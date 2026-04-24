Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Enterrado Vivo: Léo Lins desafia politicamente correto em show de stand-up em Belém

Com um formato que exige o lacre de celulares para garantir o sigilo do conteúdo, o humorista promete 70 minutos de críticas e ironias

O Liberal
fonte

Em meio a embates jurídicos, humorista Léo Lins faz apresentação única na capital paraense (Divulgação)

O humorista Léo Lins desembarca em Belém, neste domingo, dia 26 de abril, para uma apresentação única do seu novo espetáculo solo intitulado “Enterrado Vivo”. O evento será realizado no Teatro IT Center, onde o artista trará o estilo ácido e provocador que o consolidou como uma das figuras mais polêmicas do stand-up nacional.

“Me apresento em Belém desde 2011, a cidade sempre me recebeu muito bem. Adoro o povo do nordeste! (Brinks, sei que é do Norte). Sou fã do açaí, jambu, pato no tucupi… Como viajo com meus shows por todo o Brasil e até no exterior, evito que ele tenha piadas muito regionais e, embora o Brasil tenha proporções continentais, nossas preocupações, problemas, tensões são as mesmas. O que eu faço especificamente para cada show é citar alguma coisa local no começo dos shows ou vídeos exclusivos com humor voltado pra cidade para promover o show”, explica o humorista.

VEJA MAIS

image Léo Lins traz espetáculo 'Enterrado Vivo' a Belém com críticas ao 'politicamente correto'
"Pacto de silêncio" é feito entre o humorista e o público

image 'Nunca fiz piadas sobre a morte de Preta Gil', afirma Léo Lins

image Juiz repudia 'censura indireta' a piadas e nega ação de R$ 500 mil contra Léo Lins
Município de Novo Hamburgo acusou o comediante de ridicularizar a cidade com piadas que, supostamente, difamavam autoridades locais

Reconhecido por abordar temas controversos e desafiar as convenções do politicamente correto, Léo Lins mantém uma agenda intensa de shows, tendo passado por centenas de cidades no último ano. A trajetória recente do comediante é marcada por embates jurídicos, que incluem episódios de censura, suspensão de suas redes sociais e processos movidos pelo Ministério Público.

“Convenhamos que uma piada no teatro gerar uma condenação maior que de homicídio ou estupro é algo completamente absurdo. Meu ponto é: se piada com minoria é crime, piada com cristão também deveria ser. Se o corpo gordo é um símbolo intocável, Jesus também deve ser. Ou protegemos o sagrado de todos igualmente ou usamos o bom senso e aceitamos qualquer piada, desde que no contexto adequado. Meu humor expõe essa hipocrisia e isso me torna um alvo, principalmente porque meus shows lotam. Se eu fosse um fracasso não estariam atrás de mim”, explica.

Com mais de 70 minutos de duração, o show concentra-se na crítica ferrenha ao conceito de "politicamente correto". No palco, o humorista utiliza a ironia contra grupos que motivaram ações judiciais contra ele, abordando temas sensíveis e pontos que geram amplos debates na internet. Mesmo com tantos processos, ele não pensa em diminuir o tom.

“Eu faço o que acredito e o público que me acompanha percebe a autenticidade do meu trabalho. Eu não falo o que vai agradar a mídia; artistas que fazem isso não possuem público, é o público que possui o artista. Se ele desagradar o público, vai apanhar e voltar atrás, como já vimos acontecer”, pontua.

Como estratégia de defesa, orientada por seus advogados, o humorista inicia “Enterrado Vivo” estabelecendo um pacto de silêncio com a plateia. O objetivo é evitar o agravamento de sua situação jurídica e, para garantir o sigilo do conteúdo, o público deve lacrar os celulares em invólucros fornecidos na entrada do teatro. Quem descumprir a regra está sujeito à retirada imediata do recinto.

“O que fazemos é avisar que o show não pode ser filmado. O público tem respeitado isso. Acho ótimo porque assim eles focam na experiência e aproveitam ao máximo o show. Sei que é normal querer fazer um stories ou uma foto para ter como recordação, mas há um momento para isso e normalmente sempre atendo o público no fim dos shows para tirar foto”, esclarece.

Agende-se

Data: 26 de abril
Hora: 19h
Local: Teatro IT Center - Av. Sen. Lemos, 3153 – Sacramenta
Ingressos: https://ingressomix.com/evento/1009/leo-lins-enterrado-vivo-belem

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Léo Lins
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

OPINIÃO

Enterrado Vivo: Léo Lins desafia politicamente correto em show de stand-up em Belém

Com um formato que exige o lacre de celulares para garantir o sigilo do conteúdo, o humorista promete 70 minutos de críticas e ironias

24.04.26 10h45

ARTE

Centro Cultural Bienal das Amazônias promove clube do livro e oficina de poesia em Belém

A programação gratuita inclui a leitura do livro Degola, da escritora Monique Malcher, e uma oficina de criação

24.04.26 9h06

CULTURA

VÍDEO: Anitta revela inspiração paraense do 'Rainha das Matas' para visual do álbum 'EQUILIBRIVM'

Lançado em abril de 2026, novo projeto consolida mais uma etapa de sua trajetória internacional de Anitta.

24.04.26 9h01

PROJETO

Zeca Pagodinho cria horta comunitária que beneficia cozinhas solidárias, famílias locais e estudante

Com 8 mil metros quadrados e 11 mil mudas, a horta produz hortaliças e frutas por meio de ciclos de colheita

24.04.26 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

CONFUSÃO

VÍDEO: segurança do Guns N' Roses discute com equipe de hotel em Belém

Confusão ocorreu durante chegada da banda na noite desta quinta-feira (23)

23.04.26 23h08

ELES CHEGARAM!

Sem Axl e Slash, fãs recebem Guns N' Roses na porta de hotel em Belém

Mesmo com chuva, admiradores acompanham chegada da banda no bairro da Campina

23.04.26 22h32

AMOR DE FÃ

Fã acompanha chegada do Guns N' Roses em Belém e relata 'maratona'

Talita Baena percorre aeroporto e hotel em busca de contato com a banda que chegou na noite

23.04.26 22h49

CULTURA

Cine Olympia completa 114 anos fechado; veja como está a obra e previsão de reabertura

Símbolo da cultura paraense passa por restauro complexo e terá nova configuração interna

24.04.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda