primeira fase da novela conta a história do amor proibido entre Enrico (Leonardo Benício) e Giovanna (Letícia Spiller), que são de famílias rivais.

Décadas depois, em 1990, o fruto do casal, Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) se tornou o Rei do Gado por conquistar sua fortuna com posse de terras. A família Mezenga é composta por Léia (Silvia Pfeifer), esposa de Bruno, e os filhos Marcos (Fábio Assunção) e Lia (Lavínia Vlasak), entretanto, o fazendeiro é realmente apaixonado pela bóia-fria Luana (Patrícia Pillar), causando mais conflitos.

Bruno Mezenga e Luana (Reprodução/TV Globo)

Já na família Berdinazzi, o ricaço e solitário Geremias (Raul Cortez) está à procura de Luana Berdinazzi, sua sobrinha perdida. Empolgado com a descoberta, Geremias acaba sendo enganado por Rafaela (Glória Pires) que diz ser uma Berdinazzi na intenção de aplicar um golpe e se tornar herdeira do fazendeiro.

Rafaela Berdinazzi ao lado de Geremias (Reprodução/Rede Globo)

Os encontros e desencontros dos personagens na novela envolvem drama e destacam a rivalidade entre duas famílias por gerações. Os conflitos por posses de terras do latifundiário Mezenga e sua paixão proibida pela sobrinha perdida de Geremias, Luana Berdinazzi, são os principais dramas da ficção.

