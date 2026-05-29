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Já está com saudades de 'Hacks'? Confira 6 produções com a mesma energia para maratonar

Se a despedida de Deborah Vance e Ava Daniels deixou um vazio, estas séries e filmes podem ajudar a matar a saudade

Hannah Franco
fonte

O fim de "Hacks" deixou saudade? Veja 6 opções para assistir (Divulgação/HBO Max)

Se despedir de uma série tão querida nunca é tarefa fácil. Após cinco temporadas de sucesso, "Hacks" chegou ao fim na última quinta-feira (28), encerrando a história de Deborah Vance e Ava Daniels, dupla que conquistou fãs ao redor do mundo com seu humor afiado e uma amizade improvável.

Ao longo de sua trajetória, a produção da HBO Max acumulou 12 prêmios Emmy e se consolidou como uma das comédias mais elogiadas dos últimos anos. Agora, com o episódio final já exibido, muitos espectadores seguem em busca de produções capazes de preencher o vazio deixado pela série.

Pensando nisso, reunimos seis filmes e séries que compartilham elementos que fizeram de "Hacks" um fenômeno: relações complexas entre mentoras e aprendizes, protagonistas femininas, diálogos inteligentes e muito humor ácido.

The Marvelous Mrs. Maisel

image The Marvelous Mrs. Maisel. (Divulgação/Prime Video)

Se você gostava do universo da comédia stand-up apresentado em "Hacks", essa série é uma escolha quase obrigatória. Ambientada nas décadas de 1950 e 1960, a trama acompanha Midge Maisel, uma dona de casa que descobre talento para os palcos após uma reviravolta em sua vida pessoal.

Um dos grandes destaques da produção é a relação entre Midge e Susie, sua empresária. Assim como Deborah e Ava, as duas constroem uma parceria cheia de conflitos, lealdade, crescimento profissional e momentos emocionantes que se tornam o coração da história.

🎬 Série

🍿 Onde assistir: Prime Video

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Late Night

image Talk-Show: Reinventando a Comédia (Divulgação)

O filme apresenta uma dinâmica muito parecida com a de "Hacks". Katherine Newbury, uma veterana apresentadora de talk show interpretada por Emma Thompson, vê sua carreira ameaçada e decide contratar Molly Patel, uma jovem sem experiência na televisão.

A relação entre as duas é marcada pelo choque de gerações, diferenças de personalidade e pelo desafio de modernizar uma carreira consolidada. O resultado é uma comédia sobre mercado de trabalho, representatividade e reinvenção profissional.

🎬 Filme

🍿 Onde assistir: Prime Video

O Diabo Veste Prada

image O Diabo Veste Prada. (Divulgação)

Embora esteja ambientado no universo da moda, o clássico protagonizado por Meryl Streep e Anne Hathaway compartilha uma das dinâmicas mais marcantes de "Hacks": a relação entre uma mentora exigente e uma jovem profissional em ascensão.

A trama acompanha Andy Sachs, uma jornalista recém-formada que consegue emprego na renomada revista Runway e passa a trabalhar para Miranda Priestly, uma editora-chefe conhecida pelo comportamento rígido e pelas exigências extremas. O filme explora crescimento profissional, ambição e os desafios de encontrar seu espaço em um ambiente competitivo.

🎬 Filme

🍿 Onde assistir: Disney+

Veep

image Veep. (Divulgação)

Se o que mais chamava sua atenção em "Hacks" eram os diálogos rápidos, as tiradas ácidas e os personagens sem filtro, "Veep" pode ser a escolha ideal. A série acompanha Selina Meyer, vice-presidente dos Estados Unidos que tenta se manter relevante em meio ao caos da política.

Interpretada por Julia Louis-Dreyfus, a personagem protagoniza situações absurdas ao lado de uma equipe igualmente desastrosa. O humor afiado e os insultos memoráveis ajudam a explicar por que a série se tornou uma das comédias mais premiadas da televisão.

🎬 Série

🍿 Onde assistir: HBO Max

The Bold Type

image The Bold Type (Divulgação)

Misturando drama e comédia, a série acompanha três amigas que trabalham em uma importante revista de moda em Nova York e enfrentam os desafios da vida adulta, da carreira e dos relacionamentos.

Entre as diversas relações exploradas pela trama, ganha destaque a conexão entre Jane Sloan e Jacqueline Carlyle. A editora-chefe se torna uma espécie de mentora da jovem jornalista, criando uma dinâmica que lembra a evolução da relação entre Deborah e Ava em "Hacks".

🎬 Série

🍿 Onde assistir: Netflix

Grace and Frankie

image Grace and Frankie (Divulgação/Netflix)

A série reúne duas mulheres completamente opostas que são obrigadas a conviver após descobrirem que seus maridos estão apaixonados um pelo outro e pretendem se casar.

Grace é sofisticada, pragmática e controladora. Frankie é artística, excêntrica e impulsiva. Apesar das diferenças, as duas constroem uma amizade inesperada enquanto enfrentam juntas os desafios da terceira idade. A química entre as protagonistas e os constantes conflitos lembram bastante a energia presente em "Hacks".

🎬 Série

🍿 Onde assistir: Netflix

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