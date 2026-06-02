Gostou de Off Campus? Veja 5 séries para assistir enquanto espera a 2ª temporada

Se você assistiu à primeira temporada de "Off Campus", provavelmente se apaixonou pela mistura de romance, humor, amizade e situações típicas da vida universitária. A adaptação da famosa série de livros conquistou fãs ao redor do mundo e já teve sua segunda temporada confirmada.

Mas enquanto os novos episódios não chegam, muitos espectadores já procuram produções com a mesma energia leve e envolvente que tornou a série um sucesso. Pensando nisso, reunimos cinco séries que podem agradar quem gostou de acompanhar o Off Campus.

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1. Overcompensating

Ambientada no universo universitário, Overcompensating mistura humor, amizade e autodescoberta de forma divertida e emocionante. A série acompanha Benny, um ex-jogador de futebol americano extremamente popular durante o ensino médio que chega à faculdade tentando esconder sua sexualidade.

Criada e estrelada pelo comediante Benito Skinner, a produção aborda as inseguranças da juventude, a busca por pertencimento e as amizades que surgem durante essa fase de mudanças. Assim como Off Campus, a série utiliza o ambiente universitário para contar histórias divertidas e cheias de emoção.

“Overcompensating” acompanha a jornada de um universitário que tenta esconder sua sexualidade enquanto busca se encaixar na vida acadêmica. (Divulgação/Priem Video)

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2. Heartbreak High

Embora tenha uma proposta diferente de Off Campus, Heartbreak High compartilha o mesmo humor leve e personagens carismáticos. A série australiana acompanha os alunos da escola Hartley High após um escândalo envolvendo um mapa que expõe os relacionamentos secretos dos estudantes.

A trama mistura romance, amizade, conflitos adolescentes e situações engraçadas que conquistaram o público da Netflix. Para os fãs de "Off Campus", há ainda um detalhe especial: Josh Heuston, que interpreta Justin na adaptação dos livros, também faz parte do elenco.

Os estudantes da Hartley High vivem romances, amizades e conflitos em uma das séries adolescentes mais populares da Netflix. (Divulgação/Netflix)

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3. Bridgerton

À primeira vista, as duas séries parecem completamente diferentes. No entanto, Bridgerton e Off Campus compartilham uma característica importante: cada temporada é focada em um casal diferente, com cenas picantes e muito romance.

Baseada nos livros de Julia Quinn, a produção acompanha os irmãos Bridgerton em suas jornadas românticas na alta sociedade londrina do século XIX. Assim como acontece nos livros de Off Campus, cada história apresenta novos protagonistas, novos desafios e diferentes estilos de romance.

Cada temporada de “Bridgerton” acompanha a história de amor de um integrante diferente da tradicional família Bridgerton. (Divulgação/Netflix)

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4. Heated Rivalry

Para quem gostou da ambientação esportiva de Off Campus, Heated Rivalry pode ser a escolha ideal. A série acompanha Shane Hollander e Ilya Rozanov, dois grandes astros do hóquei profissional que mantêm uma intensa rivalidade dentro das pistas.

Nos bastidores, porém, a relação entre os atletas é muito mais complexa do que o público imagina. Baseada no best-seller de Rachel Reid, a produção conquistou fãs ao combinar esporte, emoção e relacionamentos marcados por desafios pessoais e profissionais.

“Heated Rivalry” mistura romance e esporte ao acompanhar a relação secreta entre dois rivais do hóquei profissional. (Divulgação/HBO Max)

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5. Sex Education

Misturando comédia, romance e amadurecimento, Sex Education se tornou uma das séries adolescentes mais populares dos últimos anos. A trama acompanha Otis, um jovem tímido que, ao lado da amiga Maeve, cria uma clínica clandestina para aconselhar colegas da escola.

Ao longo das temporadas, a produção explora amizades, paixões, inseguranças e os desafios típicos da juventude. Os relacionamentos amorosos ocupam papel central na história, tornando a série uma ótima opção para quem gostou do clima leve e dos romances presentes em Off Campus.

Otis e Maeve protagonizam “Sex Education”, série que combina humor, romance e os desafios da adolescência. (Divulgação/Netflix)

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