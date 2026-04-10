Dez frases de Cora Coralina que são potentes lições de vida e resiliência

Cora Coralina, que morreu no dia 10 de abril de 1985, tornou-se uma das mais queridas escritoras brasileiras. Cora foi mais do que a poeta revelada tardiamente ou a doceira de mão cheia: ela foi um exemplo de luta, determinação e reinvenção.

Quem foi Cora Coralina

Nascida Ana Lins de Guimarães Peixoto Bretas, também conhecida como Aninha, ela adotou o nome de Cora Coralina quando já era uma aspirante a poeta.

Cora nasceu em 20 de agosto de 1889, meses antes da proclamação da República, e começou a escrever muito cedo, antes dos 15 anos, mas só foi publicar seu primeiro livro, Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais, em 1965 - depois de casar, trocar sua Vila Boa de Goiás natal por São Paulo, criar quatro filhos, enviuvar e vender tecido, doce e livro.

Àquela altura, Cora Coralina já era uma senhora de 75 anos que vivia dos doces que fazia na Cidade de Goiás. Seu nome ficou mais conhecido no Brasil depois de Carlos Drummond de Andrade publicar um texto sobre ela no Jornal do Brasil, em 1980.

A autora publicou ainda Meu Livro de Cordel (1976) e Vintém de Cobre - Meias Confissões de Aninha (1983). Publicaria mais um volume, Estórias da Casa Velha da Ponte, previsto para 1984, mas ela estava cansada. Cora morreu no dia 10 de abril de 1985. Seus livros continuam sendo publicados até hoje.

Confira as 10 frases selecionadas

"O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim, terás o que colher." "O saber se aprende com os mestres. A sabedoria, só com o corriqueiro da vida." "O saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se aprende é com a vida e com os humildes." "A verdadeira coragem é ir atrás de seu sonho mesmo quando todos dizem que ele é impossível." "Bem por isso mesmo diz o caboclo: a alegria vem das tripas - barriga cheia, coração alegre. O que é pura verdade." "Recria tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça." "Não lamente o que podia ter e se perdeu por caminhos errados e nunca mais voltou." "Coração é terra que ninguém vê." "Fiz a escalada da montanha da vida removendo pedras e plantando flores." "Quando as coisas ficam ruins, é sinal de que as coisas boas estão por perto..."