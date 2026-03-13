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Coreografia de 'Jetski' faz sucesso no Peru e brasileiros reagem: 'Tem o molho'

No vídeo, os peruanos aparecem cozinhando enquanto curtem o ritmo do Brasil

Victoria Rodrigues
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Nos comentários, os brasileiros disseram que o peruano "tem o molho". (Foto: Reprodução/ Instagram | @lasgaviotas.cevicheria)

Nos últimos dias, um vídeo viralizou nas redes sociais após mostrar um peruano dançando a música "Jetski", da cantora Melody e do DJ Pedro Sampaio, que está fazendo sucesso no Brasil e, aparentemente, já está ganhando um novo alcance na América Latina. Nas imagens, um dançarino aparece em uma cozinha fazendo a dança viral do TikTok enquanto os outros cozinheiros estão preparando a comida no Peru.

Nos comentários, os brasileiros elogiaram e brincaram com a performance do cozinheiro que se entregou ao ritmo popfunk. "Pra trabalhar nesse lugar tem que ter pelo menos uns 3 anos de dança contemporânea de experiência", disse um. "Certeza que são dançarinos disfarçados de cozinheiros', opinou uma pessoa. "O patrão: vai preparando e entregando tudo pros clientes. Ele: Deixa comigo!", brincou um terceiro.

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O sucesso latino de "Jetski"

A música "Jetski", de Melody e Pedro Sampaio, foi lançada em dezembro de 2025 e fez sucesso no Brasil após ser criada uma coreografia que rapidamente viralizou no Instagram e no TikTok, além de ter sido incorporada a vídeos de IA com cachorrinhos nos últimos meses. No Youtube, o clipe já conta com 5,2 milhões de visualizações que explodiram durante o período do carnval e continua ganhando sucesso mundial.

“Eu já acompanhava a Melody e sentia que a música pedia exatamente aquela energia, aquela voz, aquele refrão chiclete. Quando mandei a ideia, tudo fluiu rápido. O resultado superou qualquer expectativa, principalmente pela forma como o público abraçou a música, tanto nas plataformas quanto na rua, nas pistas, nos shows. Isso é o que mais me deixa feliz", disse Pedro Sampaio em entrevista ao portal G1.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)

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