Preta Gil ganha homenagem com show de drones em carnaval de Salvador

A cantora Preta Gil recebeu uma homenagem no carnaval de Salvador, na Bahia, com uma apresentação de drones no céu do circuito Barra-Ondina. Na projeção, era visto o rosto da artista, que morreu em 2025, assim como mensagens de tributo.

Por meio das redes sociais, o Camarote Expresso 2222 divulgou as imagens. "Ainda emocionados com essa homenagem linda para a nossa Pretinha", consta na publicação.

A apresentação chamou a atenção dos foliões presentes. Entre as frases: "Para sempre Preta no 2222" e "Preta, essa festa é sua!"

Gilberto Gil, Flor Gi e Caetano Veloso também estavam no camarote acompanhando a homenagem feita para Preta.

"Essa homenagem foi um misto de emoções que borbulharam ao ver o rosto dela. Foi lindo e arrebatador, mas também doeu como um rasgo no peito. Foi um choque, uma realização de que ela não estará mais aqui pra viver a vida ao lado dos amores dela. Deu muita saudade!", disse Flor Gil, sobrinha de Preta, por meio das redes sociais. "Cada festa, cada canto, cada abraço, cada lágrima e sorriso são por ela, principalmente na maior festa do Brasil", escreveu.