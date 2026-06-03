Corrida dos Bichos: filme com Anitta, Rodrigo Santoro e Bruno Gagliasso ganha data de estreia

O Prime Video anunciou nesta terça-feira (2) a data de estreia de Corrida dos Bichos, novo filme brasileiro original da plataforma. A produção chega ao catálogo no dia 7 de agosto e promete misturar ação, suspense e ficção científica em uma trama ambientada em um futuro próximo no Rio de Janeiro.

Exibido anteriormente no festival internacional SXSW, o longa é produzido pela O2 Filmes e conta com um elenco repleto de estrelas, incluindo Matheus Abreu, Rodrigo Santoro, Isis Valverde, Anitta, Bruno Gagliasso, Grazi Massafera, Seu Jorge, João Guilherme, Silvero Pereira, Thainá Duarte, Leandro Firmino, Jade Sassará, Azzy e Jéssica Córes.

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Qual é a história de Corrida dos Bichos?

A trama se passa em uma versão futurista do Rio de Janeiro, transformada após um desastre ambiental que ampliou as desigualdades sociais e mudou completamente a dinâmica da cidade.

Nesse cenário distópico, um dos maiores entretenimentos da população é a chamada Corrida dos Bichos, uma competição violenta na qual pessoas de baixa renda, conhecidas como "Bichos", são controladas por milionários, chamados de "Jogadores", em uma disputa que oferece um prêmio milionário ao vencedor.

O protagonista é Mano, interpretado por Matheus Abreu. Líder de um grupo rebelde conhecido como Perímetro da Morte, ele dedica sua vida a combater o sistema que sustenta a competição, ajudando participantes a escapar e sabotando as operações ligadas ao jogo.

No entanto, tudo muda quando Mano descobre que sua irmã, Dalva (Thainá Duarte), foi usada como garantia em uma aposta dentro da Corrida dos Bichos. Para salvá-la, ele precisará fazer o impensável: entrar na competição que sempre combateu.

(Divulgação/Prime Video)

Elenco reúne grandes nomes da TV, cinema e música

Além de Matheus Abreu no papel principal, o filme conta com participações de nomes conhecidos do entretenimento brasileiro, como Rodrigo Santoro, Isis Valverde, Bruno Gagliasso, Grazi Massafera e Seu Jorge.

Um dos destaques é a presença da cantora Anitta, que integra o elenco da produção em um de seus projetos mais ambiciosos no audiovisual brasileiro.

Quem está por trás do filme?

Corrida dos Bichos tem roteiro assinado por Ernesto Solis, Eva Klaver, Marco Abujamra e Rodrigo Lages. A produção é comandada por Fernando Meirelles, Andrea Barata Ribeiro e Vinicio Espinosa.

A direção fica por conta de Ernesto Solis, Rodrigo Pesavento e Fernando Meirelles, cineasta brasileiro reconhecido internacionalmente por produções como Cidade de Deus e Dois Papas.

Quando estreia Corrida dos Bichos?

O filme estreia exclusivamente no Prime Video em 7 de agosto de 2026 e estará disponível para assinantes da plataforma em todo o Brasil.