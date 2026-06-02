Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Gostou de Off Campus? Veja 5 séries para assistir enquanto espera a 2ª temporada

Enquanto a segunda temporada não chega, veja produções cheias de romance, amizades, humor e dramas universitários

Hannah Franco
fonte

5 séries com romance e comédia para quem adorou "Off Campus" (Divulgação/Priem Video)

Se você assistiu à primeira temporada de "Off Campus", provavelmente se apaixonou pela mistura de romance, humor, amizade e situações típicas da vida universitária. A adaptação da famosa série de livros conquistou fãs ao redor do mundo e já teve sua segunda temporada confirmada.

Mas enquanto os novos episódios não chegam, muitos espectadores já procuram produções com a mesma energia leve e envolvente que tornou a série um sucesso. Pensando nisso, reunimos cinco séries que podem agradar quem gostou de acompanhar o Off Campus.

VEJA MAIS

image 'Off Campus': Quem é quem na nova série de romance no hóquei?
A produção acompanha um grupo de quatro amigos jogadores de hóquei da Universidade Briar

image Já está com saudades de 'Hacks'? Confira 6 produções com a mesma energia para maratonar
Se a despedida de Deborah Vance e Ava Daniels deixou um vazio, estas séries e filmes podem ajudar a matar a saudade

1. Overcompensating

Ambientada no universo universitário, Overcompensating mistura humor, amizade e autodescoberta de forma divertida e emocionante. A série acompanha Benny, um ex-jogador de futebol americano extremamente popular durante o ensino médio que chega à faculdade tentando esconder sua sexualidade.

Criada e estrelada pelo comediante Benito Skinner, a produção aborda as inseguranças da juventude, a busca por pertencimento e as amizades que surgem durante essa fase de mudanças. Assim como Off Campus, a série utiliza o ambiente universitário para contar histórias divertidas e cheias de emoção.

image “Overcompensating” acompanha a jornada de um universitário que tenta esconder sua sexualidade enquanto busca se encaixar na vida acadêmica. (Divulgação/Priem Video)

🎬 Série

🍿 Onde assistir: Prime Video

2. Heartbreak High

Embora tenha uma proposta diferente de Off Campus, Heartbreak High compartilha o mesmo humor leve e personagens carismáticos. A série australiana acompanha os alunos da escola Hartley High após um escândalo envolvendo um mapa que expõe os relacionamentos secretos dos estudantes.

A trama mistura romance, amizade, conflitos adolescentes e situações engraçadas que conquistaram o público da Netflix. Para os fãs de "Off Campus", há ainda um detalhe especial: Josh Heuston, que interpreta Justin na adaptação dos livros, também faz parte do elenco.

image Os estudantes da Hartley High vivem romances, amizades e conflitos em uma das séries adolescentes mais populares da Netflix. (Divulgação/Netflix)

🎬 Série

🍿 Onde assistir: Netflix

3. Bridgerton

À primeira vista, as duas séries parecem completamente diferentes. No entanto, Bridgerton e Off Campus compartilham uma característica importante: cada temporada é focada em um casal diferente, com cenas picantes e muito romance.

Baseada nos livros de Julia Quinn, a produção acompanha os irmãos Bridgerton em suas jornadas românticas na alta sociedade londrina do século XIX. Assim como acontece nos livros de Off Campus, cada história apresenta novos protagonistas, novos desafios e diferentes estilos de romance.

image Cada temporada de “Bridgerton” acompanha a história de amor de um integrante diferente da tradicional família Bridgerton. (Divulgação/Netflix)

🎬 Série

🍿 Onde assistir: Netflix

4. Heated Rivalry

Para quem gostou da ambientação esportiva de Off Campus, Heated Rivalry pode ser a escolha ideal. A série acompanha Shane Hollander e Ilya Rozanov, dois grandes astros do hóquei profissional que mantêm uma intensa rivalidade dentro das pistas.

Nos bastidores, porém, a relação entre os atletas é muito mais complexa do que o público imagina. Baseada no best-seller de Rachel Reid, a produção conquistou fãs ao combinar esporte, emoção e relacionamentos marcados por desafios pessoais e profissionais.

image “Heated Rivalry” mistura romance e esporte ao acompanhar a relação secreta entre dois rivais do hóquei profissional. (Divulgação/HBO Max)

🎬 Série

🍿 Onde assistir: Max

5. Sex Education

Misturando comédia, romance e amadurecimento, Sex Education se tornou uma das séries adolescentes mais populares dos últimos anos. A trama acompanha Otis, um jovem tímido que, ao lado da amiga Maeve, cria uma clínica clandestina para aconselhar colegas da escola.

Ao longo das temporadas, a produção explora amizades, paixões, inseguranças e os desafios típicos da juventude. Os relacionamentos amorosos ocupam papel central na história, tornando a série uma ótima opção para quem gostou do clima leve e dos romances presentes em Off Campus.

image Otis e Maeve protagonizam “Sex Education”, série que combina humor, romance e os desafios da adolescência. (Divulgação/Netflix)

🎬 Série

🍿 Onde assistir: Netflix

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

off campus

série
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ARTE

Mosqueiro recebe 1ª Feirinha Literária no feriado de Corpus Christi

Organizada pelos Escritores da Praia e pelo Gipace/IFPA, o evento promove o encontro de leitores e artistas na Praça da Vila

02.06.26 14h35

MODA E FUTEBOL

De Jacquemus a Ricardo Almeida: Especialista paraense destrincha os looks das seleções para a Copa

Entenda como grandes marcas redesenharam os uniformes oficiais da comissão técnica e dos jogadores, misturando a tradição da alfaiataria com a modernidade do sportswear e a estética Old Money

02.06.26 13h50

FAMOSOS

Faustão recebe alta após uma semana internado

Ex-apresentador estava internado desde 25 de maio para retirada de sonda gástrica no Hospital Albert Einstein.

02.06.26 13h45

AMOR

Deborah Secco deixa escapar que está noiva de Dudu Borges em conversa com Milton Cunha

A artista deixou escapar o pedido de casamento, mas optou por não dar detalhes sobre o momento para preservar a vida privada do casal, que está junto desde março de 2025

02.06.26 10h30

MAIS LIDAS EM CULTURA

MUSA

Aos 55 anos, Alessandra Negrini surge de fio-dental, exibe bumbum e recebe elogios e homenagens

A foto não é atual, mas voltou a viralizar nos últimos dias

01.06.26 21h10

INFORMAÇÕES

Rafael Cardoso se envolve em confusão em evento espírita e assessoria alega 'crise de pânico'

Outras testemunhas afirmam quer o ator teria chegado “desorientado” ao evento

02.06.26 9h24

CONTEÙDO +18

Ex-BBB grava cena de sexo com 'Novinho' e web reage: 'Em choque'

O criador de conteúdo +18 iniciou no ramo de vídeos adultos em agosto de 2024

01.06.26 17h02

SERÁ?

ET de Varginha foi levado pelos EUA, afirma Steven Spielberg

Diretor afirma conhecer detalhes do caso ufológico mais famoso do país durante divulgação de novo filme sobre vida extraterrestre

01.06.26 23h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda