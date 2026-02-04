Músico toca ‘Jetski’ em violino e encanta internautas: ‘Pode virar hit do carnaval?’

O músico Henryque Araújo encanta internautas ao transformar funks em músicas clássicas. Em perfil no TikTok, o professor de violino deixou o público admirado ao tocar “Jetski”, de Pedro Sampaio e Melody. O vídeo já possui mais de 1,7 milhão de visualizações e cerca de 273,4 mil curtidas.

VEJA MAIS

“Quero saber se pode virar hit do carnaval?”, escreveu Henryque. Nos comentários, usuários da plataforma brincaram com a relação da versão do funk e a série “Bridgerton”, que possui trilha sonora formada por músicas de diversos estilos transformadas em clássicas. “Querido e gentil leitor, o baile estava deveras animado”, escreveu uma internauta. “Petição para Netflix incluir na playlist de Bridgerton”, disse outra.

No perfil do TikTok, o músico publicou outros funks em versão clássica, como “Posso até não te dar flores”, de MC Ryan SP, MC Jacaré e MC Meno K, e “Amo Minha Favela”, de DJ Japa NK and MC Meno K. Henrique também transforma outros estilos com o violino, como trap, sertanejo, MPB e pagode.