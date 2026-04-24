VÍDEO: Anitta revela inspiração paraense do 'Rainha das Matas' para visual do álbum 'EQUILIBRIVM'

Anitta abriu ao público detalhes dos bastidores de seu novo álbum, EQUILIBRIVM, e chamou atenção ao destacar uma das inspirações mais simbólicas do projeto: um figurino baseado nas “Rainhas das Matas”, coletivo da Ilha do Marajó, no Pará.

A vestimenta, que mistura elementos naturais, estética amazônica e conceitos contemporâneos de moda, funciona como uma homenagem direta ao grupo formado por mulheres trans e travestis da região. Conhecidas por unir arte, identidade e sustentabilidade, as "Rainhas das Matas" transformam materiais locais em produções visuais marcantes e disputam título em concurso inspirado no tradicional "Rainha das Rainhas".

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Novo álbum

Lançado em abril de 2026, o álbum EQUILIBRIVM consolida mais uma etapa na trajetória internacional de Anitta. O projeto, que marca o oitavo disco de estúdio da artista, reúne 15 faixas e aposta em uma sonoridade plural, transitando entre ritmos como samba, funk, reggae e pop, além de mesclar letras em português, inglês e espanhol.

Com uma proposta que vai além da música, EQUILIBRIVM se estrutura em dois eixos: um que valoriza a musicalidade brasileira e outro voltado ao mercado global, reforçando a versatilidade da cantora.

O trabalho também se destaca pelo conceito artístico, que incorpora elementos de espiritualidade e da cultura afro-brasileira. Referências ao candomblé, aos orixás e à relação com a natureza aparecem como pilares da narrativa do álbum.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)