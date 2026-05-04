'Off Campus': Quem é quem na nova série de romance no hóquei?

Amores Improváveis, série de livros de Elle Kennedy, está prestes a ganhar uma adaptação: a série, intitulada Off Campus, chega ao Prime Video em 13 de maio. A primeira temporada da novidade narra a história de Garrett Graham e Hannah Wells.

A produção acompanha um grupo de quatro amigos jogadores de hóquei da Universidade Briar. Apesar da fama de conquistadores, cada um deles tem o mundo virado de cabeça para baixo ao conhecerem pessoas que mudarão suas vidas.

Sobre o que é a 1ª temporada?

A 1ª temporada de Off Campus será focada em adaptar o livro O Acordo, lançado originalmente em 2015. Nele, Garrett Graham, o capitão do time de hóquei, e Hannah Wells, uma cantora em preparação para uma apresentação, formam uma aliança benéfica para ambos, mas por motivos diferentes.

Garrett precisa de ajuda para manter suas notas elevadas em uma matéria, ou não poderá continuar jogando. Quando ele descobre que Hannah é uma aluna acima da média, pede ajuda a ela para que seja sua professora particular.

De início, Hannah não aceita. Após muita insistência, o jogador convence-a a ajudá-lo, e em troca, finge que está em um relacionamento com ela, a fim de ajudá-la a conquistar seu pretendente.

Quem é quem em 'Off Campus'

Hannah Wells Vivida por Ella Bright (Mallory Towers), Hannah Wells é a protagonista da 1ª temporada de Off Campus. Amante da música, ela passa a ajudar Garrett a ser aprovado em uma matéria que os dois têm em comum.

Garrett Graham

O capitão do time de hóquei da Briar é interpretado por Belmont Cameli (Until Dawn: Noite de Terror). Popular e decidido a não entrar em um relacionamento, Garrett passa a estudar e ajudar Hannah com seus próprios planos.

Justin

Originalmente, Justin é o interesse amoroso de Hannah e o motivo pelo qual ela embarca na jornada de ajudar Garrett a passar em suas provas. Na adaptação, o personagem é vivido por Josh Heuston (Duna: A Profecia, Animais Perigosos).

John Logan

Embora o quarteto principal seja inseparável, John Logan é o melhor amigo de Garrett. Sua história é contada no segundo livro da série, O Erro, quando o personagem vive um romance com Grace, que será interpretada por India Fowler. Apesar de ela só aparecer na próxima temporada, Logan já está presente na estreia, vivido por Antonio Cipriano (Refúgio, Pretty Little Liars: Um Novo Pecado).

Dean DiLaurentis

Assim como seus amigos, Dean DiLaurentis se destaca por sua performance dentro do rinque. Conhecido por ser um grande namorador, ele se envolve com Allie no terceiro livro, O Jogo. Stephen Kalyn (Gen V) interpreta-o na série.

Allie Hayes

Vivida por Mika Abdalla (O Quiosque), Allie Hayes é uma das poucas mulheres que não se deixam seduzir por Dean. Após uma noite juntos, ele fica determinado a conquistar seu coração.

John Tucker

Por fim, Jalen Thomas Brooks (The Pitt) completa o elenco principal na pele de John Tucker. Diferentemente de seus amigos, ele visa uma vida mais tranquila, ao lado de sua esposa e filhos. Em A Conquista, o personagem conhece Sabrina James, uma jovem determinada a seguir seus sonhos.