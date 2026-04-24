Centro Cultural Bienal das Amazônias promove clube do livro e oficina de poesia em Belém
A programação gratuita inclui a leitura do livro Degola, da escritora Monique Malcher, e uma oficina de criação
O Centro Cultural Bienal das Amazônias, em Belém, promove neste sábado (25) e domingo (26) uma programação literária e atividades sem custo aos visitantes. Situado em um prédio de 8 mil metros quadrados no centro histórico, o local é voltado à arte e à produção de conhecimento sobre a região, abrigando exposições, oficinas, palestras e residências artísticas com entrada gratuita.
No primeiro dia, às 10h, o Clube do Livro Tomate Leitura realiza um debate e uma prática artística baseados na obra Degola, da autora Monique Malcher. Sob a condução de Juliana Ferreira e Rebecca Cunha, a reunião estimula análises em grupo sobre o texto, unindo o campo literário ao pedagógico.
“A literatura é esse campo em que você não controla o sentir de quem lê. Minha vontade é que leiam minhas histórias, simples assim”, acrescenta a autora.
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Monique Malcher destaca a repercussão do seu livro entre leitores de diferentes regiões do país. “O que mais tem me feito feliz em relação à recepção de Degola é saber que os leitores estão muito interessados em histórias que falem sobre território, luta pela moradia e especialmente pela voz de uma criança nortista. Sinto que essa protagonista é muito amada, especialmente por quem sabe o que é ter uma infância em contextos periféricos”, afirma. “E vejo esse carinho não só de leitores da Amazônia, mas de todo Brasil”, completa.
A programação continua no domingo (26), às 10h, com a oficina “Poesia Visual — Palavras e Cores”, ministrada por Andreza Machado. A atividade propõe uma imersão prática na poesia visual, explorando a palavra como elemento estético e linguagem artística. Inspirada na exposição “Meu tema sou eu”, a oficina convida os participantes a desenvolver produções a partir de temas como memória, linguagem e cotidiano.
Paralelamente à programação, o CCBA mantém duas exposições em cartaz. No térreo, “Meu tema sou eu”, de Emmanuel Nassar, com curadoria de Vânia Leal, reúne um conjunto de obras do artista e marca seu reencontro com Belém após mais de uma década sem uma mostra individual na cidade.
No primeiro andar, “A vida não é paisagem”, de Nay Jinknss e Bruno Jungmann, com curadoria de Keyna Eleison, apresenta uma série de fotografias que deslocam o olhar sobre o cotidiano, evidenciando dimensões afetivas e coletivas da experiência.
Programação
Sábado (25) | 10h
Clube do Livro Tomate Leitura: Debate e prática artística baseados na obra Degola, de Monique Malcher. A atividade conta com a mediação de Juliana Ferreira e Rebecca Cunha.
Domingo (26) | 10h
Oficina “Poesia Visual — Palavras e Cores”: Prática ministrada por Andreza Machado, com foco na palavra como expressão artística. As vagas são limitadas e exigem inscrição prévia.
Agende-se
Entrada: Gratuita
Local: Rua Manoel Barata, 400, Campina (Belém)
Horários de funcionamento:
Quarta e quinta: 9h às 17h.
Sexta e sábado: 10h às 20h.
Domingos e feriados: 10h às 15h.
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