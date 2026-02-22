Melody passa mal após show no Maranhão e deixa evento de ambulância

A cantora Melody passou mal na noite de sábado (21) após se apresentar no município de Grajaú, no interior do Maranhão. A apresentação integrou a programação do After Folia, evento de pós-carnaval realizado na cidade.

Segundo relatos da própria artista, ela já não estava se sentindo bem antes de subir ao palco. Neste domingo (22), Melody publicou um vídeo nas redes sociais explicando que recebeu atendimento médico antes do show e voltou a ser medicada após a apresentação. Nas imagens, ela aparece sendo atendida por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

“Eu não tô muito bem. Eu tô um pouquinho mal de garganta, de um monte de coisa. Já fui furada aqui antes do show, aqui foi depois, porque realmente eu não tava bem mesmo [...] Eu realmente saí do show de ambulância, porque eu tava passando muito, muito mal", disse.

A artista também agradeceu ao público pela compreensão, já que não conseguiu atender fãs após o evento.

"Realmente, saí do show de ambulância porque estava passando muito, muito, muito mal. Mas muito obrigada a todo mundo pela compreensão e por todo o apoio", concluiu.

Internação

No fim de janeiro, Melody foi internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após apresentar um mal-estar. De acordo com comunicado divulgado por sua assessoria, exames identificaram uma infecção aguda no estômago.

Na ocasião, a artista permaneceu sob observação médica, teve todos os compromissos profissionais suspensos até o dia 3 de fevereiro e cancelou um show que faria em Salvador no dia 1º.

Segundo a nota divulgada à época, Melody encontrava-se estável, em recuperação e sob acompanhamento médico. Até o momento, não há novas informações oficiais sobre o estado de saúde da cantora após o episódio ocorrido em Grajaú.