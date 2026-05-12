O Liberal chevron right Cultura chevron right

Preta Gil já 'flertou' com Hannah Einbinder, atriz premiada de Hacks; entenda

História foi revelada por uma amiga de Preta, que contou que ela e a cantora deram match com a estrela da série em um aplicativo de relacionamento

Hannah Franco
fonte

Preta Gil trocou mensagens com Hannah Einbinder, atriz premiada de "Hacks" (Reproudução/Instagram)

Uma revelação curiosa envolvendo Preta Gil e a atriz Hannah Einbinder chamou atenção nas redes sociais nesta semana. A história foi compartilhada por Jude Paulla, amiga da cantora, que contou que as duas chegaram a dar match com a artista em um aplicativo de relacionamento voltado para celebridades.

Segundo Jude, embora ambas tenham se conectado com Hannah no aplicativo Raya, apenas Preta Gil continuou a conversa. “Off topic: eu e a Preta já demos match com ela no Raya. Eu só dei match e não puxei assunto, mas a Preta conversava às vezes”, escreveu na rede social X.

O Raya é uma plataforma de relacionamento, assim como o Tinder, conhecida por reunir artistas, influenciadores e profissionais do entretenimento. O acesso ao aplicativo é restrito e depende de convite e aprovação.

A repercussão começou após internautas associarem Hannah Einbinder à cantora brasileira. A atriz é um dos principais nomes da série Hacks, na qual interpreta Ava Daniels, personagem que divide o protagonismo com Deborah Vance, vivida por Jean Smart. Em 2025, a atriz venceu o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia.

A 5ª e última temporada da série estreou em abril de 2026 na plataforma Max e tem episódios lançados semanalmente.

