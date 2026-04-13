Livro analisa impacto da IA e plataformas no futuro digital

O livro “A humanidade e o poder digital: impactos da IA sobre nosso futuro”, do advogado e autor Eduardo Felipe Matias, propõe uma análise sobre como a inteligência artificial e as plataformas digitais vêm transformando a sociedade. A obra, publicada pela Editora Senac São Paulo, aborda os efeitos dessas mudanças na democracia, no mercado de trabalho e na autonomia individual.

Com dois prêmios Jabuti no currículo, Matias retoma o debate sobre tecnologia e sociedade com base em anos de pesquisa acadêmica e atuação no ecossistema de inovação. O autor busca compreender o que considera um dos principais fenômenos do século XXI: a convergência entre plataformas digitais e inteligência artificial.

Segundo o autor, o ambiente digital já não pode ser dissociado da vida cotidiana, influenciando desde a produção até as relações sociais. Ele alerta para o risco de perda de controle sobre decisões que afetam diretamente o futuro coletivo.

Plataformas digitais e novo arranjo de poder

Ao longo da obra, Matias analisa o surgimento de um novo modelo de poder centrado nas grandes plataformas digitais. Sustentadas por grandes volumes de dados e algoritmos avançados, essas empresas passam a desempenhar papel central na organização da sociedade contemporânea.

O livro aponta que a combinação entre plataformas e inteligência artificial cria um cenário capaz de:

Reorganizar a economia global;

Impactar diretamente o mercado de trabalho;

Influenciar o debate público;

Testar os limites das democracias.

IA generativa e desafios sociais

A inteligência artificial, especialmente em sua vertente generativa, é tratada como um dos principais vetores dessa transformação. Segundo o autor, esses sistemas ampliam a automação de decisões e tarefas, mas também trazem desafios relacionados à transparência e à responsabilização.

Matias destaca que muitos desses sistemas operam como “caixas-pretas”, o que dificulta:

A identificação de vieses;

A definição de limites claros de uso;

A responsabilização por decisões automatizadas.

Democracia, regulação e desigualdade

A obra também discute temas centrais do debate contemporâneo, como os impactos da automação no emprego, o aumento das desigualdades e os desafios regulatórios diante de tecnologias em rápida evolução.

Outro ponto abordado é o papel das redes sociais na esfera pública. O autor analisa como a dinâmica dessas plataformas pode afetar a qualidade do debate democrático, ao mesmo tempo em que amplia o acesso à informação.

Governança digital e papel das empresas

Um dos eixos do livro está na discussão sobre governança. Em um cenário em que empresas privadas estabelecem regras e influenciam fluxos de informação, surgem questionamentos sobre soberania, legitimidade e liberdade.

Apesar do diagnóstico, Matias evita uma abordagem alarmista. O autor defende a necessidade de equilibrar inovação tecnológica com regulação e proteção de direitos, como forma de enfrentar os desafios impostos pelo avanço digital.

Ficha técnica do livro

Título: A humanidade e o poder digital: impactos da IA sobre nosso futuro

A humanidade e o poder digital: impactos da IA sobre nosso futuro Autor: Eduardo Felipe Matias

Eduardo Felipe Matias Páginas: 456

456 Preço: R$ 99

R$ 99 Editora: Senac São Paulo.