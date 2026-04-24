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VÍDEO: Anitta revela inspiração paraense do 'Rainha das Matas' para visual do álbum 'EQUILIBRIVM'

Lançado em abril de 2026, novo projeto consolida mais uma etapa de sua trajetória internacional de Anitta.

Gabrielle Borges
fonte

Cantora diz ter se inspirado no concurso "Rainha das Matas" (Reprodução/Redes Sociais)

Anitta abriu ao público detalhes dos bastidores de seu novo álbum, EQUILIBRIVM, e chamou atenção ao destacar uma das inspirações mais simbólicas do projeto: um figurino baseado nas “Rainhas das Matas”, coletivo da Ilha do Marajó, no Pará.

A vestimenta, que mistura elementos naturais, estética amazônica e conceitos contemporâneos de moda, funciona como uma homenagem direta ao grupo formado por mulheres trans e travestis da região. Conhecidas por unir arte, identidade e sustentabilidade, as "Rainhas das Matas" transformam materiais locais em produções visuais marcantes e disputam título em concurso inspirado no tradicional "Rainha das Rainhas".

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Novo álbum

Lançado em abril de 2026, o álbum EQUILIBRIVM consolida mais uma etapa na trajetória internacional de Anitta. O projeto, que marca o oitavo disco de estúdio da artista, reúne 15 faixas e aposta em uma sonoridade plural, transitando entre ritmos como samba, funk, reggae e pop, além de mesclar letras em português, inglês e espanhol.

Com uma proposta que vai além da música, EQUILIBRIVM se estrutura em dois eixos: um que valoriza a musicalidade brasileira e outro voltado ao mercado global, reforçando a versatilidade da cantora.

O trabalho também se destaca pelo conceito artístico, que incorpora elementos de espiritualidade e da cultura afro-brasileira. Referências ao candomblé, aos orixás e à relação com a natureza aparecem como pilares da narrativa do álbum.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

 

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