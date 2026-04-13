Livro analisa impacto da IA e plataformas no futuro digital
Obra de Eduardo Felipe Matias discute poder das plataformas, democracia e trabalho na era da inteligência artificial
O livro “A humanidade e o poder digital: impactos da IA sobre nosso futuro”, do advogado e autor Eduardo Felipe Matias, propõe uma análise sobre como a inteligência artificial e as plataformas digitais vêm transformando a sociedade. A obra, publicada pela Editora Senac São Paulo, aborda os efeitos dessas mudanças na democracia, no mercado de trabalho e na autonomia individual.
Com dois prêmios Jabuti no currículo, Matias retoma o debate sobre tecnologia e sociedade com base em anos de pesquisa acadêmica e atuação no ecossistema de inovação. O autor busca compreender o que considera um dos principais fenômenos do século XXI: a convergência entre plataformas digitais e inteligência artificial.
Segundo o autor, o ambiente digital já não pode ser dissociado da vida cotidiana, influenciando desde a produção até as relações sociais. Ele alerta para o risco de perda de controle sobre decisões que afetam diretamente o futuro coletivo.
Plataformas digitais e novo arranjo de poder
Ao longo da obra, Matias analisa o surgimento de um novo modelo de poder centrado nas grandes plataformas digitais. Sustentadas por grandes volumes de dados e algoritmos avançados, essas empresas passam a desempenhar papel central na organização da sociedade contemporânea.
O livro aponta que a combinação entre plataformas e inteligência artificial cria um cenário capaz de:
- Reorganizar a economia global;
- Impactar diretamente o mercado de trabalho;
- Influenciar o debate público;
- Testar os limites das democracias.
IA generativa e desafios sociais
A inteligência artificial, especialmente em sua vertente generativa, é tratada como um dos principais vetores dessa transformação. Segundo o autor, esses sistemas ampliam a automação de decisões e tarefas, mas também trazem desafios relacionados à transparência e à responsabilização.
Matias destaca que muitos desses sistemas operam como “caixas-pretas”, o que dificulta:
- A identificação de vieses;
- A definição de limites claros de uso;
- A responsabilização por decisões automatizadas.
Democracia, regulação e desigualdade
A obra também discute temas centrais do debate contemporâneo, como os impactos da automação no emprego, o aumento das desigualdades e os desafios regulatórios diante de tecnologias em rápida evolução.
Outro ponto abordado é o papel das redes sociais na esfera pública. O autor analisa como a dinâmica dessas plataformas pode afetar a qualidade do debate democrático, ao mesmo tempo em que amplia o acesso à informação.
Governança digital e papel das empresas
Um dos eixos do livro está na discussão sobre governança. Em um cenário em que empresas privadas estabelecem regras e influenciam fluxos de informação, surgem questionamentos sobre soberania, legitimidade e liberdade.
Apesar do diagnóstico, Matias evita uma abordagem alarmista. O autor defende a necessidade de equilibrar inovação tecnológica com regulação e proteção de direitos, como forma de enfrentar os desafios impostos pelo avanço digital.
Ficha técnica do livro
- Título: A humanidade e o poder digital: impactos da IA sobre nosso futuro
- Autor: Eduardo Felipe Matias
- Páginas: 456
- Preço: R$ 99
- Editora: Senac São Paulo.
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