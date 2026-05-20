'The Boys': saiba o destino dos personagens principais ao fim da série

Atenção: este texto contém spoilers de The Boys: Sangue e Ossos

Depois de sete anos, The Boys chegou ao fim nesta quarta-feira, 20, com a exibição de Sangue e Ossos, episódio final de sua quinta e última temporada. O capítulo, que traz a esperada batalha final entre Bruto (Karl Urban) e Capitão Pátria (Antony Starr), concluiu o arco da maior parte de seus personagens, mas também deixou pontas soltas a serem exploradas em derivados futuros, como Vought Rising, que chega em 2027, e The Boys Mexico, ainda em pré-produção.

Seguindo os eventos do sétimo episódio, Sangue e Ossos começa no velório improvisado de Francês (Tomer Capone), morto pelo Capitão Pátria ao esconder Kimiko (Karen Fukuhara) e Sábia (Susan Heyward). Enquanto Hughie (Jack Quaid) lê uma carta de despedida comicamente escatológica do químico, Bruto repara que os experimentos feitos na companheira deram certo e que ela, provavelmente, conseguirá replicar as habilidades de Soldier Boy (Jensen Ackles) e tirar os poderes do grande vilão.

Ele e Sábia, então, colocam essa teoria à prova, provocando Kimiko até que sua raiva desperte seus novos poderes, projetando um raio de seu peito e atingindo a ex-vilã e anulando completamente seu super intelecto.

Enquanto isso, Pátria e Ó, Pai (Daveed Diggs) seguem planejando o anúncio oficial da "ascensão à divindade" do vilão após tomar a dose de V-1. Dentro da Casa Branca, Ashley (Colby Minifie) começa estudar a possibilidade de se voltar contra o chefe, mas, sem sua contraparte psíquica, ela não tem coragem de seguir em frente.

Isolado em uma cabana no meio do nada, Ryan (Cameron Crovetti), filho de Pátria, é descoberto pelo pai, que lhe oferece uma última chance para estar ao seu lado. O garoto prontamente recusa o convite, chamando o pai de carente e afirmando que ele nunca será feliz, com ou sem a adoração do público.

Após enviar Marie (Jaz Sinclair), Jordan (London Thor) e Emma (Lizze Broadway) ao Canadá com fugitivos, os boys se reúnem e formulam um plano para invadir a Casa Branca, de onde Pátria televisionará seu discurso para o mundo. Decididos, eles seguem para uma trama de túneis secretos sob a sede presidencial norte-americana, onde iniciam sua última batalha.

O destino dos vilões

Logo que chegam aos túneis, os boys são encurralados em um corredor com um dispositivo sonoro que ataca supers, incapacitando Kimiko e Annie (Erin Moriarty). Ao saber que os mocinhos estão tentando invadir o pronunciamento já em andamento de Pátria, Ashley toma coragem para fugir dos agentes do vilão, salvando Bruto e companhia da morte certa. Após guiá-los para o caminho certo, ela escapa, com sua segunda voz retornando para dizer que está orgulhosa dela.

Assim que entram na Casa Branca, os protagonistas dão de cara com Profundo (Chace Crawford), que havia tentado retornar para o Capitão Pátria, apenas para ser humilhado pelo super. Apesar da decepção, ele vê na chegada de Annie sua chance de voltar às boas graças do vilão e começa a lutar com sua ex-companheira de equipe.

Annie rapidamente assume o controle da batalha, voando com Profundo até a praia. Após falhar na tentativa de convertê-lo, ela usa seus poderes para arremessá-lo ao mar. Cumprindo a ameaça feita por Xander (Samuel L. Jackson) no episódio anterior, todos os animais marinhos da redondeza cercam o super e o matam, e Luz-Estrela começa a voltar ao local da batalha principal.

Na Casa Branca, Hughie e Leitinho (Laz Alonso) distraem Ó, Pai e o atraem para um quarto. Quando o super-padre prepara seu golpe de voz para matá-los, Leitinho consegue usar uma mordaça indestrutível criada por Ashley para fechar sua boca, fazendo com que o "herói" exploda a própria cabeça com seus poderes.

No Salão Oval, Pátria está perto de encerrar seu discurso, mas deixa sua frustração pela rejeição de Ryan, Soldier Boy e membros do público tomar conta e passa a ameaçar a população ao vivo. Ele, então, é interrompido por Bruto e Kimiko, que começam a atacá-lo.

Apesar da imortalidade, o vilão percebe que está em desvantagem e tenta fugir. Ryan, que assistia ao discurso do pai de sua cabana, surge para pará-lo e se junta à luta ao lado de Bruto, que apressa Kimiko a usar seus novos poderes no vilão.

Sem conseguir soltar o raio, Kimiko alucina com Francês e diz que não consegue sentir a raiva necessária para tirar os poderes de Pátria, já que está dominada pela tristeza. O químico diz que raiva nunca foi o que deu forças à amada, e sim seu coração puro. Motivada, ela libera o ataque, atingindo o vilão, assim como Bruto e Ryan.

Sem poderes, Pátria é espancado sem qualquer piedade por Bruto e começa a implorar pela própria vida, oferecendo controle da Vought e até atos sexuais ao líder dos boys. Citando Francês e Becca (Shantel VanSanten), Bruto nega os pedidos do rival e atravessa sua cabeça com um pé-de-cabra, espalhando seu cérebro pelo Salão Oval antes de Hughie, Leitinho e Annie aparecerem para presenciar sua vitória.

No dia seguinte à batalha, Ashley assume a autoria do ataque a Pátria e diz que, apesar dos protestos contra ela, não planeja renunciar à presidência. Seu mandato dura mais pouquíssimo tempo, no entanto, e ela sofre impeachment do congresso, com Robert Singer (Jim Beaver) voltando ao cargo.

O fim da estrada dos boys

Enquanto Annie, Hughie e Kimiko celebram a vitória com charutos e cerveja, Bruto diz a Ryan que, agora que não têm mais poderes, eles podem viver uma vida tranquila ao lado do cachorro Terror. Assim como fez com Pátria, o garoto recusa o convite, dizendo que Bruto é tão violento quanto o vilão e o deixa.

Bruto segue para o quarto e percebe que Terror morreu em sua cama. Com raiva pelo abandono de Ryan e enlutado pelo cachorro, ele pega uma última dose do supervírus capaz de matar todos os supers do mundo em questão de dias e deixa o grupo. Percebendo as intenções do amigo, Hughie o segue até a torre da Vought.

Na antiga sala dos Sete, Hughie e Bruto discutem, com o rapaz tentando apelar para a bondade do amigo. O líder dos boys se nega a largar o gatilho do vírus e obriga Hughie a matá-lo.

Com suas últimas palavras, Bruto agradece Hughie e o perdoa.

Meses depois, os boys restantes seguiram com suas vidas. Leitinho se casou novamente com a ex-esposa, Monique (Frances Turner) e fica subentendido que ele adotou Ryan. Já Kimiko deixou os Estados Unidos e foi para Marselha, na França, buscando uma versão da vida que havia sonhado com o Francês.

Já Hughie recebe uma ligação de Singer, que lhe oferece um trabalho no governo chefiando uma nova versão do departamento de controle de super-heróis. O rapaz nega, dizendo que agora tem seu próprio negócio, uma loja de eletrônicos e assistência técnica que ele comanda com Annie.

Na loja, é revelado que Annie está grávida e que ela e Hughie têm monitorado os canais da polícia para rastrear criminosos e supers, com ela enfrentando essas ameaças com seus poderes.

Pontas soltas

Uma das ausências mais sentidas no episódio final foi Soldier Boy, colocado em criogenia pelo Capitão Pátria no sétimo capítulo. O personagem será central em Vought Rising, série que focará nos primeiros "heróis" da Vought.

Quem também deve retornar no derivado é Stan Edgar (Giancarlo Esposito). Liberado da prisão da Vought, ele é escolhido pela empresa como o novo CEO interino como uma demonstração de força e continuidade aos acionistas. O empresário afirma em coletiva de imprensa que ainda tem planos para a companhia.

Já Marie, Jordan e Emma, que supostamente voltariam na terceira temporada de Gen V, têm destino misterioso após o Prime Video voltar atrás na renovação e cancelar a série. Criador da franquia, Eric Kripke lamentou o fim do derivado, mas adiantou que tentará dar sequência às suas histórias em The Boys Mexico, que ainda não tem previsão de estreia.

As cinco temporadas completas de The Boys, assim como os derivados Gen V e The Boys: Diabolical, estão disponíveis no Prime Video. Vought Rising tem estreia prevista para 2027.