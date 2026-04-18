VÍDEO: paraenses recriam coreografia de Anitta em cenários da Amazônia

Artistas paraenses produziram um vídeo inspirado no novo álbum da cantora Anitta, lançado na última quinta-feira (16). A produção audiovisual utiliza a música “Meia Noite”, presente no disco "EQUILIBRIVM", e tem como cenário paisagens da Amazônia.

O trabalho foi divulgado nas redes sociais como uma homenagem ao novo projeto da artista e já ultrapassou 20 mil visualizações, além de receber comentários positivos do público.

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A performance é protagonizada pelas dançarinas Rafinha Britto e Jojo Pantoja, que interpretam a coreografia oficial da música em diferentes ambientes naturais. Entre os cenários utilizados estão áreas à beira de rio e espaços em frente a uma samaúma.

A proposta do vídeo é unir a estética do álbum com elementos da cultura e da paisagem nortista. A idealização e produção ficaram por conta de Vinicius Fleury e Melissa Walesk. A coreografia da música Meia Noite foi criada por Luciana Xaviér.

Confira o vídeo:

Nos comentários da publicação, um dos responsáveis pelo projeto afirmou que outras músicas do álbum também devem ganhar interpretações semelhantes.

A produção recebeu elogios de internautas, que destacaram a qualidade estética e a valorização da identidade amazônica. "Isso é cinemaaaa", comentou uma usuária. "Tem fogo na barra dessas saias, siiim 😍", disse outro.