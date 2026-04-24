Ivanilda Góes apresenta 'Mãos do Silêncio' em noite de lançamento literário

A escritora, jornalista e pesquisadora Ivanilda Góes lança, no próximo dia 09 de maio, sua mais nova obra intitulada “Mãos do Silêncio”. O evento reunirá convidados, leitores e apreciadores da literatura em um momento dedicado à valorização da escrita e da produção cultural.

Com uma trajetória marcada pela sensibilidade e pela diversidade de experiências, Ivanilda Góes é formada em Jornalismo, Pedagogia e Enfermagem, além de atuar como funcionária pública e colunista. Há mais de 20 anos, dedica-se à escrita, construindo uma produção literária que transita entre contos e obras infantojuvenis.

VEJA MAIS

Entre seus trabalhos publicados, destacam-se “Mistérios da Imaginação”, “Livro de Cetim”, “Maria Café e seu Natal” e “Quen Noruquã (Casa de Pedra)”. Parte de sua produção teve início ainda na infância, aos 7 anos de idade, evidenciando uma vocação precoce para a literatura.

Aos 72 anos, a autora segue ativa e criativa, apresentando uma nova obra que reforça sua identidade literária marcada pela poesia, sensibilidade e profundidade emocional. “Mãos do Silêncio” chega como mais um capítulo de sua trajetória dedicada à palavra e à imaginação.

Agende-se

Data: 09 de maio

Horário: 18h

Local: Salão Social do Condomínio Via Roma

Informações e confirmações: (91) 98869-4642