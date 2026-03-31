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Prêmio Jabuti 2026 abre inscrições com nova categoria voltada à cultura digital

A edição de 2026 contempla 23 categorias, organizadas em quatro eixos: Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação

Estadão Conteúdo
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Prêmio Jabuti (Divulgação / Jabuti)

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) abre nesta terça-feira, 31, as inscrições para a 68ª edição do Prêmio Jabuti. Os interessados podem se inscrever até as 18h do dia 19 de maio de 2026, por meio da plataforma oficial da premiação.

Considerado um dos principais reconhecimentos do setor editorial no País, o prêmio passa a incorporar mudanças que ampliam seu escopo, incluindo novas categorias e atualizações em critérios de participação.

Nova categoria inclui criadores digitais

Entre as novidades desta edição está a criação da categoria Incentivo à Leitura - Cultura Digital. A proposta é reconhecer criadores de conteúdo que atuam em ambientes digitais e contribuem para a valorização do livro e o estímulo à leitura.

As indicações serão feitas por consulta pública no site do prêmio, no mesmo período das inscrições. Após a seleção de finalistas por um júri especializado, o vencedor será definido por votação popular e receberá estatueta e prêmio de R$ 5 mil.

A categoria Fomento à Leitura foi renomeada para Incentivo à Leitura - Projeto, mantendo o foco em iniciativas que ampliam o acesso ao livro e à formação de leitores.

"Ao incorporar novas frentes e reconhecer diferentes formas de atuação em torno do livro, a CBL reafirma seu compromisso com a ampliação do acesso à leitura e com o fortalecimento do mercado editorial brasileiro", afirma Sevani Matos, presidente da CBL.

Mudanças no Livro do Ano

A principal premiação do Jabuti também foi atualizada. A partir desta edição, obras das categorias Escritor Estreante - Poesia e Escritor Estreante - Romance passam a concorrer ao título de Livro do Ano.

O autor ou autora vencedor poderá escolher participar de uma feira internacional do livro em Londres, Bolonha, Frankfurt ou Guadalajara, com despesas custeadas pela CBL. O prêmio inclui estatueta e valor de R$ 70 mil.

"Hoje, o incentivo ao hábito de ler passa também por novos agentes de promoção da leitura, que atuam em ambientes digitais e ampliam o alcance da literatura. Ao reconhecer esses agentes, o Jabuti amplia seu olhar sobre o universo do livro, sem perder de vista o lugar fundamental da criação literária", diz Hubert Alquéres, curador do prêmio.

Categorias e critérios de participação

A edição de 2026 contempla 23 categorias, organizadas em quatro eixos: Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação.

Podem concorrer obras publicadas em primeira edição entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025, desde que tenham ISBN e ficha catalográfica emitidos no Brasil. O regulamento prevê que não serão aceitos trabalhos que tenham utilizado ferramentas de inteligência artificial em tarefas autorais, exceto quando esse uso for objeto de análise ou estudo.

Inscrições e premiação

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Prêmio Jabuti. A CBL prevê desconto para inscrições realizadas até 29 de abril.

Os vencedores de cada categoria recebem estatueta e prêmio de R$ 5 mil. No caso de Livro Brasileiro Publicado no Exterior, a editora premiada poderá receber apoio à tradução ou participação em programas específicos do setor.

O curador do prêmio, Hubert Alquéres, afirmou que "o Prêmio Jabuti acompanha as transformações no campo do livro e da leitura e nas formas como as obras são descobertas e compartilhadas".

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