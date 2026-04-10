Anitta e Shakira lançam 'Choka Choka'; ouça e veja a letra da parceria
Após o lançamento, Shakira comentou a colaboração nas redes sociais
A parceria entre Anitta e Shakira foi lançada na última quinta-feira, 9, nas plataformas digitais. A música Choka Choka integra o próximo álbum da brasileira, Equilibrivm, previsto para chegar ao público no dia 16 de abril.
Após o lançamento, Shakira comentou a colaboração nas redes sociais e compartilhou um vídeo cantando a faixa. A artista também interpretou parte da canção em português.
"Feliz com essa colaboração! Choka Choka com Anitta já chegou! Espero que vocês gostem tanto quanto eu!", escreveu.
Mistura de ritmos e referências
A faixa combina elementos do funk com influências do pop latino, alternando versos em espanhol e português. A proposta reúne temas ligados à expressão e à força feminina.
Produzida por Papatinho e Doramola, a música utiliza interpolação de O Que É O Que É?, composição de Gonzaguinha.
Veja a letra de 'Choka Choka'
Acelerada
No se comporta
Lo que puedan pensar
Ya no le importa
Todas salieron a romper la calle
Esto no va a parar hasta que estalle
Choka choka
Cuerpo con cuerpo
Boca con boca
Choka choka
Cuerpo con cuerpo
Boca con boca
Tão pequenininha mas pode te dar uma volta
Cai na toca cai na toca
Toca da cabocla
Obsesionado todos ilusionados
Tu le dices hola ella te responde chao
La rompe demasiado
Los hombres que se alisten
Aunque no esten invitados
Acelerada
Não se comporta
É milionária
E já tu não importa
Se eles saíram
Pra curtir o baile
Ela foi encontrar
Vossa majestade
Choka choka
Cuerpo con cuerpo
Boca con boca
Choka choka
Cuerpo con cuerpo
Boca con boca
Sou pequenininha mas posso te dar uma volta
Cai na toca cai na toca
Toca da cabocla
Descontrolado
Esse lobo ta animado
Vai com a Shaki e fica todo empolgado
É loba e é mulher
E não fica contente até ter o que ela quer
Viver deixando pra trás o passado
Viver sem lei
Fazendo sempre o que quiser
Choka choka
Cuerpo con cuerpo
Boca con boca
Choka choka
Cuerpo con cuerpo
Boca con boca
Tão pequenininha
Mas pode te dar uma volta
Cai na toca cai na toca
Toca da cabocla
