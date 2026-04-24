Enterrado Vivo: Léo Lins desafia politicamente correto em show de stand-up em Belém

O humorista Léo Lins desembarca em Belém, neste domingo, dia 26 de abril, para uma apresentação única do seu novo espetáculo solo intitulado “Enterrado Vivo”. O evento será realizado no Teatro IT Center, onde o artista trará o estilo ácido e provocador que o consolidou como uma das figuras mais polêmicas do stand-up nacional.

“Me apresento em Belém desde 2011, a cidade sempre me recebeu muito bem. Adoro o povo do nordeste! (Brinks, sei que é do Norte). Sou fã do açaí, jambu, pato no tucupi… Como viajo com meus shows por todo o Brasil e até no exterior, evito que ele tenha piadas muito regionais e, embora o Brasil tenha proporções continentais, nossas preocupações, problemas, tensões são as mesmas. O que eu faço especificamente para cada show é citar alguma coisa local no começo dos shows ou vídeos exclusivos com humor voltado pra cidade para promover o show”, explica o humorista.

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Reconhecido por abordar temas controversos e desafiar as convenções do politicamente correto, Léo Lins mantém uma agenda intensa de shows, tendo passado por centenas de cidades no último ano. A trajetória recente do comediante é marcada por embates jurídicos, que incluem episódios de censura, suspensão de suas redes sociais e processos movidos pelo Ministério Público.

“Convenhamos que uma piada no teatro gerar uma condenação maior que de homicídio ou estupro é algo completamente absurdo. Meu ponto é: se piada com minoria é crime, piada com cristão também deveria ser. Se o corpo gordo é um símbolo intocável, Jesus também deve ser. Ou protegemos o sagrado de todos igualmente ou usamos o bom senso e aceitamos qualquer piada, desde que no contexto adequado. Meu humor expõe essa hipocrisia e isso me torna um alvo, principalmente porque meus shows lotam. Se eu fosse um fracasso não estariam atrás de mim”, explica.

Com mais de 70 minutos de duração, o show concentra-se na crítica ferrenha ao conceito de "politicamente correto". No palco, o humorista utiliza a ironia contra grupos que motivaram ações judiciais contra ele, abordando temas sensíveis e pontos que geram amplos debates na internet. Mesmo com tantos processos, ele não pensa em diminuir o tom.

“Eu faço o que acredito e o público que me acompanha percebe a autenticidade do meu trabalho. Eu não falo o que vai agradar a mídia; artistas que fazem isso não possuem público, é o público que possui o artista. Se ele desagradar o público, vai apanhar e voltar atrás, como já vimos acontecer”, pontua.

Como estratégia de defesa, orientada por seus advogados, o humorista inicia “Enterrado Vivo” estabelecendo um pacto de silêncio com a plateia. O objetivo é evitar o agravamento de sua situação jurídica e, para garantir o sigilo do conteúdo, o público deve lacrar os celulares em invólucros fornecidos na entrada do teatro. Quem descumprir a regra está sujeito à retirada imediata do recinto.

“O que fazemos é avisar que o show não pode ser filmado. O público tem respeitado isso. Acho ótimo porque assim eles focam na experiência e aproveitam ao máximo o show. Sei que é normal querer fazer um stories ou uma foto para ter como recordação, mas há um momento para isso e normalmente sempre atendo o público no fim dos shows para tirar foto”, esclarece.

Agende-se

Data: 26 de abril

Hora: 19h

Local: Teatro IT Center - Av. Sen. Lemos, 3153 – Sacramenta

Ingressos: https://ingressomix.com/evento/1009/leo-lins-enterrado-vivo-belem