Ana Paula Renault reage a interação com Xamã no BBB 26 e admite: 'não consegui disfarçar'

A campeã do BBB 26, Ana Paula Renault, voltou a repercutir um dos momentos mais comentados da temporada, sua interação com Xamã dentro da casa. Durante participação no programa Central de Pastas, exibido no Globoplay, a jornalista reagiu às cenas e não escondeu o constrangimento divertido ao se ver na tela.

Logo nos primeiros segundos, a ex-sister antecipou o clima da situação e entrou na brincadeira com bom humor. Ao rever o encontro com o artista, ela admitiu que o interesse foi evidente e acabou confirmando o que o público já suspeitava desde a exibição original do reality.

Ao assistir às imagens, Ana Paula reagiu de forma imediata e bem-humorada. "Para, gente. Eu já vou ficar com calor", disse, aos risos, antes mesmo do vídeo avançar. Em seguida, foi direta ao comentar sua postura na ocasião: "Eu não consegui disfarçar, né?"

Durante a cena exibida, a jornalista aparece visivelmente empolgada com a presença do cantor na casa, sorridente e atenta à interação. O momento aconteceu durante uma festa do programa, quando Xamã participou como atração musical e circulou entre os confinados.

'Vocês não estão sabendo de nada'

A conversa seguiu em tom descontraído com o apresentador Tet Trem, que aproveitou para provocar a campeã sobre a possibilidade de algo além do flerte.

Questionada se sabia que o cantor estava solteiro, Ana Paula confirmou e respondeu com uma frase que rapidamente chamou atenção: "Um beijo, Xamã. Vocês não estão sabendo de nada."

A fala foi suficiente para aumentar ainda mais as especulações e o apresentador entrou na brincadeira: "No off é melhor, né?", sugerindo que possíveis encontros fora das câmeras seriam ainda mais interessantes.

Fãs reacendem 'ship' nas redes

A interação entre os dois já havia movimentado a internet durante o confinamento, quando surgiu o apelido "Xana" para o possível casal. Na época, comentários da sister e sua empolgação com o cantor foram suficientes para criar torcida nas redes sociais.

Com a repercussão do vídeo, os fãs voltaram a comentar sobre a química entre os dois. Muitos demonstraram entusiasmo com a possibilidade de um romance, enquanto outros apostam que, se algo acontecer, será longe dos holofotes.