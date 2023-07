Primeira Bienal das Amazônias inicia em agosto e vai homenagear a fotógrafa Elza Lima

Belém vai sediar a primeira edição da Bienal das Amazônias, que começa a partir do dia 4 de agosto e segue até 5 de novembro. O evento, que tem como tema “Bubuia: Águas como Fonte de Imaginações e Desejos”, deve reunir mais de 120 artistas e coletivos de nove países que possuem a floresta amazônica em seu território. O espaço escolhido para sediar as exposições fica localizado na Rua Senador Manoel Barata, no bairro do Comércio. A fotógrafa paraense Elza Lima foi escolhida como a primeira artista homenageada. Ela completará 40 anos de profissão no próximo ano.

Em suas obras, Elza mostra a Amazônia em todas as paisagens e personagens únicos da região, como os ribeirinhos, as crianças, o caboclo e toda a cultura popular. Na Bienal, haverá um espaço dedicado a mostrar o percurso profissional da fotógrafa usando vinte imagens produzidas por ela.

“Tem fotos do início da minha carreira, que são preto em brancas, e tem fotos da atualidade, que eu fiz ano passado e ano retrasado. Não vou estar no dia da abertura, estou a caminho do Oiapoque com uma jornalista fazendo umas matérias, mas no dia quatro vou estar aí. Eu acho que vai ser um lindo salão, uma beleza que mostra a nossa Amazônia”, declarou Elza, que se diz feliz por estar ao lado de outros artistas.

Para a fotógrafa, ser a artista homenageada pela Bienal é uma forma de reconhecer todas as mulheres, que decidiram desempenhar e se dedicar à essa profissão, “dura, mas tão bem”, como ela própria mencionou.

“Eu acredito que uma homenagem à uma fotógrafa é interesse nessa mudança de chave, em que as mulheres estão sendo olhadas de outra forma. Eu agradeço muito e leva nas mãos todas as fotógrafas brasileiras”, acrescentou.

Vânia Leal, que divide o corpo curatorial artístico com Keyna Eleison, explicou que Elza foi escolhida por ser uma artista mulher e trazer, por meio do olhar fotográfico, todo o contexto defendido pela Bienal.

“A narrativa de Elza é de variadas comunidades, que pensam a moradia ao redor do rio, florestas, de estradas. Ela é uma artista extremamente importante, como se ela alinhasse todo o processo de ser, estar e viver na Amazônia”, afirmou.

Diversidade

A exposição tem como tema a inspiração na obra do poeta amazônico João de Jesus Paes Loureiro, conhecido por defender o conceito do "dibubuísmo" amazônico, que explora a relação estética e cultural entre as águas e os corpos que habitam esse território.

A curadora Vânia Leal destacou que a intenção da Bienal, pensando por ela e Keyna, é levar o público a refletir sobre como se faz arte na região sem estereótipos. Segundo ela, os artistas selecionados vão buscar provocar todo o atravessamento acerca dos eixos curatoriais pensados. Dentre eles, estão a capacidade coletiva, questões pedagógicas, compartilhar trocas sociais, entender a Amazônia como um território e a sua multiplicidade.

“O que o público vai ter a oportunidade incrível de perceber toda essa nuance e variedades de produções artísticas, de artistas que tem uma experiência com o seu lugar, como se fosse uma voz de dentro para fora. Não é interessante pensar a Amazônia como uma história única”, pontuou a curadora.

Entre os profissionais escolhidos para estarem na mostra, representando as regiões Pan-Amazônia e Guiana Francesa, estão o pintor venezuela Carlos Cruz-Díez, Christian Bendayán e a paraense Lúcia Gomes. Ela vai recriar no evento um happening - performance com a participação do público - feito em 2012 na Suíça em homenagem à resistência internacional da II Guerra Mundial.

“É uma guerra de travesseiro só que as capas serão recheadas com balão, se torna interativo, engraçado e as pessoas gostam muito de participar. A gente conversa um pouco sobre a ‘Resistência’ e depois convidamos a participar”, adiantou Lúcia sobre a mostra na Bienal. “É um convite à humanidade continuar resistindo para que possa, de fato, construir a paz no futuro”, acrescentou.

Para realizar o projeto, a artista está coletando fronhas usadas até às vésperas do evento, que podem ser doadas em dois pontos: na Casa do Artista, localizado no bairro do Cruzeiro, em Icoaraci; e também na Galeria de Arte Direitos Humanos, em município de Quatipuru, no Pará, onde Lúcia mora atualmente.

Serviço

1ª Bienal das Amazônias

Data: 04 de agosto a 05 de novembro aberto ao público

04 de agosto a 05 de novembro aberto ao público Local: Rua Senador Manoel Barata, 400, no bairro do Comércio, em Belém;

Rua Senador Manoel Barata, 400, no bairro do Comércio, em Belém; Horário: De terça à sexta, das 9h30 às 19h; aos sábados, de 11h às 20h, e aos domingos de 11h às 18h.

Confira todos os nomes dos artistas que estarão presentes na Bienal das Amazônias:

Adriana Varejão;

Alvaro Barrington;

Anna Bella Geiger;

Andreza Aguida;

Amanda Leite;

Antonieta Feio;

Armando Queiroz;

Auá - Awá Arã Mura;

Aycoobo;

Bonikta;

Carlos Cruz-Díez;

Soemi Amiemba;

Victor Kilinan;

Marcel Kakaï;

Centre d’Art et de Recherche de Mana (CARMA);

Carmézia Emiliano;

Christian Bendayán;

Genoveva Orirepia e Aida Chiqueno;

Ana Picanere;

Claudia Andujar;

Claudia Coca;

Cristiana Nogueira ;

Christie Neptune;

Debá Tacana;

Denilson Baniwa;

Dirceu Maués;

Duhigó;

Éder Oliveira;

Francisco Vera Paz;

Elaine Arruda e Mestre João Aires;

Elieni Tenório;

Elisa Arruda;

Elvira Espejo Ayca;

Elza Lima;

Emanuel Franco;

Emmanuel Nassar;

Evna Moura;

Francelino Mesquita;

Francisco da Silva;

Theatro Fúria;

Gabriel Bicho;

Gê Viana;

Gervane de Paula;

Gerardo Petsaín;

Glicéria Tupinambá;

Graciela Arias;

Gustavo Caboco;

Hal Wildson;

Hélio Melo;

Heldilene Reale;

Iwiri-Ki;

Jairon Barbosa Gomes;

Faísca;

Joelington Rios;

John Lie-A-Fo;

Stéphanie Moreira;

Lilly Baniwa;

Sereia Caranguejo;

Lúcia Gomes;

Ti'iwan Couchili;

Keyla Sobral;

Keila Sankofa;

Kenneth Flijders;

Kit-Ling Tjon Pian Gi;

Lastenia Canayo;

Liça Pataxoop;

Lise Lobato;

Lua Cavalvante;

Lova Lova;

Manauara Clandestina;

Marcel Pinas;

Marcela Cantuária;

Marcone Moreira;

Maria José Batista;

Mariano Klautau Filho;

Marcos Zacariades;

Mary Rodríguez;

Miguel Keerveld;

Miguel Chikaoka;

Miguel Penha;

Moara Tupinambá;

Nay Jinknss;

Nancy La Rosa;

Nina Matos;

Noara Quintana;

Noemí Pérez;

NouN e T2i;

Pablo Mufarrej;

Panmela Castro;

Paola Torres Núñes del Prado;

Paula Sampaio;

Paulo Desana;

Pituko Waiãpi;

PP Condurú;

PV Dias;

Rafa Bqueer;

Rafael Matheus Moreira;

Ramon Reis;

Rafael Prado;

René Tosari;

Roberta Carvalho;

Roseman Robinot;

Sandra Nanayna;

Sãnipã;

Sofia Salazar Rosales;

Sofía Acosta Varea;

Sandra Brewster;

Tabita Rezaire;

Thiago Martins de Melo;

Ueliton Santana;

Uýra Sodoma;

Gilbertto Prado e Grupo Poéticas;

Val Sampaio;

Venuca Evanán;

Véronique Isabelle e Débora Flor;;

Walda Marques;

Waleff Dias;

Xadalu Tupã Jekupé;

Xomatok.