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Ivanilda Góes apresenta 'Mãos do Silêncio' em noite de lançamento literário

Autora entrega uma obra marcada pela poesia e pelo amadurecimento de uma carreira

O Liberal
fonte

Com uma trajetória de mais de duas décadas dedicada à literatura, Ivanilda Góes apresenta uma obra que reafirma sua sensibilidade e profundidade emocional (Divulgação)

A escritora, jornalista e pesquisadora Ivanilda Góes lança, no próximo dia 09 de maio, sua mais nova obra intitulada “Mãos do Silêncio”. O evento reunirá convidados, leitores e apreciadores da literatura em um momento dedicado à valorização da escrita e da produção cultural.

Com uma trajetória marcada pela sensibilidade e pela diversidade de experiências, Ivanilda Góes é formada em Jornalismo, Pedagogia e Enfermagem, além de atuar como funcionária pública e colunista. Há mais de 20 anos, dedica-se à escrita, construindo uma produção literária que transita entre contos e obras infantojuvenis.

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Entre seus trabalhos publicados, destacam-se “Mistérios da Imaginação”, “Livro de Cetim”, “Maria Café e seu Natal” e “Quen Noruquã (Casa de Pedra)”. Parte de sua produção teve início ainda na infância, aos 7 anos de idade, evidenciando uma vocação precoce para a literatura.

Aos 72 anos, a autora segue ativa e criativa, apresentando uma nova obra que reforça sua identidade literária marcada pela poesia, sensibilidade e profundidade emocional. “Mãos do Silêncio” chega como mais um capítulo de sua trajetória dedicada à palavra e à imaginação.

Agende-se

Data: 09 de maio
Horário: 18h
Local: Salão Social do Condomínio Via Roma
Informações e confirmações: (91) 98869-4642

 

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Cultura

Ivanilda Góes

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