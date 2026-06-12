Dia dos Namorados: Simone Almeida canta o amor em sua plenitude

O amor responde por uma gama de canções na música brasileira e, em particular, na música paraense. Esse sentimento move o ser humano em todos os sentidos e, por isso, celebrar o Dia dos Namorados com música, nesta sexta-feira (12), é uma ótima pedida. Ainda mais quando se tem como fundo musical para um encontro a dois a voz e a sensibilidade de uma cantora como Simone Almeida. Essa artista sempre participa da celebração dessa data, apresentando-se aos namorados. Este ano, o show intitulado ‘A Noite do Amor’ vai ser às 19h e às 21h no Bistrô Café Club, no centro de Belém. E, como nada se repete na vida, a apresentação vai contar com um novo repertório recheado de canções para se ouvir de mãos dadas.

Simone Almeida adianta como vai ser o clima todo especial desse show. “Vamos ter um repertório com músicas de grandes compositores da MPB, que falam de amor e reconciliação, como Djavan, Chico Buarque, Rita Lee, Roberto Carlos e Lulu Santos, por exemplo. Além do meu hit ‘Meu grande amor’ que deu origem a esse show dos namorados”, destaca a cantora.

Além desse repertório escolhido a dedo para os casais, a artista terá no show a participação muito especial do cantor e compositor Marcelo Sirotheau e da cantora Nati Nogueira. “Dividirei uma música do repertório com cada um, e eles farão uma apresentação solo”, adianta Simone.

Nossa música

Simone Almeida é uma espécie de embaixadora do amor e da música. Somente com esse show pelo Dia dos Namorados, a artista soma uma trajetória de pelo menos 15 anos de sucesso absoluto. “Esse show já acontece há mais de 15 anos. Ele surgiu pela paixão do meu público pela música ‘Meu grande amor’. Então, a Márcia Freitas, minha produtora na época, deu a ideia de fazermos um show dedicado aos namorados”, relata Simone.

“O objetivo é sempre fazer com que os casais tenham uma noite em que possam se sentir em um local especial, namorando, ouvindo músicas que expressem o amor em sua plenitude, que o amor seja renovado, os olhares se cruzem com carinho quando ouvem ‘aquela’ música que tem algum significado para o casal”, ressalta Simone Almeida. A artista vai estar acompanhada do violonista e produtor musical Davi Amorim. “Farei um show intimista este ano”, detalha a cantora com mais de 30 anos de carreira.

O arrebatamento do amor é cantado por muitos compositores, mas Eudes Fraga consegue expressar esse sentimento de uma forma poética bem forte em “Meu grande amor”, na voz de Simone Almeida, como pode ser conferido logo nos versos iniciais da canção: “Você me deixa feliz demais / Quando me beija a boca / E me faz coisas que ninguém faz / Me deixa a alma louca / Você me faz sorrir, chorar / E eu fico assim no ar / Você me faz feliz, me faz voar”. Portanto, uma boa pedida a dois na noite desta sexta-feira (12) é conferir o show dos namorados com Simone Almeida.





Serviço:

Show ‘A Noite do Amor’, com Simone Almeida

Em 12 de junho de 2026, às 19h e às 21h

No Bistrô Café Club, na Av. Governador José

Malcher, 147, Belém (PA)

Informações: WhatsApp: (91) 99344-1212



